Begini Cara Menyembunyikan Chat WhatsApp Tanpa Arsip di Android dan iPhone

TEMPO.CO, Jakarta - Meskipun WhatsApp sangat berguna untuk berkomunikasi dengan teman, keluarga, atau rekan kerja, namun ada kalanya kita ingin menyembunyikan percakapan tertentu tanpa harus mengarsipkannya secara langsung di dalam aplikasi.

Cara Menyembunyikan Chat WhatsApp Tanpa Arsip

WhatsApp dirancang dengan fitur arsip yang bertujuan untuk menyembunyikan baik percakapan individu maupun grup. Dengan kata lain, tidak ada opsi atau cara alternatif yang disediakan oleh WhatsApp untuk menyembunyikan percakapan tanpa menggunakan fitur arsip.

Meskipun demikian, terdapat beberapa alternatif yang bisa Anda terapkan untuk menyembunyikan obrolan WhatsApp tanpa harus mengandalkan fitur default tersebut.

Salah satu alternatif adalah dengan memanfaatkan fitur penguncian aplikasi bawaan yang menggunakan sidik jari untuk perangkat Android, serta Face ID atau Touch ID untuk perangkat iPhone.

Melalui langkah-langkah ini, Anda dapat meningkatkan tingkat keamanan dan privasi dalam percakapan WhatsApp dengan mengunci akses ke aplikasi tersebut.

Mengunci WhatsApp di iPhone

Berikut adalah langkah-langkah untuk mengaktifkan fitur penguncian layar pada WhatsApp di iPhone:

1. Buka aplikasi WhatsApp di perangkat iPhone Anda.

2. Ketuk ikon 'Settings' yang terletak di pojok bawah layar.

3. Pilih opsi 'Account', kemudian ketuk 'Privacy'.

4. Gulir ke bawah sampai Anda menemukan opsi yang disebut 'Screen Lock'.

5. Pilih opsi penguncian layar berdasarkan jenis iPhone yang Anda gunakan, seperti 'Require Face ID' atau 'Require Touch ID'.

6. Geser tombol toggle pada opsi yang dipilih untuk mengaktifkan fitur penguncian aplikasi.

7. Anda juga dapat memilih periode waktu penguncian aplikasi, seperti 'Immediately', 'After 1 minute', 'After 15 minutes', atau 'After 1 hour'.

8. Setelah menentukan preferensi Anda, pengaturan fitur penguncian aplikasi selesai.

Mengunci WhatsApp di Android

Berikut adalah langkah-langkah untuk mengaktifkan fitur penguncian sidik jari pada WhatsApp di perangkat Android:

1. Buka aplikasi WhatsApp di perangkat Android Anda.

2. Ketuk ikon tiga titik yang terletak di pojok kanan atas layar, lalu pilih 'Settings'.

3. Selanjutnya, ketuk 'Privacy' dan gulir layar ke bawah hingga Anda menemukan opsi yang disebut 'Fingerprint lock'.

4. Ketuk tombol toggle yang bertuliskan 'Unlock with fingerprint' untuk mengaktifkan fitur penguncian sidik jari.

5. Setelah itu, fitur sidik jari telah aktif dan akan membatasi akses orang lain terhadap aplikasi WhatsApp di perangkat Anda.

