Daftar 15 Universitas Terbaik Dunia Versi QS WUR 2024, MIT, Cambridge & Oxford Bersaing

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Quacquarelli Symonds (QS) merilis peringkat universitas terbaik di dunia dalam QS World University Rankings (QS WUR) 2024 pada Selasa, 27 Juni 2023.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) merayakan dua belas tahun di puncak, sementara University of Cambridge mempertahankan posisi kedua disusul oleh University of Oxford yang naik satu posisi di peringkat ketiga.

Edisi ke-20 pemeringkatan dari QS ini menampilkan 1.500 institusi di 104 wilayah dan merupakan satu-satunya peringkat universitas yang menekankan indikator kelayakan kerja dan keberlanjutan, melansir dari situs QS.

Pada 2024, QS menerapkan peningkatan metodologi terbesar mereka dengan memperkenalkan tiga metrik baru yaitu sustainability atau keberlanjutan, employment outcomes atau hasil kelayakan kerja, dan international research network atau jaringan riset internasional.

Metrik reputasi akademik, reputasi pemberi kerja, rasio fakultas dan murid, kutipan per fakultas, rasio fakultas internasional, rasio murid internasional, jaringan riset internasional, hasil kelayakan kerja, dan keberlanjutan semuanya dipertimbangkan untuk skor keseluruhan.

Hasil pemeringkatan diambil dari analisis 17,5 juta makalah akademik dan pendapat ahli dari lebih dari 240.000 fakultas akademik dan pemberi kerja.

Daftar 15 universitas terbaik dunia

Berdasarkan peringkat terbaru ini, berikut 15 universitas terbaik di dunia beserta skor keseluruhannya versi QS WUR 2024.

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Skor keseluruhan: 100

2. University of Cambridge

Skor keseluruhan: 99,2

3. University of Oxford

Skor keseluruhan: 98,9

4. Harvard University

Skor keseluruhan: 98,3

5. Stanford University

Skor keseluruhan: 98,1

6. Imperial College London

Skor keseluruhan: 97,8

7. ETH Zurich

Skor keseluruhan: 93,3

8. National University of Singapore (NUS)

Skor keseluruhan: 92,7

9. University College London (UCL)

Skor keseluruhan: 92,4

10. University of California, Berkeley (UCB)

Skor keseluruhan: 90,4

11. University of Chicago

Skor keseluruhan: 90,3

12. University of Pennsylvania

Skor keseluruhan: 89,4

13. Cornell University

Skor keseluruhan: 89,3

14. The University of Melbourne

Skor keseluruhan: 87,9

15. California Institute of Technology (Caltech)

Skor keseluruhan: 87,8

