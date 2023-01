Cara Sembunyikan Jumlah Like di Instagram agar Tidak Diketahui Pengguna Lain

TEMPO.CO, Jakarta - Instagram merupakan salah satu platform media sosial yang paling diminati banyak orang di seluruh dunia. Aplikasi ini menyediakan beberapa fitur menarik, seperti konten yang ditampilkan di feed dapat dikomentari dan disukai (like) oleh pengguna lainnya. Namun tidak semua pengguna menginginkan hal itu. Sebagian pengguna lain justru ingin menyembunyikan jumlah like Instagram. Lantas, bagaimana caranya?

Like yang diperoleh di Instagram dianggap membuat pengguna makin terobsesi. Beberapa lainnya menganggap jumlah like sebagai nilai atau harga diri. Maka dari itu, banyak pengguna yang seakan berlomba-lomba mengumpulkan like dari konten yang di-upload. Tanpa memperdulikan dampak negatif yang ditimbulkan dari kecanduan media sosial.

Dikutip dari laman Healthline, seorang psikiater sekaligus direktur medis regional di Community Psychiatry Amerika Serikat, Leela Magavi, mengatakan bahwa hormon dopamin yang menyebabkan rasa bahagia akan meningkat apabila orang lain bereaksi positif terhadap foto atau konten Anda. Sayangnya, jika berlebihan, hal ini akan berkontribusi pada tingginya tingkat kecemasan dan depresi.

Cara Sembunyikan Jumlah Like Instagram

Jumlah like Instagram mungkin bisa menganggu bagi sebagian orang. Apalagi jika like yang diperoleh tidak sebanding atau lebih sedikit daripada total follower (pengikut). Pengguna lain akan beranggapan bahwa para follower tersebut adalah pengikut fiktif alias palsu.

Padahal, tidak sedikit selebgram yang menggantungkan permintaan kerja sama (endorsement) dari banyaknya jumlah pengikut. Apabila Anda salah satu orang yang merasa tidak cocok dengan fitur tersebut. Maka harus mengetahui cara sembunyikan jumlah like di Instagram berikut ini.

1. Buka aplikasi Instagram di smartphone Anda.

2. Cara sembunyikan jumlah like di Instagram selanjutnya ialah tekan bagian profil Anda.

3. Pilih ikon garis tiga di sisi kanan atas.

4. Klik menu ‘Settings’ dengan ikon roda gigi.

Pilihan menyembunyikan jumlah 'like' di unggahan Instagram. Opsi ini disediakan dengan alasan menjaga kesehatan mental bagi sebagian pengguna. (about.instagram.com)

5. Lalu, tekan menu ‘Privacy’.

6. Cara sembunyikan jumlah like di Instagram berikutnya adalah menekan menu ‘Post’ dengan tanda plus (+).

7. Geser tombol ‘Hide likes’ ke arah kanan hingga berubah warna menjadi biru.

Cara Menonaktifkan Instagram Sementara

Tak hanya menyembunyikan jumlah like, Anda juga bisa menonaktifkan sementara akun Instagram jika ingin istirahat dari media sosial. Survei yang dilakukan Healthline dan Psych Central pada 2022 lalu melaporkan bahwa istirahat beberapa waktu dari platform berjejaring virtual menghasilkan banyak manfaat. Berikut cara menonaktifkan Instagram sementara yang mudah.

1. Kunjungi akun Instagram melalui browser di HP pada alamat www.instagram.com.

2. Lakukan login terlebih dahulu.

3. Pilih bagian profil yang ditandai dengan ikon foto.

4. Cara menonaktifkan Instagram berikutnya adalah klik menu ‘Edit Profil’.

5. Gulir ke bawah sampai menemukan fitur ‘Nonaktifkan akun saya untuk sementara’.

6. Pilih salah satu alasan ‘Mengapa Anda menonaktifkan akun?’.

7. Tekan ‘Nonaktifkan Akun Untuk Sementara’, lalu tekan ‘Ya’. Perlu diingat bahwa akun dapat dimatikan sementara sekali seminggu.

Demikianlah cara sembunyikan jumlah like di Instagram. Tanpa mengetahui jumlah like, mungkin Anda akan terbebas dari perasaan khawatir.

NIA HEPPY | MELYNDA DWI PUSPITA