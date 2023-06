Karyawan Termuda SpaceX Berusia 14 Tahun Lulusan Community College, Apa Bedanya dengan Universitas?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Karyawan termuda SpaceX berusia 14 tahun, Kairan Quazi, merupakan lulusan Las Positas College sebelum dia melanjutkan pendidikan sarjana ke Santa Clara University. Las Positas College adalah salah satu institusi pendidikan yang disebut community college atau akademi komunitas.

Kairan lulus dengan gelar Associate of Science (AS), mengambil dua jurusan yaitu matematika dan kimia. Melansir dari situs Las Positas College, gelar ini mencakup program persiapan transfer untuk mempersiapkan siswa pindah ke program sarjana di universitas.

Lantas, apa itu community college? Apa saja perbedaannya dengan universitas pada umumnya?

Di Amerika Serikat, akademi komunitas adalah bentuk pendidikan formal pada jenjang perguruan tinggi. Jenis pendidikan yang diselenggarakan dalam akademi komunitas adalah pendidikan vokasi hingga tingkat diploma satu atau diploma dua.

Menurut American Association of Community Colleges, 1.167 akademi komunitas di Amerika Serikat menerima lebih dari 12,4 juta siswa. Masa studi di akademi komunitas adalah dua tahun. Seusai studi, lulusan akademi komunitas dapat menyambung pendidikan ke program sarjana selama empat tahun di universitas. Las Positas College. Ipcfoundation.org

Biaya Lebih Terjangkau

Akademi komunitas membutuhkan biaya yang lebih hemat dibandingkan program empat tahun di universitas. Sejumlah siswa di Amerika memilih untuk bersekolah di akademi komunitas terlebih dahulu sebelum kemudian pindah ke universitas untuk menghemat biaya.

Melansir dari laman Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika, biaya rata-rata untuk berkuliah di akademi komunitas negeri adalah US$ 2.713 per tahun. Sedangkan, biaya rata-rata untuk universitas negeri empat tahun adalah US$ 7.605 per tahun.

Penerimaan Tidak Kompetitif

Akademi komunitas didanai oleh publik dan terbuka untuk siapa saja yang memiliki ijazah sekolah menengah atas. Berbeda dengan universitas, akademi komunitas tidak begitu selektif. Oleh karena itu tidak mengharuskan persyaratan akademik tertentu. Hal ini memungkinkan siapa saja dengan ijazah sekolah menengah atas untuk mendaftar, termasuk siswa internasional.

Karena sistem penerimaan yang tidak kompetitif dan biaya yang terjangkau, akademi komunitas dapat menjadi jalur bagi siswa internasional menuju pendidikan tinggi di Amerika.

