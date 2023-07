Mengenal Genesis, Piranti AI Besutan Google Bisa Menulis Artikel Apa Pun Topiknya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Google memiliki tools AI lain yang disebut dapat menulis artikel berita. Dinamakan “Genesis”, tools ini kabarnya sedang diajukan ke perusahaan media.

Mengutip Gadgets Now, seorang sumber mengatakan Genesis memiliki kemampuan untuk membuat konten tertulis menggunakan data yang diberikan, apa pun topiknya, baik itu peristiwa terkini atau bentuk informasi lainnya.

The New York Times adalah salah satu organisasi berita yang telah menunjukkan demonstrasi alat ini, selain dari para eksekutif News Corp., organisasi yang memiliki The Wall Street Journal, dan The Washington Post, menurut sumber tersebut.

Menurut seorang sumber yang mengetahui alat tersebut, Google memiliki keyakinan bahwa tools itu bisa berfungsi sebagai asisten pribadi jurnalis. Dengan mengotomatiskan tugas-tugas tertentu, ini dapat memberi mereka lebih banyak waktu untuk fokus pada tanggung jawab lain.

Google memandang ini sebagai tools yang bertanggung jawab dan dapat mencegah industri media menghadapi tantangan AI generatif. Juru bicara Google Jenn Crider dalam sebuah pernyataan kepada Times mengatakan bahwa perusahaan sedang mempertimbangkan untuk menawarkan alat bertenaga AI untuk membantu jurnalis dalam pekerjaan mereka, terutama untuk penerbit kecil.

Namun, dia menekankan bahwa alat-alat ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran penting jurnalis dalam melaporkan, membuat, dan memeriksa fakta artikel mereka. Sebaliknya, alat tersebut dapat menawarkan opsi alternatif untuk tajuk utama dan gaya penulisan.

Beberapa eksekutif yang menyaksikan presentasi Google menganggap alat itu "mengganggu". Dua sumber mengungkapkan bahwa presentasi tersebut tampaknya mengabaikan kerja keras dan dedikasi yang diperlukan untuk membuat artikel berita yang tepat dan disusun dengan baik.

Ini bukan pertama kalinya perusahaan media mencoba merangkul AI. Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa organisasi mendapat kecaman karena artikel yang ditulis AI, yang dikatakan memiliki banyak kesalahan.

Associated Press telah menggunakan AI untuk menulis artikel tentang laporan pendapatan perusahaan tetapi masih mengandalkan jurnalis manusia. Mereka telah bermitra dengan OpenAI untuk akses ke teknologi AI generatif tetapi belum membagikan rencana mereka untuk menggunakannya. Untuk saat ini, Genesis Google masih dalam pengujian.

