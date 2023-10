Perang Teknologi Amerika Serikat - China, Celah Pembatasan Ekspor Chip AI

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan total nilai impor Indonesia pada September 2023 mencapai US$ 17,34 miliar, turun 8,15 persen dibanding impor Agustus 2023 atau turun 12,45 persen dibanding September 2022. Penurunan impor non migas sebesar 13,6 persen menjadi US$14,01 miliar, sedangkan impor migas mengalami kenaikan sebesar 25,04 persen menjadi US$ 3,33 miliar. Secara kumulatif, dibandingkan periode yang sama tahun lalu, nilai impor Januari-September 2023 mengalami penurunan US$ 14.967,0 juta atau sebesar 8,34 persen.