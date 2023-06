Game Baru Bulan Ini dari Asmara sampai Neraka

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada Juni ini banyak yang menantikan game baru Street Fighter 6 dan Diablo 4. Game yang pertama menandai era baru, antara lain dengan gaya kontrol baru, juga single player petarung kustom yang baru, dan yang terpenting janggut baru untuk Ryu.

Sedangkan di Diablo 4, pemain diajak naik kereta Neraka dan menimbun harta rampasan. Game ini kembali ke seri ARPG yang legendaris dan tumpukan setan di dunia terbuka sebagai salah satu dari lima kelas klasik.

Opsi game baru lainnya adalah Mask of the Rose yang menawarkan romansa asmara dengan sedikit pembunuhan. Atau, Sonic Origins Plus yang disebut-sebut akan menampilkan karakter baru yang dapat dimainkan - Amy Rose.

Berikut ini daftar game baru hadir Juni 2023 ini beserta platformnya, .

1 Juni

- Etrian Odyssey Origins Collection - Switch, PC

- Skatebird - PS4, PS5

2 Juni

- Street Fighter VI - PS4, PS5, Xbox Series X|S, PC

- We Love Katamari Reroll + Royal Reverie - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC

6 Juni

- Diablo IV - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

Diablo 4. br.ign.com

- Loop8: Summer of Gods - PS4, Xbox One, Switch, PC

- Amnesia: The Bunker - PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

8 Juni

- Harmony: The Fall of Reverie - Switch, PC

- Mask of The Rose - PS5, PS4, Xbox One, Switch

9 Juni

- Greyhill Incident - PS4, PS5, Xbox Series X|S, PC

15 Juni

- Layers of Fear - PS5, Xbox Series X|S, PC

- Fall of Porcupine - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC

16 Juni

- Park Beyond - PS5, Xbox Series X|S, PC

20 Juni

- Crash Team Rumble - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

- Aliens: Dark Descent - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

22 Juni

- Final Fantasy XVI - PS5

- Harmony: The Fall of Reverie - PS5, Xbox Series X|S

- Valthirian Arc: Hero School Story 2 - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, P

23 Juni

- Sonic Origins Plus - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC

Sonic Origins Plus. youtube.com

27 Juni

- Story of Seasons: A Wonderful Life - PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC

30 Juni

- Master Detective Archives: Rain Code - Switch

- Crime O'Clock - Switch, PC

- Ghost Trick: Phantom Detective - PS4, Xbox One, Switch, PC

- Front Mission 1st: Remake - PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

