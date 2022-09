Pendaftaran Kompetisi Robotik Madrasah 2022: Tema, Syarat, Hadiah

TEMPO.CO, Jakarta - Pendaftaran telah dibuka untuk peserta Kompetisi Robotik Madrasah (MRC, Madrasah Robotics Competition) 2022. Kompetisi yang menyediakan total hadiah Rp 300 juta ini digelar Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Kementerian Agama.

“Pendaftaran hingga 26 Oktober 2022. Peserta dapat mendaftar secara online melalui laman madrasah.kemenag.go.id/mrc2022,” kata Direktur KSKK Madrasah, M. Isom di Jakarta seperti dikutip dari laman Kementerian Agama.

Panitia, kata Isom, akan melakukan seleksi administrasi terhadap seluruh peserta yang mendaftar. Termasuk di dalamnya, seleksi makalah dan video yang telah dikirimkan.

Puncak Kompetisi Robotik Madrasah 2022 rencananya akan diselenggarakan pada 22-23 November 2022, mengambil tempat di GOR Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Berikut ini yang perlu diketahui dari gelaran kompetisi itu,

Tema Madrasah Robotic Competition 2022

The Next Generation of Robots: Making Better Life

- Robot for School (untuk mengatasi sarana/prasarana madrasah

- Robot for Household (untuk mengatasi problem rumah)

- Robot for Environment (untuk mengatasi problem lingkungan)

Nufail dan Nadia, peserta kompetisi robotik dari Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tangerang Selatan yang berhasil menjadi juara ke 1, Ahad 17 Oktober 2021. Kredit: Tempo/Muhammad Kurnianto

Kategori Peserta

- Robot inovasi untuk MI, MTs dan MA

- Mobile Robot untuk MI

- Battle Robot untuk MTs dan MA

Jadwal

26 September-26 Oktober 2022: Sosialisasi dan pendaftaran online

28-29 Oktober 2022: Seleksi adminitrasi, makalah dan video

31 Oktober 2022: Pengumuman peserta yang lolos

1-5 November 2022: Konfirmasi kesediaan mengikuti kompetisi

6 November 2022: Briefing MRC 2022 diikuti oleh seluruh peserta di seluruh kategori dan daring

22-23 November 2022: Kompetisi Robot Inovasi, Mobile dan Battle