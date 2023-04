Eksklusif, Game AOV Akan Hadirkan 3 Karakter Pretty Guardian Sailor Moon

TEMPO.CO, Jakarta - Pengembang game, Garena, mengumumkan kalau Arena of Valor (AOV) membuat kolaborasi baru bersama Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos The Movie. Produk kolaborasi keduanya akan hadir mulai 2 Mei 2023, berbarengan dengan rangkaian Festival 5V5.

Pretty Guardian Sailor Moon merupakan serial manga Jepang karya Naoko Takeuchi. Sejak dirilis pada 1991, serial manga ini diakrabi para penggemarnya antara lain lewat seruan, "In the name of the Moon, I'll punish you!"

Karya ini sangat dicintai oleh penggemarnya dan bahkan sampai diadaptasi ke dalam film dan anime. Ketiga karakter utamanya yang akan dihadirkan secara eksklusif dan terbatas di AOV adalah Eternal Sailor Moon (Usagi), Eternal Sailor Chibi Moon (Chibiusa), dan Tuxedo Mask (Mamoru Chiba).

"Untuk memperjuangkan cinta dan keadilan, dan membantu pemain untuk menang di medan pertempuran," bunyi keterangan yang dibagikan Garena, Kamis 27 April 2023.

Garena mengumumkan kolaborasi Arena of Valor (AOV) dan Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos The Movie akan hadir mulai 2 Mei 2023. (GARENA INDONESIA)

Tak hanya kehadiran ketiga karakter utama Pretty Guardian Sailor Moon, kolaborasi juga menjanjikan akan menghadirkan sebuah fitur baru di AOV. "Pemain akan merasakan pengalaman bermain yang berbeda daripada sebelumnya dan yang pasti akan membuat karakter yang akan digunakan semakin bersinar di medan pertempuran."



Festival 5v5

Ini adalah Good Fellowship Festival yang akan dirayakan pada 5 Mei. Pada festival tahun ini, pemain bisa mendapatkan Yan gratis dengan menyelesaikan tugas. Hak istimewa 5v5 yang paling penting pada tahun ini tidak hanya memiliki Team No Star Drop, tetapi juga memiliki Team Skin Sharing untuk berbagi skin. Selain itu, Special Linkage 5v5 yang sangat dinanti-nantikan juga akan segera dibuka.

