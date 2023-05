Ponsel Lipat Pertama Google, Pixel Fold, Diumumkan Lewat Video Singkat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Google telah dipastikan akan memperkenalkan ponsel lipat pertamanya pekan depan, tepatnya dalam gelaran Google I/O 2023. Google belum mengungkap spesifikasi dari ponsel itu tapi sebuah video singkat tentang Pixel Fold ini telah dirilis dua hari lalu.

Video 'May the Fold Be With You' berdurasi 9 detik itu memamerkan wujud ponsel dalam ukuran sebenarnya. Juga, ditunjukkan, bagaimana ponsel terbuka dari lipatannya mirip ponsel lipat Samsung Galaxy Z Fold. Sedangkan tampilan desain camera bar di punggung ponsel mengikuti ciri khas ponsel Google Pixel.

Dalam bocoran yang beredar bulan lalu, Pixel Fold dinyatakan akan berupa ponsel lipat layar 5,8 inci yang bisa menjadi tablet 7,6 inci. Dilaporkan pula penggunaan prosesor Google Tensor G2 dan klaim engsel paling tahan lama pada sebuah ponsel lipat, serta harga yang sedikit di atas US$1.700.

Sebagai pembanding, ponsel lipat terbaru Samsung, Galaxy Z Fold4, meluncur dengan harga $ 1.799.

Ponsel lipat Google ini telah dirumorkan sebelumnya bakal hadir dalam Google I/O 2022. Sejak meleset pada tahun lalu, rumor bakal kehadirannya sedikit meredup. Meski begitu Google fokus mengajari para pengembang aplikasi di Android untuk bekerja di perangkat lipat dan layar yang lebih besar.

Google mengundang mereka yang tertarik mendapatkan informasi lebih jauh untuk produk ponsel lipatnya itu untuk mendaftar di halaman Google Store. Pendaftaran sampai ponsel itu diperkenalkan resmi pada 10 Mei mendatang.

