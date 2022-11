Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Gempa di Selatan Jawa Timur, 'Korban' Google Maps

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno Berita Hari Ini dimulai dari topik tentang BMKG mencatat gempa berkekuatan Magnitudo 5,0 terjadi dari laut di selatan Jawa Timur mengawali hari ini, Kamis 10 November 2022. Gempa terkini tersebut terjadi tepatnya pukul 00.41 WIB.

Berita terpopuler selanjutnya tentang truk trailer nyaris masuk jurang di jalan alternatif Palabuhanratu-Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sopirnya mengaku mengikuti petunjuk dan tuntunan dari Google Maps. Tempo.co mencatat setidaknya ada dua kejadian serupa ini sebelumnya, sepanjang tahun ini.

1. Info Gempa Terkini BMKG: Magnitudo 5,0 dari Selatan Jawa timur Dinihari

BMKG mencatat gempa berkekuatan Magnitudo 5,0 terjadi dari laut di selatan Jawa Timur mengawali hari ini, Kamis 10 November 2022. Gempa terkini tersebut terjadi tepatnya pukul 00.41 WIB.

Info awal BMKG menyebut gempa berpusat di kedalaman 10 kilometer, 338 kilometer arah barat daya Jember, Jawa Timur. "Tidak berpotensi tsunami," bunyi informasi itu, dikutip dari laman dan akun media sosial BMKG. Belum ada keterangan lain perihal guncangannya yang bisa dirasakan.

Pusat gempa magnitudo 5,0 di laut sebelah selatan Jawa Timur, Kamis dinihari 10 November 2022. BMKG menyatakan tak ada tsunami. (ANTARA/HO-BMKG).

Menurut data BMKG, gempa ini adalah gempa dengan kekuatan signifikan pertama setelah 6 November lalu terjadi di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Saat itu kekuatannya terukur M6,1. Meski begitu guncangan yang bisa dirasakan maksimal hanya pada skala III MMI atau getaran di dalam rumah seperti ada truk melintas.

2. Lagi-lagi Truk Kontainer 'Korban' Google Maps, Hampir Masuk Jurang

Truk trailer nyaris masuk jurang di jalan alternatif Palabuhanratu-Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sopirnya mengaku mengikuti petunjuk dan tuntunan dari Google Maps. Tempo.co mencatat setidaknya ada dua kejadian serupa ini sebelumnya, sepanjang tahun ini.

Peristiwa terkini terjadi pada Rabu 9 November 2022. Lokasi tepatnya di tanjakan Cisarakan, Kecamatan Palabuhanratu, dan dialami truk dengan nomor polisi B 9098 BEV.

"Sopirnya Amin (45) tidak mengenal lokasi kemudian mencoba aplikasi google maps dan ternyata diarahkan ke jalur alternatif Palabuhanratu-Cikidang yang merupakan jalur tidak diperuntukkan untuk kendaraan besar," kata Kepala Unit Penegakan Hukum Satlantas Polres Sukabumi, Inspektur Dua M. Yanuar Fajar, di Sukabumi, Rabu.

Amin membawa truknya dari Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, hendak menuju wilayah Bogor, Jawa Barat. Namun saat memasuki wilayah Kabupaten Sukabumi ia mengaku tidak mengenal jalan lalu berinisiatif memanfaatkan aplikasi Google Maps untuk mencari panduan dan petunjuk arah.

3. Baru 4 Sekolah Bisnis di Indonesia yang Dapat Akreditasi AACSB, Kampus Apa Saja?

Sebanyak empat perguruan tinggi di Indonesia saat ini telah mendapatkan akreditasi dari lembaga akreditasi internasional khusus sekolah bisnis, The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) dari Amerika Serikat. Keempat perguruan tinggi tersebut adalah Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM), Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung, Sekolah Bisnis BINUS, dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia.

Dengan demikian, keempat kampus ini sudah menjadi bagian dari 862 sekolah bisnis di dunia yang sudah terakreditasi AACSB International yang tersebar di 56 negara. Lembaga AACSB sendiri memiliki 1.774 member sekolah bisnis yang belum semuanya memperoleh akreditasi.

“Jaringan anggota AACSB ada 1.774. Di Indonesia UGM sebagai member pertama. Setelahnya ada ITB dan Binus. UI baru mendapatkan akreditasi seminggu yang lalu,” kata Executive Vice President The AACSB International, Geoff Perry usai menjadi pembicara dalam Information Session yang bertajuk Establishing Continuous Improvement Strategies for Business Schools in Indonesia di ruang Auditorium Gedung Pusat Pembelajaran FEB UGM pada Rabu, 9 November 2022. Simak Top 3 Tekno Berita Hari Ini lainnya di Tempo.co.

