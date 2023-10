Intel Rilis 3 Prosesor Generasi ke-14, Ini Spesifikasinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Intel telah mengumumkan seri prosesor desktop generasi ke-14. Lini produk prosesor terbaru Intel meliputi Core i9-14900K, Core i7-14700K, dan Core i5-14600K.

Dikutip dari Gadgets Now, i9-14900K menjadi sorotan utama karena disebut Intel sebagai “prosesor desktop tercepat dalam jumlah besar” yang mampu mencatat frekuensi hingga 6GHz. Intel sebelumnya sudah pernah merilis prosesor 13900KS edisi khusus yang pertama kali mampu menembus frekuensi 6GHz pada kecepatan standar, namun tidak diproduksi dalam jumlah besar.

Intel mengeklaim bahwa 19-14900K 23 persen lebih cepat daripada AMD Ryzen 9 7950X3D saat memainkan Starfield dalam resolusi 1080p. Prosesor ini juga disebut mampu mencapai lebih dari 100fps di Total War: Warhammer III saat dimainkan, streaming, dan direkam dalam 1080p dengan pengaturan grafis ultra. Selain itu, Intel mengatakan bahwa 14900K lebih cepat 54 persen saat melakukan multitasking antara After Effects dan Premiere Pro dibandingkan dengan Ryzen 9 7950X3D.

Prosesor i9-4900K juga hadir dengan dukungan XTU AI Assist yang membantu mempermudah proses overclocking. Intel mengatakan model overclocking AI-nya dilatih pada ratusan CPU, motherboard, dan opsi cooler, termasuk liquid cooler.

Penyegaran juga terjadi pada prosesor Core i7-14700K yang kini hadir dengan 20 core meliputi 12 core efisiensi, 8 core performa, dan 28 thread. Generasi ini juga mengalami peningkatan efisiensi karena hadir dengan empat inti efisien (E-core).

Sementara itu, model i5-14600K menampilkan 20 core dengan 6 core performa dan 8 core efisiensi. Ini memiliki clock dasar 3,5GHz di P-core dan hingga 5,3GHz saat boosting.

Intel juga memperkenalkan fitur baru pada prosesor Core iK besutannya, di antaranya penambahan frekuensi Thermal Velocity Boost 6GHz yang sebelumnya hanya tersedia pada varian Core iKS edisi khusus. Frekuensi P-core max turbo telah ditingkatkan sebesar 200Hz menjadi 5,6GHz, sedangkan frekuensi E-core max turbo telah ditingkatkan sebesar 100MHz. Bahkan frekuensi dasar untuk inti P dan E telah ditingkatkan sebesar 200MHz.

Intel mengatakan prosesor desktop generasi ke-14 memberikan peningkatan kinerja gaming sebesar 23 persen dibandingkan kompetitor. Ini mendukung Intel Application Optimization dan Intel Thread Director. Selain itu, prosesor ini memiliki dukungan terintegrasi untuk Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.3 serta dukungan terpisah untuk teknologi nirkabel Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5.4 baru. Lini prosesor ini juga mendukung Thunderbolt 4 dan kompatibel dengan chipset Intel seri 600 dan 700.

Core i9-14900K akan dijual dengan harga 589 dolar AS (sekitar Rp9,2 juta), Core i7-1700K dengan harga 409 dolar AS (sekitar Rp6,4 juta) dan Core i5-14600K dengan harga 319 dolar AS (sekitar Rp5 juta). Ketiga prosesor jagoan Intel ini telah tersedia sejak kemarin, 17 Oktober 2023.

