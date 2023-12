Kaleidoskop Fitur WhatsApp pada 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - WhatsApp aplikasi percakapan yang banyak digunakan di Indonesia. Aplikasi WhatsApp terus diperbarui. Pada 2023, ada banyak perubahan-perubahan fitur WhatsApp. Berikut deretan perubahan fitur WhatsApp dalam kaleidoskop 2023.

1. Pesan Suara Privat

Pada 7 Desember 2023, WhatsApp memperkenalkan voice messages atau pesan suara yang terkirim akan menghilang setelah didengarkan sekali. Itu menambah tingkat privasi terhadap pesan suara.

2. Secret Code

Pada 30 November 2023, WhatsApp memperkenalkan secret code untuk chat lock memberikan lapisan keamanan tambahanpercakapan yang lebih sensitif. Secret code memungkinkan pengguna menetapkan kata sandi unik untuk memberikan lapisan privasi ekstra terhadap percakapan yang dikunci.

3. Beberapa Akun

Pada 19 Oktober 2023, dua akun WhatsApp digunakan secara bersamaan terhadap perangkat Android. Fitur ini memungkinkan pengguna memiliki dua akun WhatsApp yang aktif satu perangkat.

4. Instant Video Messages

Pada 27 Juli 2023, WhatsApp memperkenalkan instant video messages sebagai perluasan dari fitur pesan suara. Pengguna bisa merekam dan berbagi video singkat langsung di obrolan menambah dimensi emosional komunikasi.

5. Silence Unknown Callers dan Privacy Checkup

Pada 20 Juni 2023, WhatsApp menambahkan dua pembaruan privasi, Silence Unknown Callers dan Privacy Checkup. Silence Unknown Callers: Fitur ini untuk memberikan lebih banyak privasi dan kontrol panggilan masuk. Itu secara otomatis menyaring panggilan spam, penipuan, dan dari orang yang tidak dikenal. Adapun Privacy Checkup memandu pengguna melalui pengaturan privasi untuk memilih tingkat perlindungan yang tepat.

6. WhatsApp Channels

Pada 8 Juni 2023, WhatsApp memperkenalkan WhatsApp Channels sebagai cara untuk menerima pembaruan penting dari orang dan organisasi di dalam WhatsApp. Channels adalah alat siaran satu arah untuk admin mengirimkan teks, foto, video, stiker, dan poling. Ini membuka peluang untuk mendukung admin dalam membangun bisnis sekitar saluran mereka.

7. Mengedit Pesan WhatsApp

Pada 22 Mei 2023, WhatsApp memperkenalkan kemampuan untuk mengedit pesan yang telah dikirim. Pengguna bisa mengedit pesan yang telah dikirim.

8. Chat Lock

Pada 15 Mei 2023, WhatsApp memperkenalkan fitur Chat Lock untuk memberikan lapisan tambahan keamanan percakapan pribadi. Fitur ini memungkinkan pengguna mengunci percakapan di balik lapisan keamanan tambahan yang hanya bisa diakses dengan kata sandi perangkat atau biometrik sidik jari.

9. Polls dan Sharing dengan Captions

Pada 4 Mei 2023, WhatsApp memperkenalkan pembaruan fitur Polls dan kemampuan berbagi dengan captions. New Updates to Polls, pengguna bisa membuat polling dan menerima pemberitahuan saat ada pembaruan hasilnya.

Forwarding with Captions, ketika berbagi media dengan caption, pengguna memilih untuk menyimpan, menghapus, atau menulis ulang keterangan saat meneruskan foto atau video ke obrolan lain. Sharing Documents with Captions memungkinkan pengguna menambahkan keterangan saat berbagi dokumen, memberikan konteks tambahan kepada penerima.

10. Penggunaan Akun WhatsApp pada Beberapa Perangkat

Pada 25 April 2023, WhatsApp memperkenalkan kemampuan untuk menggunakan satu akun WhatsApp di beberapa ponsel.

- One WhatsApp Account, Now Across Multiple Phones, pengguna bisa mengaitkan akun WhatsApp hingga empat ponsel tambahan. Setiap ponsel yang terhubung dengan akun tersebut beroperasi secara independen dengan enkripsi end-to-end untuk menjaga keamanan pesan dan panggilan.

- Alternative Way to Link Companion Devices: WhatsApp juga memperkenalkan cara alternatif untuk mengaitkan perangkat pendamping tanpa perlu memindai kode QR. Pengguna sekarang memasukkan nomor telepon di WhatsApp Web untuk menerima kode satu kali pakai.

11. Keep In Chat

Pada 21 April 2023, WhatsApp memperkenalkan fitur Keep In Chat untuk fleksibilitas kepada pengguna agar menyimpan pesan yang dianggap penting. Fitur ini memungkinkan pengguna menyimpan pesan teks untuk jangka waktu yang lebih lama. Pengirim pesan akan diberi tahu ketika penerima menyimpan pesan dan memiliki kemampuan untuk menolak keputusan tersebut.

12. Fitur Grup WhatsApp

Pada 21 Maret 2023, WhatsApp memperkenalkan sejumlah perubahan fitur grup untuk memudahkan admin dan anggota grup. Bertambahnya jumlah anggota komunitas, WhatsApp memberikan banyk kendali kepada admin grup untuk mengatur privasi grup. Admin bisa memutuskan siapa yang bisa bergabung dengan grup saat membagikan tautan undangan.

Seiring pertumbuhan Komunitas dan grup yang lebih besar, WhatsApp membuatnya mudah untuk mengetahui grup yang memiliki kesamaan dengan seseorang. Pengguna sekarang dapat dengan mudah mencari nama kontak untuk melihat grup yang dimiliki bersama.

13. Status WhatsApp yang Lebih Dinamis

Pada 7 Februari 2023, WhatsApp memperkenalkan sejumlah pembaruan fitur Status. Ini memungkinkan pengguna leluasa mengekspresikan diri dan terhubung dengan yang lain. Peluncuran ini diumumkan melalui blog WhatsApp.

- Private Audience Selector memungkinkan pengguna untuk mengatur privasi status secara individual. Setiap memperbarui status, pengguna bisa memilih siapa saja yang bisa melihatnya. Pengaturan privasi terakhir akan disimpan sebagai pengaturan default untuk status berikutnya.

- Voice Status memperkenalkan kemampuan merekam dan berbagi pesan suara hingga 30 detik di status WhatsApp. Fitur ini memberikan opsi untuk pembaruan personal, terutama bagi mereka yang suka berbicara daripada mengetik.

- Status Reactions cara mudah untuk merespons pembaruan status dari teman dan kontak terdekat. Pengguna bisa menjawab status dengan menggeser ke atas dan mengetuk salah satu dari delapan emoji.

- Status Profile Rings for New Updates membantu pengguna tidak melewatkan pembaruan status dari teman yang muncul di foto profil kontak ketika mereka membagikan pembaruan. Ini bisa terlihat di daftar obrolan, daftar partisipan grup, dan info kontak.

- Link Previews on Status, pengguna membagikan tautan status. Pengguna akan melihat pratinjau visual dari konten tautan tersebut. Ini membuat status terlihat menarik.

