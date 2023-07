Biaya UKT UNILA Jalur SNBP, UTBK SNBT, dan Mandiri 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Lampung (UNILA) membuka peluang penerimaan mahasiswa baru melalui program jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT), dan mandiri tahun akademik 2023/2024. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berdiri sejak 1965 silam itu menjadi salah satu kampus favorit di Pulau Sumatra. Lantas berapa biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) UNILA 2023?

Biaya UKT UNILA 2023

Dikutip dari unila.ac.id, sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) No. 55 Tahun 2013, setiap PTN memberlakukan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan UKT. BKT sendiri merupakan keseluruhan biaya operasional per semester per mahasiswa pada program studi.

Sementara itu, UKT adalah sebagian biaya kuliah yang ditanggung setiap mahasiswa, orang tua, maupun wali berdasarkan kemampuan ekonominya. Mengacu pada Keputusan Rektor UNILA No. 2095/UN26/KU/2023, berikut besaran biaya kuliah di UNILA 2023 yang dibagi menjadi delapan kelompok.

1. Program Diploma

- D3 Akuntansi

BKT Rp9.695.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.000.000, Kelompok V Rp3.600.000, Kelompok VI Rp4.200.000, Kelompok VII Rp4.800.000, Kelompok VIII Rp5.300.000.

- D3 Keuangan dan Perbankan

BKT Rp9.695.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.000.000, Kelompok V Rp3.600.000, Kelompok VI Rp4.200.000, Kelompok VII Rp4.800.000, Kelompok VIII Rp5.300.000.

- Biaya UKT UNILA 2023 D3 Manajemen Pemasaran

BKT Rp9.695.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.000.000, Kelompok V Rp3.600.000, Kelompok VI Rp4.200.000, Kelompok VII Rp4.800.000, Kelompok VIII Rp5.300.000.

- D3 Perkebunan

BKT Rp13.650.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.000.000, Kelompok V Rp3.500.000, Kelompok VI Rp4.200.000, Kelompok VII Rp4.800.000, Kelompok VIII Rp5.300.000.

- D3 Teknik Mesin

BKT Rp14.683.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp3.000.000, Kelompok IV Rp4.100.000, Kelompok V Rp5.200.000, Kelompok VI Rp6.300.000, Kelompok VII Rp7.400.000, Kelompok VIII Rp8.600.000.

- D3 Teknik Sipil

BKT Rp14.683.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp3.000.000, Kelompok IV Rp4.100.000, Kelompok V Rp5.200.000, Kelompok VI Rp6.300.000, Kelompok VII Rp7.400.000, Kelompok VIII Rp8.600.000.

- D3 Teknik Survey dan Pemetaan

BKT Rp14.683.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp3.000.000, Kelompok IV Rp4.100.000, Kelompok V Rp5.200.000, Kelompok VI Rp6.300.000, Kelompok VII Rp7.400.000, Kelompok VIII Rp8.600.000.

- D3 Administrasi Perkantoran

BKT Rp9.322.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.000.000, Kelompok V Rp3.600.000, Kelompok VI Rp4.200.000, Kelompok VII Rp4.800.000, Kelompok VIII Rp5.300.000.

- D3 Hubungan Masyarakat

BKT Rp9.322.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.000.000, Kelompok V Rp3.600.000, Kelompok VI Rp4.200.000, Kelompok VII Rp4.800.000, Kelompok VIII Rp5.300.000.

- Biaya Kuliah di UNILA 2023 D3 Perpajakan

BKT Rp9.695.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.000.000, Kelompok V Rp3.600.000, Kelompok VI Rp4.200.000, Kelompok VII Rp4.800.000, Kelompok VIII Rp5.300.000.

- D3 Perpustakaan

BKT Rp9.695.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.000.000, Kelompok V Rp3.600.000, Kelompok VI Rp4.200.000, Kelompok VII Rp4.800.000, Kelompok VIII Rp5.300.000.

- D3 Manajemen Informatika

BKT Rp12.046.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp3.000.000, Kelompok IV Rp3.600.000, Kelompok V Rp4.200.000, Kelompok VI Rp4.800.000, Kelompok VII Rp5.400.000, Kelompok VIII Rp6.000.000.

- D4 Teknologi Rekayasa Otomotif

BKT Rp14.095.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.900.000, Kelompok V Rp5.400.000, Kelompok VI Rp6.900.000, Kelompok VII Rp8.400.000, Kelompok VIII Rp9.850.000.

2. Program Sarjana

- S1 Bisnis Digital

BKT Rp9.171.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.200.000, Kelompok V Rp4.000.000, Kelompok VI Rp4.800.000, Kelompok VII Rp5.600.000, Kelompok VIII Rp6.450.000.

- S1 Akuntansi

BKT Rp7.642.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.200.000, Kelompok V Rp4.000.000, Kelompok VI Rp4.800.000, Kelompok VII Rp5.600.000, Kelompok VIII Rp6.450.000.

- S1 IESP/Ekonomi Pembangunan

BKT Rp7.642.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.200.000, Kelompok V Rp4.000.000, Kelompok VI Rp4.800.000, Kelompok VII Rp5.600.000, Kelompok VIII Rp6.450.000.

- S1 Manajemen

BKT Rp7.642.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.000.000, Kelompok V Rp3.600.000, Kelompok VI Rp4.200.000, Kelompok VII Rp4.800.000, Kelompok VIII Rp5.450.000.

- Biaya Kuliah di UNILA 2023 S1 Ilmu Hukum

BKT Rp8.230.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.000.000, Kelompok V Rp3.600.000, Kelompok VI Rp4.200.000, Kelompok VII Rp4.800.000, Kelompok VIII Rp5.300.000.

- S1 Bimbingan dan Konseling

BKT Rp7.348.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp2.900.000, Kelompok V Rp3.400.000, Kelompok VI Rp3.900.000, Kelompok VII Rp4.400.000, Kelompok VIII Rp4.800.000.

- S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

BKT Rp7.642.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp2.900.000, Kelompok V Rp3.400.000, Kelompok VI Rp3.900.000, Kelompok VII Rp4.400.000, Kelompok VIII Rp4.800.000.

- S1 Pendidikan Bahasa Lampung

BKT Rp7.054.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp2.900.000, Kelompok V Rp3.400.000, Kelompok VI Rp3.900.000, Kelompok VII Rp4.400.000, Kelompok VIII Rp4.800.000.

- S1 Pendidikan Bahasa Inggris

BKT Rp7.348.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp2.900.000, Kelompok V Rp3.400.000, Kelompok VI Rp3.900.000, Kelompok VII Rp4.400.000, Kelompok VIII Rp4.800.000.

- S1 Pendidikan Bahasa Perancis

BKT Rp7.348.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp2.850.000, Kelompok V Rp3.300.000, Kelompok VI Rp3.750.000, Kelompok VII Rp4.200.000, Kelompok VIII Rp4.650.000.

- S1 Pendidikan Biologi

BKT Rp11.274.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.150.000, Kelompok V Rp3.900.000, Kelompok VI Rp4.650.000, Kelompok VII Rp5.400.000, Kelompok VIII Rp6.250.000.

- S1 Pendidikan Ekonomi

BKT Rp7.936.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp2.900.000, Kelompok V Rp3.400.000, Kelompok VI Rp3.900.000, Kelompok VII Rp4.400.000, Kelompok VIII Rp4.800.000.

- S1 Pendidikan Fisika

BKT Rp12.345.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.150.000, Kelompok V Rp3.900.000, Kelompok VI Rp4.650.000, Kelompok VII Rp5.400.000, Kelompok VIII Rp6.250.000.

- S1 Pendidikan Geografi

BKT Rp8.788.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp2.900.000, Kelompok V Rp3.400.000, Kelompok VI Rp3.900.000, Kelompok VII Rp4.400.000, Kelompok VIII Rp4.800.000.

- S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini

BKT Rp9.553.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp2.850.000, Kelompok V Rp3.300.000, Kelompok VI Rp3.750.000, Kelompok VII Rp4.200.000, Kelompok VIII Rp4.650.000.

- S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar

BKT Rp9.935.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp2.900.000, Kelompok V Rp3.400.000, Kelompok VI Rp3.900.000, Kelompok VII Rp4.400.000, Kelompok VIII Rp4.800.000.

- S1 Pendidikan Jasmani

BKT Rp11.274.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.150.000, Kelompok V Rp3.900.000, Kelompok VI Rp4.650.000, Kelompok VII Rp5.400.000, Kelompok VIII Rp6.250.000.

- S1 Pendidikan Kimia

BKT Rp11.757.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp2.900.000, Kelompok V Rp3.400.000, Kelompok VI Rp3.900.000, Kelompok VII Rp4.400.000, Kelompok VIII Rp4.800.000.

- S1 Pendidikan Matematika

BKT Rp11.274.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.150.000, Kelompok V Rp3.900.000, Kelompok VI Rp4.650.000, Kelompok VII Rp5.400.000, Kelompok VIII Rp6.250.000.

- S1 Pendidikan Musik

BKT Rp8.112.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.000.000, Kelompok V Rp3.600.000, Kelompok VI Rp4.200.000, Kelompok VII Rp4.800.000, Kelompok VIII Rp5.300.000.

- S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

BKT Rp7.348.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp2.900.000, Kelompok V Rp3.400.000, Kelompok VI Rp3.900.000, Kelompok VII Rp4.400.000, Kelompok VIII Rp4.800.000.

- S1 Pendidikan Sejarah

BKT Rp7.348.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp2.900.000, Kelompok V Rp3.400.000, Kelompok VI Rp3.900.000, Kelompok VII Rp4.400.000, Kelompok VIII Rp4.800.000.

- S1 Pendidikan Tari

BKT Rp8.450.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.000.000, Kelompok V Rp3.600.000, Kelompok VI Rp4.200.000, Kelompok VII Rp4.800.000, Kelompok VIII Rp5.300.000.

- S1 Pendidikan Teknologi Informasi

BKT Rp10.612.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.150.000, Kelompok V Rp3.900.000, Kelompok VI Rp4.650.000, Kelompok VII Rp5.400.000, Kelompok VIII Rp6.250.000.

- S1 Agribisnis

BKT Rp11.692.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.450.000, Kelompok V Rp4.500.000, Kelompok VI Rp5.550.000, Kelompok VII Rp6.600.000, Kelompok VIII Rp7.600.000.

- S1 Agronomi

BKT Rp11.904.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.450.000, Kelompok V Rp4.500.000, Kelompok VI Rp5.550.000, Kelompok VII Rp6.600.000, Kelompok VIII Rp7.650.000.

- S1 Agoteknologi

BKT Rp11.463.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.450.000, Kelompok V Rp4.500.000, Kelompok VI Rp5.550.000, Kelompok VII Rp6.600.000, Kelompok VIII Rp7.650.000.

- S1 Budidaya Perairan

BKT Rp10.857.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.450.000, Kelompok V Rp4.500.000, Kelompok VI Rp5.550.000, Kelompok VII Rp6.600.000, Kelompok VIII Rp7.650.000.

- S1 Ilmu Kelautan

BKT Rp11.022.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.450.000, Kelompok V Rp4.500.000, Kelompok VI Rp5.550.000, Kelompok VII Rp6.600.000, Kelompok VIII Rp7.650.000.

- Biaya UKT UNILA 2023 S1 Ilmu Tanah

BKT Rp10.439.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.450.000, Kelompok V Rp4.500.000, Kelompok VI Rp5.550.000, Kelompok VII Rp6.600.000, Kelompok VIII Rp7.650.000.

- S1 Kehutanan

BKT Rp11.497.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.450.000, Kelompok V Rp4.500.000, Kelompok VI Rp5.550.000, Kelompok VII Rp6.600.000, Kelompok VIII Rp7.650.000.

- S1 Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak

BKT Rp10.021.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.450.000, Kelompok V Rp4.500.000, Kelompok VI Rp5.550.000, Kelompok VII Rp6.600.000, Kelompok VIII Rp7.650.000.

- S1 Penyuluhan Pertanian

BKT Rp10.439.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.450.000, Kelompok V Rp4.500.000, Kelompok VI Rp5.550.000, Kelompok VII Rp6.600.000, Kelompok VIII Rp7.650.000.

- S1 Peternakan

BKT Rp11.022.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.450.000, Kelompok V Rp4.500.000, Kelompok VI Rp5.550.000, Kelompok VII Rp6.600.000, Kelompok VIII Rp7.650.000.

- S1 Proteksi Tanaman

BKT Rp10.439.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.450.000, Kelompok V Rp4.500.000, Kelompok VI Rp5.550.000, Kelompok VII Rp6.600.000, Kelompok VIII Rp7.650.000.

- S1 Sumber Daya Akuatik

BKT Rp13.227.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.450.000, Kelompok V Rp4.500.000, Kelompok VI Rp5.550.000, Kelompok VII Rp6.600.000, Kelompok VIII Rp7.650.000.

- S1 Teknologi Hasil Pertanian

BKT Rp14.814.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.500.000, Kelompok V Rp4.600.000, Kelompok VI Rp5.700.000, Kelompok VII Rp6.800.000, Kelompok VIII Rp7.850.000.

- S1 Teknologi Industri Pertanian

BKT Rp13.227.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.450.000, Kelompok V Rp4.500.000, Kelompok VI Rp5.550.000, Kelompok VII Rp6.600.000, Kelompok VIII Rp7.650.000.

- S1 Arsitektur

BKT Rp11.767.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.700.000, Kelompok V Rp5.000.000, Kelompok VI Rp6.300.000, Kelompok VII Rp7.600.000, Kelompok VIII Rp8.950.000.

- S1 Teknik Elektro

BKT Rp13.179.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.750.000, Kelompok V Rp5.100.000, Kelompok VI Rp6.450.000, Kelompok VII Rp7.800.000, Kelompok VIII Rp9.200.000.

- S1 Teknik Geodesi

BKT Rp11.767.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.650.000, Kelompok V Rp4.900.000, Kelompok VI Rp6.150.000, Kelompok VII Rp7.400.000, Kelompok VIII Rp8.650.000.

- S1 Teknik Geofisika

BKT Rp12.283.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.750.000, Kelompok V Rp5.100.000, Kelompok VI Rp6.450.000, Kelompok VII Rp7.800.000, Kelompok VIII Rp9.200.000.

- S1 Teknik Informatika

BKT Rp10.439.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.650.000, Kelompok V Rp4.900.000, Kelompok VI Rp6.150.000, Kelompok VII Rp7.400.000, Kelompok VIII Rp8.650.000.

- S1 Teknik Kimia

BKT Rp13.227.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.650.000, Kelompok V Rp4.900.000, Kelompok VI Rp6.150.000, Kelompok VII Rp7.400.000, Kelompok VIII Rp8.650.000.

- S1 Teknik Mesin

BKT Rp12.709.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.900.000, Kelompok V Rp5.400.000, Kelompok VI Rp6.900.000, Kelompok VII Rp8.400.000, Kelompok VIII Rp9.850.000.

- S1 Teknik Pertanian

BKT Rp13.756.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.450.000, Kelompok V Rp4.500.000, Kelompok VI Rp5.550.000, Kelompok VII Rp6.600.000, Kelompok VIII Rp7.650.000.

- S1 Teknik Sipil

BKT Rp13.179.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.750.000, Kelompok V Rp5.100.000, Kelompok VI Rp6.450.000, Kelompok VII Rp7.800.000, Kelompok VIII Rp9.20.000.

- Biaya Kuliah di UNILA 2023 S1 Teknik Lingkungan

BKT Rp11.279.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.650.000, Kelompok V Rp4.900.000, Kelompok VI Rp6.150.000, Kelompok VII Rp7.400.000, Kelompok VIII Rp8.650.000.

- S1 Hubungan Internasional

BKT Rp7.348.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp2.950.000, Kelompok V Rp3.500.000, Kelompok VI Rp4.050.000, Kelompok VII Rp4.600.000, Kelompok VIII Rp5.150.000.

- S1 Ilmu Administrasi Bisnis

BKT Rp8.230.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.000.000, Kelompok V Rp3.600.000, Kelompok VI Rp4.200.000, Kelompok VII Rp4.800.000, Kelompok VIII Rp5.300.000.

- S1 Ilmu Administrasi Negara

BKT Rp8.230.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.000.000, Kelompok V Rp3.600.000, Kelompok VI Rp4.200.000, Kelompok VII Rp4.800.000, Kelompok VIII Rp5.450.000.

- S1 Ilmu Komunikasi

BKT Rp8.230.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.000.000, Kelompok V Rp3.600.000, Kelompok VI Rp4.200.000, Kelompok VII Rp4.800.000, Kelompok VIII Rp5.450.000.

- S1 Ilmu Pemerintahan

BKT Rp8.230.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.000.000, Kelompok V Rp3.600.000, Kelompok VI Rp4.200.000, Kelompok VII Rp4.800.000, Kelompok VIII Rp5.450.000.

- S1 Sosiologi

BKT Rp8.230.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.000.000, Kelompok V Rp3.600.000, Kelompok VI Rp4.200.000, Kelompok VII Rp4.800.000, Kelompok VIII Rp5.450.000.

- S1 Biologi

BKT Rp13.638.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.500.000, Kelompok V Rp4.600.000, Kelompok VI Rp5.700.000, Kelompok VII Rp6.800.000, Kelompok VIII Rp7.950.000.

- S1 Biologi Terapan

BKT Rp11.287.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.500.000, Kelompok V Rp4.600.000, Kelompok VI Rp5.700.000, Kelompok VII Rp6.800.000, Kelompok VIII Rp7.950.000.

- S1 Fisika

BKT Rp13.168.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.500.000, Kelompok V Rp4.600.000, Kelompok VI Rp5.700.000, Kelompok VII Rp6.800.000, Kelompok VIII Rp7.950.000.

- S1 Ilmu Komputer

BKT Rp11.692.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.400.000, Kelompok V Rp4.400.000, Kelompok VI Rp5.400.000, Kelompok VII Rp6.400.000, Kelompok VIII Rp7.400.000.

- S1 Kimia

BKT Rp13.638.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.500.000, Kelompok V Rp4.600.000, Kelompok VI Rp5.700.000, Kelompok VII Rp6.800.000, Kelompok VIII Rp7.950.000.

- S1 Matematika

BKT Rp10.439.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp3.400.000, Kelompok V Rp4.400.000, Kelompok VI Rp5.400.000, Kelompok VII Rp6.400.000, Kelompok VIII Rp7.400.000.

- S1 Farmasi

BKT Rp25.341.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp5.000.000, Kelompok V Rp7.500.000, Kelompok VI Rp10.000.000, Kelompok VII Rp12.500.000, Kelompok VIII Rp15.000.000.

- Biaya UKT UNILA 2023 S1 Kedokteran

BKT Rp26.355.000, Kelompok I Rp0, Kelompok II Rp1.000.000, Kelompok III Rp2.400.000, Kelompok IV Rp5.450.000, Kelompok V Rp8.500.000, Kelompok VI Rp11.550.000, Kelompok VII Rp14.600.000, Kelompok VIII Rp17.550.000.

MELYNDA DWI PUSPITA