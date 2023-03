Rp 54 Juta, Beasiswa S2 University of Exeter untuk Mahasiswa Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - University of Exeter di Inggris menawarkan beasiswa sebesar £3,000 atau setara Rp 54 juta untuk mahasiswa jenjang magister (S2) yang berasal dari Indonesia. Beasiswa diperuntukkan bagi mereka yang telah menerima penawaran studi program magister di University of Exeter mulai September 2023.

Menurut keterangan yang ada, beasiswa ini bertujuan untuk memastikan bahwa mahasiswa dari Indonesia terwakili di antara profil akademik dan budaya University of Exeter, berkontribusi dan memperkaya semua aspek dari program magister pilihan mahasiswa.

Waktu Pendaftaran

Pendaftaran dapat dilakukan melalui laman University of Exeter. Pendaftaran untuk studi periode 2023/2024 di University of Exeter ditutup pada 15 September 2023. University of Exeter menyarankan pendaftar internasional untuk mengirimkan lamaran lengkap paling lambat pada pertengahan Juli.

Persyaratan Beasiswa

Beasiswa ditujukan bagi mahasiswa yang membiayai kuliah sendiri tanpa bantuan keuangan. Persyaratannya sebagai berikut:

- Warga Negara Indonesia (WNI);

- Telah menerima penawaran studi di program magister di kampus University of Exeter mulai September 2023;

- Memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum di surat penawaran, termasuk membayar deposit jika diperlukan; dan

- Mendaftar program pada 2023/2024.



Beasiswa ini tersedia untuk semua Program Magister dengan pembelajaran langsung di kampus, kecuali program-program sebagai berikut:

- MBA Exeter;

- Ekonomi Politik Global (MRes);

- Manajemen (MRes);

- Ekonomi (MRes, jalur ke PhD);

- Finance (MRes, jalur ke PhD);

- Manajemen Sumber Daya Manusia 24 atau 30 bulan (MSc);

- Bisnis Film Internasional (MA);

- Magister Administrasi Publik (MPA) dengan Studi Terapan;

- Kursus Praktik Hukum (LPC);

- Diploma Pascasarjana Hukum (GDL);

- Keanekaragaman Hayati dan Konservasi Pulau (MSc); dan

- Program Psikologi Klinis disampaikan oleh Pendidikan, Pengembangan, dan Penelitian Klinis (CEDAR).

Semua Sertifikat Pascasarjana, Diploma Pascasarjana dan Gelar Magang tidak memenuhi syarat. Program pembelajaran online atau jarak jauh sepenuhnya termasuk Pendidikan (MA, Online) dan Extreme Medicine (MSc, Jarak Jauh) tidak memenuhi syarat.

Cara Mendaftar

Beasiswa akan secara otomatis dialokasikan untuk pelamar yang memenuhi syarat dan mendaftar studi untuk periode September 2023. Mahasiswa tidak perlu melakukan pendaftaran terpisah untuk Beasiswa Indonesia Global Leaders Scholarship. Beasiswa ini dapat diterima bersama dengan University of Exeter Global Excellence Scholarship (sejumlah £5.000 atau £10.000).