DG Con 2022 di Senayan 28-30 Oktober, Ini Agenda Malam Puncaknya

TEMPO.CO, Jakarta - Dunia Games Con atau DG Con 2022 sudah berlangsung di area Basket Hall Senayan, Jumat sampai Minggu ini, 28-30 Oktober. Gelaran yang didukung oleh Telkomsel ini, pada malam puncaknya nanti, akan menyajikan Grand Final Dunia Games League 2022. Turnamen game Free Fire ini telah dimulai lewat babak awal pada September.

Juga ada malam penghargaan bagi para insan gaming (DG Awards). Sejumlah kategori yang akan diumumkan antara lain Male & Female Esports Player of The Year, Esports Team of The Year, Game Publisher of The Year, Esports Coach of The Year, dan berbagai kategori unggulan lainnya. Selain itu, juga akan diumumkan insan penerima penghargaan Top Lifetime Achievement 2022.

Secara keseluruhan, DG Con 2022 menghadirkan sejumlah rangkaian kegiatan untuk memberikan pengalaman terbaik bagi para pegiat serta pelaku industri gaming dan esports Indonesia. Termasuk pengalaman seminar interaktif dari berbagai profesional di ekosistem games dan esports (DG Fest).

Guna menambah keseruan, para pengunjung juga dapat menikmati Games Exhibition Area yang menampilkan showcase produk dari sejumlah publisher gaming, esports team, hiburan mini games, hingga penyedia konsol/perangkat gaming. Selain itu, pengunjung akan dimanjakan oleh penampilan dari sejumlah artis dan band ternama, seperti Feel Koplo, Kaiju Bop, Maliq & D’Essential, hingga Nidji dan JKT48. Ada pula hiburan lainnya, seperti cosplay competition, celebrity fun match.

“Melalui Dunia Games, kami akan terus membuka lebih banyak peluang kemajuan bagi para pegiat dan pelaku industri gaming dan esports Indonesia agar semakin meningkatkan kapabilitas secara lebih profesional, sehingga mampu menjadi yang terdepan di kancah global,” kata Vice President Digital Lifestyle Telkomsel Nirwan Lesmana, dikutip dari keterangan tertulis, 28 Oktober 2022.

Nirwan lebih lanjut menambahkan, DG Con 2022 digelar dengan konsep hybrid event. Pengunjung dapat menikmati keseruan rangkaian DG Con 2022 melalui platform DG Verse yang mengusung teknologi virtual world dengan 3D metaverse. DG Verse ini sudah dapat diakses oleh pengunjung sejak 21 Oktober 2022 dengan mengunjungi tautan dgcon.duniagames.co.id.

Telkomsel umumkan gelaran Dunia Games Con (DG Con) 2022. Kegiatan offline seperti malam penghargaan digelar di antara 28-30 Oktober 2022.

Ketika mengakses DG Verse, pengunjung dapat membuat avatar dalam format human dan non-human character yang disesuaikan dengan kepribadian dan minat pengunjung.

Dalam platform DG Verse terdapat sejumlah ruang virtual antara lain zona DG Exhibition yang menjadi wadah bagi pengunjung menikmati showcase layanan dari mitra penyedia layanan gaming serta ragam hiburan menarik dari booth virtual. Lalu, ada DG Mall sebagai zona virtual untuk pengunjung melakukan pembelian makanan dan minuman.

Zona DG Plaza & Esports yang menawarkan berbagai produk dan layanan digital gaming unggulan dari Dunia Games Telkomsel serta informasi terkini dari berbagai tim esports ternama. Kemudian ada zona DG Awards, dimana pengunjung berkesempatan untuk melakukan voting kandidat terbaik dari 20 kategori nominasi DG Awards 2022 melalui teknologi metaverse pada 21-25 Oktober yang lalu.

