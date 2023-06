Gandeng La Trobe University, Binus Tawarkan Program 2 Gelar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Binus University International menjalin kerja sama dengan La Trobe University, Australia untuk menghadirkan two-degree, program yang memungkinkan mahasiswa meraih dua gelar akademik sekaligus dari Binus dan La Trobe dalam satu periode perkuliahan.

Mahasiswa juga diperkenankan menyelesaikan tahun akhir perkuliahan di kampus Melbourne, Australia. Program ini tersedia untuk mahasiswa dalam program studi Computer Science dan Business Information Systems di Binus International.

Baca Juga: KKP Beri Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Gabus ke Koperasi di Sergai Sumut

Berfokus pada peningkatan kapasitas para pelajar, pendidik, dan penyerap lulusan, kolaborasi ini diharapkan melahirkan lulusan yang mempunyai kapasitas dan kualitas internasional yang relevan dengan kebutuhan industri global.



Peresmian kerja sama yang diadakan pada Sabtu, 27 Mei 2023 itu dihadiri oleh Pro Vice-Chancellor dari La Trobe University Amalia Di Iorio AM, Associate Dean School of Computing Naveen Chilamkurti, Direktur Kampus Binus Senayan Andreas Chang serta jajaran pimpinan Binus International.



Turut hadir dalam acara ini adalah National President of Indonesia Australia Business Council (IABC) George Iwan Marantika serta Founder & Managing Director Nurture Higher Education Group Stephen Healy.



Andreas Chang berharap kolaborasi ini akan semakin memperkuat kualitas lulusan Computer Science dan Business Information Systems di Binus. Program akan didukung oleh kurikulum berbasis kompetensi yang diperkuat dengan keterlibatan industri serta pengalaman belajar di dua kampus berbeda yaitu Binus dan La Trobe.



“Mempunyai gelar tambahan dari universitas luar negeri dalam hal ini La Trobe, juga menjadi kredensial tambahan bagi lulusan untuk berkompetisi dalam pasar kerja global,” ujarnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pilihan Editor: Seleksi Mandiri via Tes Daring, ITB dan Unpad Antisipasi Kecurangan Peserta