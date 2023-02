5 Mahasiswa UI Raih Beasiswa Jardine Cycle and Carriage

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak lima mahasiswa Universitas Indonesia (UI) mendapat beasiswa dari Jardine Cycle and Carriage melalui Jardine Cycle and Carriage Scholarship Ceremony. Pemberian beasiswa ini diberikan langsung oleh Group General Counsel Jardine Cycle and Carriage, Jeffery Tan dan Assistant Manager Corporate Communication Jardine Cycle and Carriage, Samuel Tan kepada Direktur Kemahasiswaan UI, Badrul Munir dan Kasubdit Kesejahteraan Mahasiswa UI Achmad Solechan.

Munir mengatakan sebagai bagian dari misi UI dalam memperluas kesempatan mahasiswa untuk berkembang, terutama yang berasal dari keluarga menengah ke bawah, UI terus berupaya dengan menjalin kerja sama dengan berbagai mitra.

"Dengan adanya beasiswa ini, diharapkan mahasiswa terus termotivasi, terutama penerima beasiswa dalam memberikan kontribusi dan manfaat bagi Universitas maupun Jardine Cycle and Carriage ke depannya," ujarnya dilansir dari laman resmi UI pada Kamis, 23 Februari 2023.

Beasiswa yang diberikan ini berlaku untuk mahasiswa di semua disiplin ilmu. Jeffery Tan mengatakan beasiswa tersebut berfokus pada prestasi akademik dan menjadi semangat untuk mahasiswa agar berkontribusi pada komunitas dan masyarakat.

“Harapan kami, para penerima beasiswa ini dapat terus melanjutkan studi dan merefleksikan masa depan mereka dan sesame hingga mengembangkan potensi yang dimiliki,” kata Jeffery.

Penerima beasiswa yakni Muhammad Prudentio Jawairul Falah dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Aifa Humaira Akmalia dan Nurul Rahmawati dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, serta David Ubaidillah dan Anggito Damar Abimanyu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pemberian beasiswa secara simbolis dilaksanakan di Gedung Rektorat UI pada Rabu, 23 Februari 2023.

Sebagai salah satu penerima beasiswa, Prudentio menyampaikan dengan adanya beasiswa ini memberikannya harapan dan keberanian untuk meningkatkan potensi yang dia miliki Untuk mencapai impiannya. "Harapan saya, saya dapat belajar banyak dan terus bertanggung jawab akan komitmen untuk memperluas kesempatan akademik yang diberikan dengan adanya beasiswa ini.” kata Prudentio.

Saat ini, Jardine Cycle and Carriage telah menjadi perusahaan induk investasi yang bermitra dengan perusahaan-perusahaan terkemuka Asia Tenggara di enam negara dan delapan sektor. Dalam rangka memperingati 120 tahun kemitraannya, Jardine Cycle and Carriage meluncurkan Beasiswa Jardine Cycle & Carriage di lima universitas terkemuka di Singapura, Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan Thailand, untuk mendukung pendidikan tinggi.

