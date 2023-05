Cara Pakai Google Bard, Chatbot Terbaru Saingan ChatGPT

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Google akhirnya resmi merilis Bard experiment pada Februari lalu. Chatbot yang satu ini digadang-gadang akan menjadi saingan ChatGPT. Pasalnya, Google Bard memiliki flow kerja yang mirip dengan ChatGPT. Brad akan mengumpulkan informasi dari berbagai situs yang ada untuk kemudian ditampilkan hasilnya.

Dilansir dari laman resminya, Google Bard adalah upaya lanjutan dari pengembangan kecerdasan buatan yang telah dilakukan Google selama enam tahun terakhir. Fitur ini berupaya menggabungkan luasnya pengetahuan dunia dengan kekuatan, kecerdasan, dan kreativitas modal bahasa.

Baca Juga: Para Pemimpin G7 Tekankan Perlunya Tata Kelola AI Generatif

Oleh karena itu, Bard akan mengacu pada informasi dari web untuk memberikan tanggapan yang berkualitas tinggi. Lantas, bagaimana cara pakai Google Bard? Simak informasi selengkapnya berikut ini.



Apa Itu Google Brad

Google Bard adalah sebuah chatbot berbasis AI (Artificial Intelligence) yang dirancang oleh Google untuk mensimulasikan percakapan manusia dengan memakai pemrosesan bahasa alami dan pembelajaran mesin. Meski sudah dikembangkan sejak enam tahun lalu, tetapi rilisan Google Bard saat ini masih merupakan program eksperimen.

Kemampuan Bard untuk untuk menahan konteks pun sengaja dibatasi terlebih dahulu untuk saat ini. Oleh karena itu, teknologi eksperimental yang baru diluncurkan ini mungkin akan menghasilkan respons yang tidak akurat atau tidak tepat.



Cara Pakai Google Bard

Cara pakai Google Bard hampir sama seperti menggunakan ChatGPT. Selain itu, fitur kecerdasan buatan ini juga dapat diakses dari berbagai perangkat. Berikut cara menggunakan Google Bard.

- Buka aplikasi browser pada ponsel Anda.

- Kunjungi situs Google Bard melalui tautan brad.google.com.

- Klik 'Try Bard' untuk mengakses Bard Experiment.

- Jika Anda pertama kali menggunakan Bard, akan muncul halaman 'Terms & Privacy'. Gulir ke bawah lalu klik tombol 'I Agree' untuk melanjutkan.

- Anda akan menerima pemberitahuan bahwa Bard saat ini masih dalam masa percobaan. Anda dapat mencentang kolom yang tersedia untuk menerima update terbaru dari Bard. Namun, Anda juga dapat langsung mengklik 'Continue' untuk memulai.

- Selanjutnya, Anda dapat memasukkan pertanyaan yang ingin dijawab menggunakan Google Bard pada kolom 'Enter a prompt here'.

- Setelah pertanyaan dimasukkan, tunggu sistem untuk menampilkan jawaban.

Dilansir dari bard.google.com, terdapat beberapa contoh pertanyaan yang dapat ditanyakan pada Google Bard. Diantaranya yaitu:

- Tell me about the code within the google/jac GitHub repo.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

- Help me understand if lightning can strike the same place twice.

- Draft a packing list for my weekend fishing and camping trip.

Cara Mengubah Pertanyaan

Jika Anda merasa pertanyaan yang diajukan kurang tepat, Anda dapat merisi pertanyaan tersebut. Caranya adalah sebagai berikut:

- Pada sebelah kanan pertanyaan Anda, pilih 'Edit Teks' yang ditandai dengan ikon pensil.

- Edit pertanyaan sesuai permintaan Anda.

- Pilih 'Perbarui' atau 'Update'

Cara Mengelola Pertanyaan

Anda dapat mengelola percakapan yang terjadi di laman Google Bard. Berikut langkah-langkahnya:

- Untuk memulai chat baru: di kiri atas layar, pilih 'Menu' lalu klik 'Reset Chat'.

- Untuk menelusuri topik yang terkait dengan jawaban: pada bagian bawah tanggapan, pilih 'Google'.

- Untuk menyalin kode dari jawaban Google Bard: pilih 'Salin' pada bagian bawah blok kode.

Meski begitu, perlu diketahui jika saat ini Bard Experiment baru bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan dalam tiga bahasa, yakni Inggris Amerika, Jepang, dan Korea. Namun dikabarkan, dalam waktu dekat Google akan menyediakan hingga 40 bahasa lain untuk bisa mengakses Google Bard.

VIVIA AGARTHA F | RADEN PUTRI (CW)

Pilihan Editor: 3 Bahaya Jika Data Pribadi Dibocorkan ke Dark Web