Mengenal MDIS, Kampus Gibran di Singapura yang Pernah Terafiliasi dengan Universitas Bradford

TEMPO.CO, Jakarta - Laman Sekretariat Daerah Kota Surakarta menyatakan, Gibran Rakabuming Raka pernah menempuh pendidikan di Management Development of Singapore atau MDIS pada 2007. Belakangan, anak presiden Joko Widodo itu diisukan berijazah palsu. Gibran lantas memamerkan ijazah S1-nya kepada wartawan pada hari ini Senin, 20 November 2023. Dia meraih gelar Bachelor of Science dari University of Bradford Singapura. Adapun kampus tersebut pernah terafiliasi dengan MDIS.

Berdiri pada 1956, MDIS merupakan salah satu lembaga pendidikan swasta tertua di Singapura. Menurut situs resminya mdis.edu.sg, MDIS memiliki dua anak perusahaan utama. Ada Management Development Institute of Singapore Pte Ltd yang mengawasi operasional akademik di Singapura dan ada MDIS International Pte Ltd yang fokus pada strategi globalisasi MDIS.

Program pendidikan di MDIS berupa kursus persiapan, diploma, diploma lanjutan, diploma tinggi, sarjana, magister hingga doktor. MDIS, dalam situs resminya, bekerja sama dengan sejumlah kampus di Amerika Serikat dan Inggris. MDIS pernah bermitra dengan University of Bradford. Hal itu terekam dalam sejumlah foto wisuda pada 2017 yang ada di situs MDIS.

Namun, kini University of Bradford tak lagi berada dalam jajaran mitra MDIS. Di laman situsnya, hanya ada delapan kampus yang bekerja sama dengan MDIS saat ini yakni Prifysgol Bangor University, Edinburgh Napier University, Teesside University, Leeds Beckett University, University of Central Oklahoma, Northumbria University, University of Sunderland, serta University of Roehampton London.

Dalam situs MDIS, disebutkan bahwa gelar yang diterima mahasiswa MDIS sama dengan gelar yang diterima oleh mahasiswa di kampus univeristas mitra. MDIS menyebut mitra universitas MDIS terlibat dalam pengajaran, penilaian, dan sertifikasi mahasiswa MDIS. Oleh karena itu, MDIS mengatakan sertifikat yang diterima di akhir program gelar akan sama dengan sertifikat yang diterima oleh mahasiswa kampus di universitas mitra yang sama.

MDIS menawarkan 12 bidang ilmu sebagai berikut:

1. Bisnis dan Manajemen

2. Teknik

3. Fashion dan Desain

4. Kesehatan dan Keperawatan

5. Ilmu Kesehatan

6. Teknologi Informasi

7. Bahasa dan Pendidikan

8. Ilmu Hayati

9. Media dan Komunikasi

10. Psikologi

11. Manajemen Pariwisata dan Perhotelan

12. Manajemen Keselamatan dan Lingkungan.

MDIS telah mengantongi sertifikasi EduTrust pada 2010. Selain itu, juga merupakan salah satu private education institutions atau institusi pendidikan swasta pertama yang terdaftar di bawah Enhanced Registration Framework.

