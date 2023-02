Top 3 Tekno Berita Kemarin: Dosen UGM Hadang Profesor Kehormatan

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno Berita Kemarin, Kamis 16 Februari 2023, dipuncaki artikel sejumlah dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menolak pemberian gelar profesor kehormatan kepada individu non-akademik termasuk pejabat. Hal itu terungkap dalam draf surat pernyataan dari berbagai dosen UGM yang beredar di media sosial sejak 13 Februari lalu.

Lalu, terpopuler kedua, BMKG masih menetapkan status Siaga bencana hidrometeorologi dampak potensi hujan lebat untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis 16 Februari 2023. BMKG juga menetapkan yang sama untuk wilayah NTT dan Banten.

Terpopuler ketiga, Sound of text WA yang belakangan viral di kalangan anak muda.

Berikut Top 3 Tekno Berita Kemarin, Kamis 16 Februari 2023,

1. Sejumlah Dosen UGM Tolak Pemberian Gelar Profesor Kehormatan, untuk Siapa?

Sejumlah dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM) menolak pemberian gelar profesor kehormatan kepada individu non-akademik termasuk pejabat. Hal itu terungkap dalam draf surat pernyataan dari berbagai dosen UGM yang beredar di media sosial sejak 13 Februari lalu.

Dalam surat yang viral itu, tertulis dibuat di Yogyakarta hampir dua bulan silam, persisnya 22 Desember 2022 dan ditujukan kepada rektor UGM serta jajaran senat universitas tersebut. "Kami dosen-dosen UGM menyatakan menolak usulan pemberian gelar guru besar (profesor) kehormatan kepada individu-individu di sektor non-akademik, termasuk kepada pejabat publik," bunyi surat itu.

Penolakan usulan pemberian gelar guru besar oleh dosen-dosen UGM itu dilatari enam poin. Poin pertama, profesor merupakan jabatan akademik, bukan gelar akademik. Jabatan akademik memberikan tugas kepada pemegangnya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban akademik.

2. Cuaca Hari Ini, BMKG Masih Tetapkan Siaga untuk Sulawesi Selatan

BMKG masih menetapkan status Siaga bencana hidrometeorologi dampak potensi hujan lebat untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam prediksi cuaca hari ini, Kamis 16 Februari 2023, BMKG juga menetapkan yang sama untuk wilayah NTT dan Banten.

Untuk wilayah kota besar atau ibu kota provinsi, cuaca hujan lebat hari ini diperkirakan meliputi Mamuju dan Bengkulu. Hujan yang disertai petir diramal BMKG terjadi di Surabaya dan Tarakan. Sedangkan hujan intensitas sedang di Yogyakarta, Bandung, Bandar Lampung, Mataram, Makassar, dan Medan.

Potensi banjir rob juga masih melingkupi wilayah Sulawesi Selatan. Seperti diketahui faktor ini ikut menyumbang banjir besar di wilayah itu di awal pekan ini. Potensi yang sama juga diprediksi BMKG masih berlaku, antara lain, di pesisir utara Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

3. Cara Gunakan Suara Google di Sound of Text WA

Sound of text WA belakangan viral di kalangan anak muda. Sound of text WA sendiri merupakan situs untuk membuat audio dan nada dering lewat teks atau kalimat yang diinput. Sound of text menawarkan kustomisasi nada dering dengan cara mengubah tulisan kata-kata menjadi suara.

Layanan sound of text WA cukup menarik perhatian karena bisa menghasilkan nada dering Whatsapp berupa suara yang mirip dengan suara Google. Biasanya, nada dering unik itu digunakan sebagai panggilan masuk atau pesan pada aplikasi Whatsapp.

Maka tak heran, banyak sekali orang yang menggunakan sound of text WA karena ingin mengganti nada deringnya dengan menggunakan kata-kata buatan sendiri. Dengan begitu, nada dering panggilan atau pesan masuk menjadi lebih keren untuk didengar.