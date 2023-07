Samsung Umumkan Chip Memori GDDR7 dengan 1,5TBps, Kinerja Naik 40 Persen

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada hari Rabu, 19 Juli 2023, Samsung mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan pengembangan DRAM GDDR7 pertama di industri, memori grafis generasi berikutnya yang akan ditampilkan dalam rilis perangkat keras komputasi, kendaraan, dan game di masa mendatang.

Mitra utama perusahaan dapat menginstal chip baru ke dalam sistem generasi berikutnya akhir tahun ini untuk pengujian. Jika semuanya berjalan dengan baik, kita dapat melihat produk yang menjalankan memori GDDR7 Samsung memasuki pasar tahun depan.

“DRAM GDDR7 kami akan membantu meningkatkan pengalaman pengguna di area yang membutuhkan performa grafis luar biasa, seperti workstation, PC, dan konsol game, dan diharapkan dapat diperluas ke aplikasi masa depan seperti AI, komputasi performa tinggi (HPC) dan kendaraan otomotif,” kata Yongcheol Bae, wakil presiden eksekutif Tim Perencanaan Produk Memori di Samsung Electronics, sebagaimana dikutip The Verge, Rabu.

Samsung mengklaim bahwa generasi pertama dari modul memori 16GB GDDR7 barunya akan memberikan "kecepatan tertinggi di industri", berkat pengadopsian teknologi Pulse Amplitude Modulation-3 (PAM3) — suatu bentuk modulasi sinyal yang memungkinkan untuk bandwidth yang lebih tinggi dibandingkan dengan PAM2 GDDR6.

Menurut Samsung, memori GDDR7 mampu memberikan bandwidth 1,5TBps, meningkat 40 persen dibandingkan dengan chip GDDR6 1,1TBps yang diumumkan perusahaan tahun lalu.

Samsung juga mengatakan memori GDDR7-nya akan menampilkan kecepatan yang ditingkatkan per pin hingga 32Gbps. Itu 33 persen lebih tinggi dari kecepatan data 24Gbps per pin dari produk GDDR6 teratas Samsung, meskipun tidak setinggi kecepatan 36Gbps per pin yang sebelumnya dikatakan perusahaan akan diberikan.

Seperti dicatat oleh AnandTech, Samsung telah meningkatkan kecepatan teknologi memori generasi sebelumnya — setelah meluncurkan GDDR6 pada 14Gbps dan kemudian meningkatkannya menjadi 24Gbps — jadi mungkin saja chip GDDR7 juga akan ditingkatkan setelah diluncurkan ke pasar.

Chip itu bisa memberikan lompatan bandwidth yang lebih signifikan untuk kartu grafis dalam beberapa tahun mendatang. Memori GDDR6 tercepat yang saat ini digunakan dalam GPU (menurut VideoCardz) adalah varian berperingkat 24Gbps dari GDDR6X Micron yang ditampilkan dalam Nvidia GeForce RTX 4080. Sebagian besar GPU yang dilengkapi dengan memori GDDR6 biasanya berjalan tidak lebih dari 20Gbps.

Samsung mengklaim bahwa DRAM GDDR7-nya 20 persen lebih hemat energi dibandingkan dengan GDDR6, dengan "teknologi desain hemat daya yang dioptimalkan untuk pengoperasian berkecepatan tinggi". Perusahaan akan menawarkan opsi tegangan operasi rendah untuk perangkat keras seperti laptop yang perlu lebih memperhatikan konsumsi daya tetapi tidak mengungkapkan detail tambahan tentang kinerja chip tersebut. Samsung tidak mengungkapkan proses fabrikasi apa yang digunakannya untuk memproduksi DRAM GDDR7 barunya.

Siaran pers juga menyebutkan bahwa Samsung menggunakan senyawa cetakan epoksi baru yang dirancang untuk meminimalkan panas yang dihasilkan dan mencegah komponen dari kepanasan. Samsung mengklaim ini memberikan pengurangan 70 persen dalam ketahanan termal paket dibandingkan dengan chip memori GDDR6.

Pengembangan GDDR7 telah menjadi upaya industri. Sementara Samsung adalah pabrikan pertama yang mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan pengembangan chipnya sendiri, masih ada jalan yang harus ditempuh sebelum mereka masuk ke produksi massal.

Perusahaan desain sistem Cadence telah memperkenalkan solusi verifikasi pertama di industri untuk GDDR7, dan Micron mengumumkan pada bulan Juni bahwa mereka akan meluncurkan memori GDDR7 miliknya sendiri pada paruh pertama tahun 2024, yang dapat menghasilkan perlombaan untuk menjadi produsen memori pertama dengan produk yang siap dipasarkan.

