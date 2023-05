Google Search Mulai Pakai AI, Begini Tampilan dan Syarat Gunakannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Masa depan Google Search adalah AI. Tapi jangan bayangkan pencarian Google akan sepenuhnya menggunakan chatbot--sekalipun raksasa teknologi ini termasuk yang sedang membangun teknologi berbasis AI yang dinamakannya Bard. Google juga tidak sedang mendesain ulang homepage-nya untuk terlihat benar-benar baru ala ChatGPT.

Sebaliknya, Google hanya menempatkan apa yang dinamakannya 'AI snapshot' dalam sebuah kotak di antara hasil pencarian yang eksisting. AI snapshot itu saluruhnya disusun oleh model bahasa yang luas yang dimiliki Google, yang seluruhnya bersumber dari open web.

Untuk mendemonstrasikannya, Wakil Presiden Google untuk Mesin Pencarian, Liz Reid, mengetikkan kalimat ini dalam kotak Google search: 'Why is sourdough bread still so popular?'

Reid lalu memijit tombol enter. Seperti normalnya, Google langsung memuat hasil pencariannya. Di atas daftar hasil itu, sebuah sebuah kotak oranye berkedip dan bersinar. Padanya tertulis “Generative AI is experimental.”

Beberapa detik kemudian, muncul ringkasan bangkitan AI. Isinya beberapa paragraf yang mendetailkan seberapa enak rasa roti sourdough, manfaat dari kemampuan prebiotikya, dan lebih banyak lagi. Bergeser ke sisi kanan kotak itu, terdapat tiga tautan ke situs dengan informasi yang dikatakan Reid, "mengkonfirmasi atau mendukung," apa yang ada dalam ringkasan.

Reid kemudian menggerakkan tetikus menunjuk ke kanan atas kotak oranye itu dan meng-klik sebuah ikon yang dinamakan para desainer Google sebagai 'the bear claw'. Ikon itu membuka sebuah tampilan baru di mana AI snapshot kini terbagi menjadi kalimat per kalimat, dengan tautan di bawah sumber informasi di setiap kalimat secara spesifik.

Itu, kata Reid, adalah juga bentuk konfirmasi. Dan dia menyebutnya sebagai bagian penting menuju cara implementasi AI oleh Google yang berbeda. "Kami ingin (Large Language Modwl, LLM), ketika mengatakan sesuatu, memberi tahu kita: apa saja sumber-sumber yang harus dibaca tentangnya?"

Contoh tampilan AI snapshot di Google Search. Foto: Google

Reid memberi contoh pencarian yang lain. Kali ini dia mencari perangkat speaker Bluetooth terbaik untuk di pantai. Lagi, hasil pencarian yang standar muncul cepat, dan lagi, hasil bangkitan AI menyusul beberapa detik kemudian.

Isi AI snapshot memuat ringkasan penjelasan apa saja yang harus diperhatikan untuk speaker seperti yang dimaksud: umur baterai, ketahanan terhadap air, kualitas suara. Tautan-tautan disediakan ke tiga panduan jika ingin membeli tertera di sisi kanan, di bagian bawah adalah tautan belanja untuk setengah lusin opsi masing-masing dengan ringkasan bangkitan AI di sampingnya.

