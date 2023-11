Samsung Umumkan SSD Portabel T5 EVO 8TB

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Samsung pada Selasa, 14 November 2023, mengumumkan peluncuran SSD portabel terbarunya, T5 EVO dengan ruang penyimpanan hingga 8TB, sebagaimana dilaporkan MacRumors. 8TB adalah ukuran kapasitas terbesar yang ditawarkan SSD portabel di pasaran.

“Bagi konsumen yang mencari pengganti hard disk drive (HDD) tradisional, T5 EVO — menawarkan kapasitas terbesar yang tersedia serta kecepatan dan daya tahan dalam desain ringkas yang pas di telapak tangan Anda — merupakan opsi penyimpanan eksternal yang inovatif,” kata Hangu Sohn, Wakil Presiden Tim Biz Produk Merek Memori Samsung Electronics, di laman Samsung.

“T5 EVO dibuat untuk memenuhi kebutuhan berbagai konsumen dengan gaya hidup yang beragam. Kapasitasnya hingga 8TB, kecepatan tinggi, desain ringkas, dan perlindungan data dari guncangan eksternal, sangat cocok bagi pengguna yang ingin menyimpan dan mengakses data di mana saja, kapan saja,” tambahnya.

T5 Evo mendukung kecepatan USB 3.2 Gen 1 untuk mentransfer data hingga 460MB/s. Itu jauh lebih cepat daripada hard drive standar, tetapi lebih lambat dari SSD NVME seperti seri T7 dan T9 dari Samsung.

Samsung mendesain T5 dengan bodi persegi panjang yang memiliki klip yang dapat dipasang ke bagasi dan ransel, serta memiliki fitur perlindungan jatuh hingga enam kaki berkat permukaan karet. Samsung juga menyertakan teknologi Dynamic Thermal Guard untuk melindungi dari panas berlebih.

SSD ini berukuran panjang 3,74 inci dan lebar 1,57 inci, serta berat 3,6 ons, sehingga portabel dan ideal untuk dibawa bepergian.

T5 EVO SSD versi 8TB dihargai US$ 650, dan dapat dibeli dari situs web Samsung. Samsung juga menawarkan versi 2TB dan 4TB, dengan harga masing-masing US$ 190 dan US$ 350.

