Biaya UKT Universitas Mercu Buana D3-S1 Kampus Jakarta 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Mercu Buana (UMB) merupakan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang telah beroperasi sejak 22 Oktober 1985. Kampus swasta yang berlokasi di Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu menyelenggarakan program pendidikan, mulai dari jenjang diploma, sarjana, dan pascasarjana. Lantas, berapa biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) Universitas Mercu Buana?

Biaya UKT Universitas Mercu Buana 2023

Dilansir dari pendaftaran.mercubuana.ac.id, biaya studi mahasiswa baru tahun akademik 2023/2024 dibedakan menjadi empat menyesuaikan seleksi jalur reguler yang diikuti. Biaya pendidikan di UMB terdiri dari paket uang kuliah-1 yang dibayar lunas, paket uang kuliah semester 1 diangsur enam kali, serta uang kuliah semester 2-8.

Besaran biaya kuliah di UMB berbeda-beda tergantung program studinya. Berikut rincian dana pendidikan di Universitas Mercu Buana kampus Jakarta.

1. Fakultas Desain dan Seni Kreatif (FDSK)

1. S1 Desain Produk

- Paket Uang Kuliah-1: Gelombang I Rp19.580.000, Gelombang II Rp20.580.000, Gelombang II Rp21.580.000, Gelombang IV Rp22.580.000.

- Paket Uang Kuliah Semester 1: Angsuran I (Gelombang I Rp6.000.000, Gelombang II Rp7.000.000, Gelombang III Rp8.000.000, Gelombang IV Rp9.000.000) dan Angsuran II-VI (Gelombang I-IV Rp2.716.000).

- Paket Uang Kuliah Semester 2-8: Uang BPP Pokok Rp5.600.000 per semester, Biaya per SKS Rp330.000, Uang Kemahasiswaan Rp130.000 per tahun.

- Perkiraan total sampai lulus: Rp101.760.000.

2. S1 Desain Interior

- Paket Uang Kuliah-1: Gelombang I Rp16.580.000, Gelombang II Rp17.580.000, Gelombang II Rp18.580.000, Gelombang IV Rp19.580.000.

- Paket Uang Kuliah Semester 1: Angsuran I (Gelombang I Rp6.000.000, Gelombang II Rp7.000.000, Gelombang III Rp8.000.000, Gelombang IV Rp9.000.000) dan Angsuran II-VI (Gelombang I-IV Rp2.116.000).

- Paket Uang Kuliah Semester 2-8: Uang BPP Pokok Rp4.200.000 per semester, Biaya per SKS Rp330.000, Uang Kemahasiswaan Rp130.000 per tahun.

- Perkiraan total sampai lulus: Rp88.960.000.

3. S1 Desain Komunikasi Visual

- Paket Uang Kuliah-1: Gelombang I Rp19.580.000, Gelombang II Rp20.580.000, Gelombang II Rp21.580.000, Gelombang IV Rp22.580.000.

- Paket Uang Kuliah Semester 1: Angsuran I (Gelombang I Rp6.000.000, Gelombang II Rp7.000.000, Gelombang III Rp8.000.000, Gelombang IV Rp9.000.000) dan Angsuran II-VI (Gelombang I-IV Rp2.716.000).

- Paket Uang Kuliah Semester 2-8: Uang BPP Pokok Rp5.700.000 per semester, Biaya per SKS Rp330.000, Uang Kemahasiswaan Rp130.000 per tahun.

- Perkiraan total sampai lulus: Rp102.460.000.

2. Fakultas Teknik (FT)

1. Biaya Kuliah Universitas Mercu Buana 2023 S1 Teknik Sipil

- Paket Uang Kuliah-1: Gelombang I Rp19.080.000, Gelombang II Rp20.080.000, Gelombang II Rp21.080.000, Gelombang IV Rp22.080.000.

- Paket Uang Kuliah Semester 1: Angsuran I (Gelombang I Rp6.000.000, Gelombang II Rp7.000.000, Gelombang III Rp8.000.000, Gelombang IV Rp9.000.000) dan Angsuran II-VI (Gelombang I-IV Rp2.616.000).

- Paket Uang Kuliah Semester 2-8: Uang BPP Pokok Rp5.600.000 per semester, Biaya per SKS Rp330.000, Uang Kemahasiswaan Rp130.000 per tahun.

- Perkiraan total sampai lulus: Rp101.260.000.

2. S1 Arsitektur

- Paket Uang Kuliah-1: Gelombang I Rp18.580.000, Gelombang II Rp19.580.000, Gelombang II Rp20.580.000, Gelombang IV Rp21.580.000.

- Paket Uang Kuliah Semester 1: Angsuran I (Gelombang I Rp6.000.000, Gelombang II Rp7.000.000, Gelombang III Rp8.000.000, Gelombang IV Rp9.000.000) dan Angsuran II-VI (Gelombang I-IV Rp2.516.000).

- Paket Uang Kuliah Semester 2-8: Uang BPP Pokok Rp5.300.000 per semester, Biaya per SKS Rp330.000, Uang Kemahasiswaan Rp130.000 per tahun.

- Perkiraan total sampai lulus: Rp98.660.000.

3. S1 Teknik Mesin

- Paket Uang Kuliah-1: Gelombang I Rp18.580.000, Gelombang II Rp19.580.000, Gelombang II Rp20.580.000, Gelombang IV Rp21.580.000.

- Paket Uang Kuliah Semester 1: Angsuran I (Gelombang I Rp6.000.000, Gelombang II Rp7.000.000, Gelombang III Rp8.000.000, Gelombang IV Rp9.000.000) dan Angsuran II-VI (Gelombang I-IV Rp2.516.000).

- Paket Uang Kuliah Semester 2-8: Uang BPP Pokok Rp5.000.000 per semester, Biaya per SKS Rp330.000, Uang Kemahasiswaan Rp130.000 per tahun.

- Perkiraan total sampai lulus: Rp96.560.000.

4. S1 Teknik Elektro

- Paket Uang Kuliah-1: Gelombang I Rp18.580.000, Gelombang II Rp19.580.000, Gelombang II Rp20.580.000, Gelombang IV Rp21.580.000.

- Paket Uang Kuliah Semester 1: Angsuran I (Gelombang I Rp6.000.000, Gelombang II Rp7.000.000, Gelombang III Rp8.000.000, Gelombang IV Rp9.000.000) dan Angsuran II-VI (Gelombang I-IV Rp2.516.000).

- Paket Uang Kuliah Semester 2-8: Uang BPP Pokok Rp5.000.000 per semester, Biaya per SKS Rp330.000, Uang Kemahasiswaan Rp130.000 per tahun.

- Perkiraan total sampai lulus: Rp96.560.000.

5. S1 Teknik Industri

- Paket Uang Kuliah-1: Gelombang I Rp18.580.000, Gelombang II Rp19.580.000, Gelombang II Rp20.580.000, Gelombang IV Rp21.580.000.

- Paket Uang Kuliah Semester 1: Angsuran I (Gelombang I Rp6.000.000, Gelombang II Rp7.000.000, Gelombang III Rp8.000.000, Gelombang IV Rp9.000.000) dan Angsuran II-VI (Gelombang I-IV Rp2.516.000).

- Paket Uang Kuliah Semester 2-8: Uang BPP Pokok Rp5.100.000 per semester, Biaya per SKS Rp330.000, Uang Kemahasiswaan Rp130.000 per tahun.

- Perkiraan total sampai lulus: Rp97.260.000.

3. Fakultas Ilmu Komputer (FASILKOM)

1. S1 Sistem Informasi

- Paket Uang Kuliah-1: Gelombang I Rp19.080.000, Gelombang II Rp20.080.000, Gelombang II Rp21.080.000, Gelombang IV Rp22.080.000.

-Paket Uang Kuliah Semester 1: Angsuran I (Gelombang I Rp6.000.000, Gelombang II Rp7.000.000, Gelombang III Rp8.000.000, Gelombang IV Rp9.000.000) dan Angsuran II-VI (Gelombang I-IV Rp2.616.000).

- Paket Uang Kuliah Semester 2-8: Uang BPP Pokok Rp5.600.000 per semester, Biaya per SKS Rp330.000, Uang Kemahasiswaan Rp130.000 per tahun.

- Perkiraan total sampai lulus: Rp101.260.000.

2. S1 Informatika

- Paket Uang Kuliah-1: Gelombang I Rp19.080.000, Gelombang II Rp20.080.000, Gelombang II Rp21.080.000, Gelombang IV Rp22.080.000.

- Paket Uang Kuliah Semester 1: Angsuran I (Gelombang I Rp6.000.000, Gelombang II Rp7.000.000, Gelombang III Rp8.000.000, Gelombang IV Rp9.000.000) dan Angsuran II-VI (Gelombang I-IV Rp2.616.000).

- Paket Uang Kuliah Semester 2-8: Uang BPP Pokok Rp5.600.000 per semester, Biaya per SKS Rp330.000, Uang Kemahasiswaan Rp130.000 per tahun.

- Perkiraan total sampai lulus: Rp101.260.000.

3. Biaya UKT Universitas Mercu Buana 2023 S1 Informatika Kelas Internasional

- Paket Uang Kuliah-1: Gelombang I Rp20.875.000, Gelombang II Rp21.875.000, Gelombang II Rp22.875.000, Gelombang IV Rp23.875.000.

- Paket Uang Kuliah Semester 1: Angsuran I (Gelombang I Rp7.800.000, Gelombang II Rp8.900.000, Gelombang III Rp10.000.000, Gelombang IV Rp11.100.000) dan Angsuran II-VI (Gelombang I-IV Rp2.575.000).

- Paket Uang Kuliah Semester 2-8: Uang BPP Pokok Rp5.700.000 per semester, Biaya per SKS Rp330.000, Uang Kemahasiswaan Rp130.000 per tahun.

- Perkiraan total sampai lulus: Rp107.445.000.

4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)

1. S1 Akuntansi

- Paket Uang Kuliah-1: Gelombang I Rp19.080.000, Gelombang II Rp20.080.000, Gelombang II Rp21.080.000, Gelombang IV Rp22.080.000.

- Paket Uang Kuliah Semester 1: Angsuran I (Gelombang I Rp6.000.000, Gelombang II Rp7.000.000, Gelombang III Rp8.000.000, Gelombang IV Rp9.000.000) dan Angsuran II-VI (Gelombang I-IV Rp2.616.000).

- Paket Uang Kuliah Semester 2-8: Uang BPP Pokok Rp5.700.000 per semester, Biaya per SKS Rp330.000, Uang Kemahasiswaan Rp130.000 per tahun.

- Perkiraan total sampai lulus: Rp101.960.000.

2. Biaya Kuliah Universitas Mercu Buana 2023 S1 Manajemen

- Paket Uang Kuliah-1: Gelombang I Rp19.080.000, Gelombang II Rp20.080.000, Gelombang II Rp21.080.000, Gelombang IV Rp22.080.000.

- Paket Uang Kuliah Semester 1: Angsuran I (Gelombang I Rp6.000.000, Gelombang II Rp7.000.000, Gelombang III Rp8.000.000, Gelombang IV Rp9.000.000) dan Angsuran II-VI (Gelombang I-IV Rp2.616.000).

- Paket Uang Kuliah Semester 2-8: Uang BPP Pokok Rp5.700.000 per semester, Biaya per SKS Rp330.000, Uang Kemahasiswaan Rp130.000 per tahun.

- Perkiraan total sampai lulus: Rp101.960.000.

3. S1 Manajemen Kelas Internasional

- Paket Uang Kuliah-1: Gelombang I Rp20.875.000, Gelombang II Rp21.875.000, Gelombang II Rp22.875.000, Gelombang IV Rp23.875.000.

- Paket Uang Kuliah Semester 1: Angsuran I (Gelombang I Rp7.800.000, Gelombang II Rp8.900.000, Gelombang III Rp10.000.000, Gelombang IV Rp11.100.000) dan Angsuran II-VI (Gelombang I-IV Rp2.575.000).

- Paket Uang Kuliah Semester 2-8: Uang BPP Pokok Rp6.300.000 per semester, Biaya per SKS Rp330.000, Uang Kemahasiswaan Rp130.000 per tahun.

- Perkiraan total sampai lulus: Rp111.645.000.

4. D3 Akuntansi

- Paket Uang Kuliah-1: Gelombang I Rp10.500.000, Gelombang II Rp11.500.000, Gelombang II Rp12.500.000, Gelombang IV Rp13.500.000.

- Paket Uang Kuliah Semester 1: Angsuran I (Gelombang I Rp1.500.000, Gelombang II Rp2.500.000, Gelombang III Rp3.500.000, Gelombang IV Rp4.500.000) dan Angsuran II-VI (Gelombang I-IV Rp1.800.000).

- Paket Uang Kuliah Semester 2-8: Uang BPP Pokok Rp1.900.000 per semester, Biaya per SKS Rp330.000, Uang Kemahasiswaan Rp130.000 per tahun.

- Perkiraan total sampai lulus: Rp66.780.000.

5. D3 Manajemen

- Paket Uang Kuliah-1: Gelombang I Rp10.500.000, Gelombang II Rp11.500.000, Gelombang II Rp12.500.000, Gelombang IV Rp13.500.000.

- Paket Uang Kuliah Semester 1: Angsuran I (Gelombang I Rp1.500.000, Gelombang II Rp2.500.000, Gelombang III Rp3.500.000, Gelombang IV Rp4.500.000) dan Angsuran II-VI (Gelombang I-IV Rp1.800.000).

- Paket Uang Kuliah Semester 2-8: Uang BPP Pokok Rp1.900.000 per semester, Biaya per SKS Rp330.000, Uang Kemahasiswaan Rp130.000 per tahun.

- Perkiraan total sampai lulus: Rp66.780.000.

5. Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM)

1. S1 Ilmu Komunikasi – Broadcasting

- Paket Uang Kuliah-1: Gelombang I Rp25.580.000, Gelombang II Rp24.580.000, Gelombang II Rp25.580.000, Gelombang IV Rp26.580.000.

- Paket Uang Kuliah Semester 1: Angsuran I (Gelombang I Rp7.000.000, Gelombang II Rp8.000.000, Gelombang III Rp9.000.000, Gelombang IV Rp10.000.000) dan Angsuran II-VI (Gelombang I-IV Rp3.316.000).

- Paket Uang Kuliah Semester 2-8: Uang BPP Pokok Rp8.300.000 per semester, Biaya per SKS Rp330.000, Uang Kemahasiswaan Rp130.000 per tahun.

- Perkiraan total sampai lulus: Rp124.560.000.

2. S1 Ilmu Komunikasi – Public Relations

- Paket Uang Kuliah-1: Gelombang I Rp18.080.000, Gelombang II Rp19.080.000, Gelombang II Rp20.080.000, Gelombang IV Rp21.080.000.

- Paket Uang Kuliah Semester 1: Angsuran I (Gelombang I Rp6.000.000, Gelombang II Rp7.000.000, Gelombang III Rp8.000.000, Gelombang IV Rp9.000.000) dan Angsuran II-VI (Gelombang I-IV Rp2.416.000).

- Paket Uang Kuliah Semester 2-8: Uang BPP Pokok Rp5.100.000 per semester, Biaya per SKS Rp330.000, Uang Kemahasiswaan Rp130.000 per tahun.

- Perkiraan total sampai lulus: Rp96.760.000.

3. S1 Ilmu Komunikasi – Marketing Communications

- Paket Uang Kuliah-1: Gelombang I Rp16.580.000, Gelombang II Rp17.580.000, Gelombang II Rp18.580.000, Gelombang IV Rp19.580.000.

- Paket Uang Kuliah Semester 1: Angsuran I (Gelombang I Rp6.000.000, Gelombang II Rp7.000.000, Gelombang III Rp8.000.000, Gelombang IV Rp9.000.000) dan Angsuran II-VI (Gelombang I-IV Rp2.116.000).

- Paket Uang Kuliah Semester 2-8: Uang BPP Pokok Rp4.300.000 per semester, Biaya per SKS Rp330.000, Uang Kemahasiswaan Rp130.000 per tahun.

- Perkiraan total sampai lulus: Rp89.650.000.

4. S1 Ilmu Komunikasi – Digital Communications

- Paket Uang Kuliah-1: Gelombang I Rp16.580.000, Gelombang II Rp17.580.000, Gelombang II Rp18.580.000, Gelombang IV Rp19.580.000.

- Paket Uang Kuliah Semester 1: Angsuran I (Gelombang I Rp6.000.000, Gelombang II Rp7.000.000, Gelombang III Rp8.000.000, Gelombang IV Rp9.000.000) dan Angsuran II-VI (Gelombang I-IV Rp2.116.000).

- Paket Uang Kuliah Semester 2-8: Uang BPP Pokok Rp4.300.000 per semester, Biaya per SKS Rp330.000, Uang Kemahasiswaan Rp130.000 per tahun.

- Perkiraan total sampai lulus: Rp89.650.000.

6. Fakultas Psikologi

1. Biaya UKT Universitas Mercu Buana 2023 S1 Psikologi

- Paket Uang Kuliah-1: Gelombang I Rp18.580.000, Gelombang II Rp19.580.000, Gelombang II Rp20.580.000, Gelombang IV Rp21.580.000.

- Paket Uang Kuliah Semester 1: Angsuran I (Gelombang I Rp6.000.000, Gelombang II Rp7.000.000, Gelombang III Rp8.000.000, Gelombang IV Rp9.000.000) dan Angsuran II-VI (Gelombang I-IV Rp2.516.000).

- Paket Uang Kuliah Semester 2-8: Uang BPP Pokok Rp5.500.000 per semester, Biaya per SKS Rp330.000, Uang Kemahasiswaan Rp130.000 per tahun.

- Perkiraan total sampai lulus: Rp100.060.000.

MELYNDA DWI PUSPITA