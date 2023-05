New York City Lawan Maraknya Pencurian Mobil dengan Bagi-bagi AirTag Gratis

TEMPO.CO, Jakarta - Satu lagi produk Apple diandalkan untuk keamanan dan keselamatan. Kali ini adalah AirTag yang digunaan untuk meredam tren yang semakin tinggi dari kriminalitas pencurian mobil di New York City.

Angka kasus pencurian mobil di kota itu telah meningkat 13 persen sepanjang tahun ini dibandingkan periode waktu sama setahun lalu. Pemerintah kota setempat mendorong warganya untuk diam-diam memasukkan AirTag ke dalam mobil mereka akan membantu mencegah angka itu semakin tinggi. Alasannya, AirTag akan memudahkan pelacakan. .

Kota New York memang tengah berjuang dengan meningkatnya kasus pencurian mobil. Mereka misalnya beralih ke pelacak item dan drone AirTag Apple sebagai solusi potensial. Pejabat kota itu telah mengumumkan kalau petugas NYPD akan membagikan gratis sebanyak 500 AirTag.

X

Walikota New York City Eric Adams mengumumkan program AirTag itu pada konferensi pers akhir pekan lalu. "Ini adalah kecerdasan yang sangat menakjubkan" kata Adams.

Sebanyak 500 AirTag yang akan dibagikan kepada warga New York City disumbangkan oleh organisasi nirlaba Association for Better New York. Rencananya, pembagian dipusatkan untuk wilayah Bronx yang mencatatkan peningkatan tertinggi kasus pencurian mobil yakni 24 persen sepanjang tahun ini.

“Alat sederhana ini, AirTag, dapat tersembunyi di lokasi mobil yang tidak disadari seseorang. Ini adalah alat pelacak yang sangat baik,” kata Walikota Adams. Ia memuji sebagai alat yang mudah dipantau dan pengguna dapat melihat secara real-time di mana kendaraan berada.

Kepala Patroli NYPD John Chell juga berharap agar ponsel selalu disiagakan pemilik sehingga , dan akan cepat mengetahui jika ada seseorang membajak atau mencuri mobilnya. “Telepon 911 secepat mungkin,” katanya menambahkan.

Chell memberikan langkah-langkah tindakan, seperti beri tahu petugas bahwa mobil yang hilang memiliki AirTag. Dia juga mengungkap segera bersama pemerintah kota akan mulai memasang AirTag di seluruh kota.

Ada beberapa kekurangan dalam rencana Kota New York untuk menggunakan AirTag untuk mencegah pencurian mobil. Misalnya, AirTag dirancang untuk mengeluarkan suara secara otomatis setelah dipisahkan dari pemiliknya dalam interval waktu delapan jam. Saat AirTag mengeluarkan suara secara otomatis, iOS juga akan menampilkan peringatan di iPhone terdekat.

Diharapkan, dengan pejabat NYC mendorong pemilik mobil untuk menempatkan AirTags di tempat yang tersembunyi di dalam mobil, pemberitahuan suara dan iPhone pada akhirnya akan membuat pencuri sadar bahwa mereka sedang dilacak.

9 TO 5 MAC

Pilihan Editor: Usus Halus Perempuan Lebih Panjang 30 cm daripada Pria, Ini Manfaatnya