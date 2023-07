Biaya Kuliah UMM 2023, Lengkap Semua Jurusan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terbaik di Indonesia versi Times Higher Education Ranking Asian University Ranking (The AUR) 2023. Setiap tahunnya, universitas swasta berbasis Islam tersebut membuka peluang penerimaan mahasiswa baru, termasuk pada tahun ajaran 2023/2024. Lantas, berapa biaya kuliah di UMM?

Biaya Kuliah UMM 2023

Dilansir dari keuangan.umm.ac.id, biaya pendidikan di PTS dengan julukan Kampus Putih itu dibagi menjadi dua, yaitu Reguler I dan Reguler II. Sementara itu, kategorisasi biaya kuliah di UMM, meliputi Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) setara dengan uang pangkal atau uang gedung, DPP Herregitrasi yang dibayarkan saat daftar ulang, dan Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) per semester.

Perbedaan biaya pendidikan di UMM ditentukan dari jurusan yang ditempuh. Selain itu, ada pula biaya Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Adapun rincian biaya yang harus disiapkan mahasiswa baru tahun akademik 2023/2024 adalah sebagai berikut.

1. Fakultas Agama Islam

- S1 Pendidikan Agama Islam

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp13.500.000, DPP Periode II Rp14.900.000, SPP Rp4.800.000 per semester, UTS Rp2.250.000 per semester, UAS Rp2.250.000 per semester.

- S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp13.500.000, DPP Periode II Rp14.900.000, SPP Rp4.800.000 per semester, UTS Rp2.250.000 per semester, UAS Rp2.250.000 per semester.

- S1 Ekonomi Syariah

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp13.500.000, DPP Periode II Rp14.900.000, SPP Rp4.800.000 per semester, UTS Rp2.250.000 per semester, UAS Rp2.250.000 per semester.

- S1 Pendidikan Bahasa Arab

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp13.500.000, DPP Periode II Rp14.900.000, SPP Rp4.800.000 per semester, UTS Rp2.250.000 per semester, UAS Rp2.250.000 per semester.

- S1 Ahwal Syakhsiyah (Twinning Program)

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp24.500.000, DPP Periode II Rp25.900.000, SPP Rp4.800.000 per semester, UTS Rp4.050.000 per semester, UAS Rp4.100.000 per semester.

2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

- S1 Kesejahteraan Sosial

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp15.000.000, DPP Periode II Rp16.500.000, SPP Rp5.300.000 per semester, UTS Rp2.500.000 per semester, UAS Rp2.500.000 per semester.

- S1 Ilmu Komunikasi

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp28.600.000, DPP Periode II Rp31.400.000, SPP Rp5.800.000 per semester, UTS Rp4.500.000 per semester, UAS Rp4.600.000 per semester.

- S1 Ilmu Pemerintahan

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp20.000.000, DPP Periode II Rp22.000.000, SPP Rp5.300.000 per semester, UTS Rp3.300.000 per semester, UAS Rp3.350.000 per semester.

- S1 Sosiologi

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp15.000.000, DPP Periode II Rp16.500.000, SPP Rp5.300.000 per semester, UTS Rp2.500.000 per semester, UAS Rp2.500.000 per semester.

- S1 Hubungan Internasional

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp28.600.000, DPP Periode II Rp31.400.000, SPP Rp5.800.000 per semester, UTS Rp4.500.000 per semester, UAS Rp4.600.000 per semester.

3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

- S1 Pendidikan Matematika

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp15.000.000, DPP Periode II Rp16.500.000, SPP Rp4.800.000 per semester, UTS Rp2.500.000 per semester, UAS Rp2.500.000 per semester.

- Biaya Kuliah UMM 2023 S1 Pendidikan Biologi

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp15.500.000, DPP Periode II Rp17.100.000, SPP Rp4.800.000 per semester, UTS Rp2.550.000 per semester, UAS Rp2.600.000 per semester.

- S1 Pendidikan Bahasa Indonesia

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp15.000.000, DPP Periode II Rp16.500.000, SPP Rp4.800.000 per semester, UTS Rp2.500.000 per semester, UAS Rp2.500.000 per semester.

- S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp10.000.000, DPP Periode II Rp11.000.000, SPP Rp4.800.000 per semester, UTS Rp1.650.000 per semester, UAS Rp1.650.000 per semester.

- S1 Pendidikan Bahasa Inggris

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp17.500.000, DPP Periode II Rp19.300.000, SPP Rp4.800.000 per semester, UTS Rp2.900.000 per semester, UAS Rp2.900.000 per semester.

- S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp17.500.000, DPP Periode II Rp19.300.000, SPP Rp4.800.000 per semester, UTS Rp2.900.000 per semester, UAS Rp2.900.000 per semester.

- S1 Twinning Program Civic Hukum

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp15.000.000, DPP Periode II Rp16.000.000, SPP Rp4.800.000 per semester, UTS Rp2.500.000 per semester, UAS Rp2.500.000 per semester.

4. Fakultas Teknik

- S1 Teknik Mesin

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp26.500.000, DPP Periode II Rp29.200.000, SPP Rp5.300.000 per semester, UTS Rp4.400.000 per semester, UAS Rp4.450.000 per semester.

- S1 Teknik Sipil

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp27.500.000, DPP Periode II Rp30.300.000, SPP Rp5.300.000 per semester, UTS Rp4.550.000 per semester, UAS Rp4.600.000 per semester.

- S1 Teknik Elektro

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp26.500.000, DPP Periode II Rp29.200.000, SPP Rp5.300.000 per semester, UTS Rp4.400.000 per semester, UAS Rp4.450.000 per semester.

- S1 Teknik Industri

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp26.500.000, DPP Periode II Rp29.200.000, SPP Rp5.300.000 per semester, UTS Rp4.400.000 per semester, UAS Rp4.450.000 per semester.

- S1 Informatika

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp30.300.000, DPP Periode II Rp33.200.000, SPP Rp5.800.000 per semester, UTS Rp4.840.000 per semester, UAS Rp4.850.000 per semester.

5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

- S1 Manajemen

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp30.300.000, DPP Periode II Rp33.200.000, SPP Rp6.900.000 per semester, UTS Rp4.840.000 per semester, UAS Rp4.850.000 per semester.

- S1 Akuntansi

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp27.500.000, DPP Periode II Rp30.300.000, SPP Rp5.800.000 per semester, UTS Rp4.550.000 per semester, UAS Rp4.600.000 per semester.

- S1 Ekonomi Pembangunan

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp23.000.000, DPP Periode II Rp25.300.000, SPP Rp5.300.000 per semester, UTS Rp3.800.000 per semester, UAS Rp3.900.000 per semester.

6. Fakultas Pertanian dan Peternakan

- S1 Agroteknologi

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp19.000.000, DPP Periode II Rp20.900.000, SPP Rp5.300.000 per semester, UTS Rp3.100.000 per semester, UAS Rp3.20.000 per semester.

- S1 Agribisnis

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp19.000.000, DPP Periode II Rp20.900.000, SPP Rp5.300.000 per semester, UTS Rp3.100.000 per semester, UAS Rp3.20.000 per semester.

- S1 Teknologi Pangan

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp19.000.000, DPP Periode II Rp20.900.000, SPP Rp5.300.000 per semester, UTS Rp3.100.000 per semester, UAS Rp3.20.000 per semester.

- S1 Kehutanan

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp19.000.000, DPP Periode II Rp20.900.000, SPP Rp5.300.000 per semester, UTS Rp3.100.000 per semester, UAS Rp3.20.000 per semester.

- S1 Peternakan

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp19.000.000, DPP Periode II Rp20.900.000, SPP Rp5.300.000 per semester, UTS Rp3.100.000 per semester, UAS Rp3.20.000 per semester.

- S1 Akuakultur

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp19.000.000, DPP Periode II Rp20.900.000, SPP Rp5.300.000 per semester, UTS Rp3.100.000 per semester, UAS Rp3.20.000 per semester.

7. Fakultas Psikologi

- S1 Psikologi

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp27.500.000, DPP Periode II Rp30.200.000, SPP Rp5.800.000 per semester, UTS Rp4.400.000 per semester, UAS Rp4.400.000 per semester.

- Biaya Kuliah UMM 2023 S1 Psikologi Internasional

Herregistrasi Rp300.000 per semester, SPP Rp15.500.000 per semester, UTS Rp2.250.000 per semester, UAS Rp2.250.000 per semester.

8. Fakultas Hukum

- S1 Hukum

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp27.500.000, DPP Periode II Rp30.200.000, SPP Rp5.800.000 per semester, UTS Rp4.400.000 per semester, UAS Rp4.400.000 per semester.

9. Fakultas Kedokteran

- S1 Kedokteran

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp200.000.000, DPP Periode II Rp225.000.000, SPP Rp25.300.000 per semester, UAS Rp50.000.000 per semester.

10. Fakultas Ilmu Kesehatan

- S1 Farmasi

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp35.800.000, DPP Periode II Rp39.300.000, SPP Rp15.500.000 per semester, UAS Rp9.000.000 per semester.

- S1 Ilmu Keperawatan

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp24.200.000, DPP Periode II Rp26.600.000, SPP Rp11.500.000 per semester, UAS Rp6.050.000 per semester.

- S1 Fisioterapi

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp20.600.000, DPP Periode II Rp22.700.000, SPP Rp10.500.000 per semester, UAS Rp5.150.000 per semester.

11. Fakultas Vokasi

- D3 Teknologi Elektronika

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp12.000.000, DPP Periode II Rp13.200.000, SPP Rp4.300.000 per semester, UTS Rp1.900.000 per semester, UAS Rp2.000.000 per semester.

- D3 Perbankan dan Keuangan

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp10.500.000, DPP Periode II Rp11.600.000, SPP Rp4.900.000 per semester, UTS Rp2.600.000 per semester, UAS Rp2.700.000 per semester.

- D3 Keperawatan

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp10.500.000, DPP Periode II Rp11.600.000, SPP Rp7.300.000 per semester, UTS Rp1.600.000 per semester, UAS Rp1.700.000 per semester.

- D4 Bisnis Properti

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp20.500.000, DPP Periode II Rp22.550.000, SPP Rp4.500.000 per semester, UTS Rp3.250.000 per semester, UAS Rp3.300.000 per semester.

- Biaya Kuliah UMM 2023 D4 Agribisnis Unggas

Herregistrasi Rp300.000 per semester, DPP Periode I Rp20.500.000, DPP Periode II Rp22.550.000, SPP Rp4.500.000 per semester, UTS Rp3.250.000 per semester, UAS Rp3.300.000 per semester.

