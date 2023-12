Daftar Gunung Berapi Aktif di Indonesia, Terbanyak di Pulau Jawa

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gunung berapi Marapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat mengalami erupsi pada Ahad, 3 Desember 2023. Badan Pencarian dan Pertolongan atau SAR Sumatera Barat mencatat hingga Selasa malam, ada 22 orang dinyatakan tewas.

Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Hendra Gunawan mengatakan erupsi tersebut sulit diprediksi sehingga minim peringatan dini. “Sangat miskin gempa vulkanik di Gunung Marapi,” kata dia saat dihubungi pada Ahad, 3 Desember 2023.

Selain Gunung Marapi, di mana sajakah gunung api aktif di Indonesia?

Daftar Gunung Berapi Aktif di Indonesia

Dilansir dari situs Multiplatform Application for Geohazard Mitigation and Assessment in Indonesia atau MAGMA Indonesia, Indonesia menjadi negara yang memiliki gunung api aktif paling banyak di dunia, yaitu sebanyak 127. Dari 127 gunung berapi tersebut, hanya 69 yang bersifat aktif berdasarkan pantauan PVMBG.

Gunung api sendiri dibagi menjadi tiga tipe, yaitu tipe A, tipe B dan tipe C. Gunung api tipe A di Tanah Air berjumlah 76 yang memiliki catatan sejarah letusan sekurang-kurangnya sekali setelah 1600 Masehi.

Selanjutnya, gunung api tipe B merupakan gunung yang mengalami erupsi magmatik minimal sekali setelah 1600 Masehi dan masih menunjukkan gejala, seperti solfatara dengan jumlah 30 di Indonesia. Sedangkan gunung api tipe C tidak tercatat mengalami letusan dalam sejarah, tetapi masih memperlihatkan jejak aktivitas vulkanik yang jumlahnya 21 di Indonesia.

Tipe A

1. Gunung Seulawah Agam di Sumatera.

2. Gunung Peuet Sague di Sumatera.

3. Gunung Burni Telong di Sumatera.

4. Gunung Sinabung di Sumatera.

5. Gunung Sorik Marapi di Sumatera.

6. Gunung Marapi di Sumatera.

7. Gunung Tandikat di Sumatera.

8. Gunung Talang di Sumatera.

9. Gunung Kerinci di Sumatera.

10. Gunung Dempo di Sumatera.

11. Gunung Kaba di Sumatera.

12. Gunung Anak Krakatau di Sumatera.

13. Gunung Sumbing di Jawa.

14. Gunung Salak di Jawa.

15. Gunung Gede di Jawa.

16. Gunung Tangkuban Perahu di Jawa.

17. Gunung Guntur di Jawa.

18. Gunung Papandayan di Jawa.

19. Gunung Galunggung di Jawa.

20. Gunung Ciremai di Jawa.

21. Gunung Slamet di Jawa.

22. Gunung Dieng di Jawa.

23. Gunung Sindoro di Jawa.

24. Gunung Merapi di Jawa.

25. Gunung Kelud di Jawa.

26. Gunung Arjuno Welirang di Jawa.

27. Gunung Bromo di Jawa.

28. Gunung Semeru di Jawa.

29. Gunung Lamongan di Jawa.

30. Gunung Raung di Jawa.

31. Gunung Ijen di Jawa.

32. Gunung Batur di Bali.

33. Gunung Agung di Bali.

34. Gunung Rinjani/Barujari di Nusa Tenggara Barat.

35. Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat.

36. Gunung Sangeangapi di Nusa Tenggara Barat.

37. Gunung Inielika di Nusa Tenggara Timur.

38. Gunung Inerie di Nusa Tenggara Timur.

39. Gunung Ebulobo di Nusa Tenggara Timur.

40. Gunung Kelimutu di Nusa Tenggara Timur.

41. Gunung Iya di Nusa Tenggara Timur.

42. Gunung Rokatenda di Nusa Tenggara Timur.

43. Gunung Egon di Nusa Tenggara Timur.

44. Gunung Lewotobi Laki-laki di Nusa Tenggara Timur.

45. Gunung Lewotobi Perempuan di Nusa Tenggara Timur.

46. Gunung Lereboleng di Nusa Tenggara Timur.

47. Gunung Ili Boleng di Nusa Tenggara Timur.

48. Gunung Ile Lewotolok di Nusa Tenggara Timur.

49. Gunung Iliwerung di Nusa Tenggara Timur.

50. Gunung Batutara di Nusa Tenggara Timur.

51. Gunung Sirung di Nusa Tenggara Timur.

52. Gunung Hobal (bawah laut atau BL) di Nusa Tenggara Timur.

53. Gunung Anak Ranakah di Nusa Tenggara Timur.

54. Gunung Wetar di Maluku.

55. Gunung Nieuwerkerk (BL) di Maluku.

56. Gunung Wurlali di Maluku.

57. Gunung Teon di Maluku.

58. Gunung Nila di Maluku.

59. Gunung Serua di Maluku.

60. Gunung Banda Api di Maluku.

61. Gunung Dukono di Maluku.

62. Gunung Ibu di Maluku.

63. Gunung Gamkonora di Maluku.

64. Gunung Gamalama di Maluku.

65. Gunung Kie Besi di Maluku.

66. Gunung Colo di Sulawesi.

67. Gunung Ambang di Sulawesi.

68. Gunung Soputan di Sulawesi.

69. Gunung Lokon di Sulawesi.

70. Gunung Mahawu di Sulawesi.

71. Gunung Tangkoko di Sulawesi.

72. Gunung Ruang di Sulawesi.

73. Gunung Karangetang di Sulawesi.

74. Gunung Awu di Sulawesi.

75. Gunung Banua Wuhu (BL) di Sulawesi.

76. Gunung Sangir (BL) di Sulawesi.

Tipe B

77. Gunung Burni Geureudong di Sumatera.

78. Gunung Sibayak di Sumatera.

79. Gunung Pusuk Buhit di Sumatera.

80. Gunung Talamau di Sumatera.

81. Gunung Sibual-buali di Sumatera.

82. Gunung Sumbing di Sumatera.

83. Gunung Kunyit di Sumatera.

84. Gunung Belirang Beriti di Sumatera.

85. Gunung Bukit Daun di Sumatera.

86. Gunung Lumut Balai di Sumatera.

87. Gunung Sekincau Belirang di Sumatera.

88. Gunung Rajabasa di Sumatera.

89. Gunung Pulosari di Jawa.

90. Gunung Karang di Jawa.

91. Gunung Patuha di Jawa.

92. Gunung Wayang Windu di Jawa.

93. Gunung Talaga Bodas di Jawa.

94. Gunung Ungaran di Jawa.

95. Gunung Merbabu di Jawa.

96. Gunung Lawu di Jawa.

97. Gunung Wilis di Jawa.

98. Gunung Iyang Argopuro di Jawa.

99. Gunung Ilimuda di Nusa Tenggara Timur.

100. Gunung Ile Labalekang di Nusa Tenggara Timur.

101. Gunung Yersey (BL) di Maluku.

102. Gunung Emperor of China (BL) di Maluku.

103. Gunung Manuk di Maluku.

104. Gunung Todoko di Maluku.

105. Gunung Sempu di Sulawesi.

106. Gunung Klabat di Sulawesi.

Tipe C

107. Gunung Jaboi di Sumatera.

108. Gunung Gayo Lesten/Kembar di Sumatera.

109. Gunung Helatoba di Sumatera.

110. Gunung Margabayur/Besar di Sumatera.

111. Gunung Pematang Bata/Suoh di Sumatera.

112. Gunung Ulubelu di Sumatera.

113. Gunung Kiaraberes Gagak di Jawa.

114. Gunung Perbakti di Jawa.

115. Gunung Kawah Kamojang di Jawa.

116. Gunung Kawah Manuk di Jawa.

117. Gunung Kawah Karaha di Jawa.

118. Gunung Waesano di Nusa Tenggara Timur.

119. Gunung Poco Leok di Nusa Tenggara Timur.

120. Gunung Kaldera Sokoria di Nusa Tenggara Timur.

121. Gunung Ndetu Napi di Nusa Tenggara Timur.

122. Gunung Riang Kotang di Nusa Tenggara Timur.

123. Gunung Batu Kolok di Sulawesi.

124. Gunung Tempang di Sulawesi.

125. Gunung Tampusu di Sulawesi.

126. Gunung Lahendong di Sulawesi.

127. Gunung Sarongsong di Sulawesi.

MELYNDA DWI PUSPITA

