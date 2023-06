Google Memperkenalkan Fitur Help Me Write di Gmail

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Google mengumumkan salah satu fitur baru, Help Me Write di konferensi pengembang perangkat lunak tahunan Google I/O 2023. Perusahaan mengumumkan, fitur berbasis AI itu akan bekerja di Gmail dan Google Docs. Raksasa teknologi itu kini mulai meluncurkan fitur Help Me Write untuk beta tester Android dan iOS. Pengguna beta yang telah mendaftar ke program Workspace Labs kini bisa mengakses fitur Help Me Write.

Tentang Help Me Write



Menurut laporan 9to5Google, Help Me Write yang digerakkan oleh AI Google telah diluncurkan ke penguji Workspace Labs di Gmail untuk platform Android dan iOS. Sebelumnya, fitur bisa diakses secara eksklusif di Gmail oleh pengguna desktop sebagai bagian dari Workspace Labs. Fitur ini membantu dalam menulis email dengan membuat draf berdasarkan petunjuk yang diberikan pengguna.

Baca Juga: Fitur Baru Google Photos Versi Web

Mengutip Gadgets Now, di Gmail untuk iOS dan Android, pengguna memiliki opsi untuk mengetuk tombol tulis dan mengakses fitur Help Me Write di sudut kanan bawah layar. Dengan memasukkan prompt seperti Surat terima kasih untuk wawancara kerja saya atau Lamaran kerja, AI akan menghasilkan draf email yang dimodifikasi atau direvisi lebih lanjut oleh pengguna sebelum mengirim.

Pengguna juga memungkinkan untuk memberikan feedback teks yang dihasilkan atau membuat versi baru teks dengan mengetuk opsi Buat Ulang. Google berencana untuk membuat fitur Help Me Write juga bisa diakses di Google Docs, meskipun waktu spesifik untuk peluncuran ini belum diungkapkan oleh perusahaan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 2023, Google I/O, difokuskan tentang kecerdasan buatan, dan salah satu pusatnya adalah pembuatan teks berbasis cepat, dikutip dari The Verge. Di beberapa poin sepanjang keynote, itu memperkenalkan sistem Help Me Write yang menulis ulang petunjuk sederhana di Gmail dan aplikasi lain sebagai paragraf teks. Walaupun teks halus tidak secara otomatis berarti lebih baik.

Baca Juga: Layar Luar Samsung Galaxy Z Flip5 Akan Jalankan Aplikasi Google Khusus

Pilihan Editor: Fitur Baru Google Photos Versi Web