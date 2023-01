Cara Mengenali Modus Penipuan Berkedok Undangan Nikah

Terakhir, kata dia, konsultasikan ke bidang ahli IT. Saran ini penting dilakuakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kedua, cek keaslian nomor telepon dengan menghubungi ke call center resmi perusahaan. Di zaman yang serba mudah ini, masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi Get contact untuk mengecek nomor.

Ahli IT UM Surabaya Lukman Hakim membagikan sejumlah tips yang bisa dilakukan masyarakat sebagai langkah upaya pencegahan penipuan. Menurut Lukman, file palsu seperti yang beredar akan bekerja ketika seorang mengizinkan akses yang diminta.

PT MRT Jakarta (Perseroda) bersama BCA Digital "blu" berkolaborasi meluncurkan layanan bank as a service (BaaS) di aplikasi MRT-J, Senin 30 Januari 2023.

Marak Modus Pembobolan M-Banking, Pakar Siber Sarankan Bank Miliki Verifikasi What You Have

Modus pembobolan M-Banking semakin beragam dan mengkhawatirkan.

