10 Contoh Perkenalan Diri dalam Bahasa Inggris yang Tepat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perkenalan diri menjadi langkah pertama yang bisa dilakukan ketika ingin memulai percakapan dengan orang lain. Melalui perkenalan diri, maka percakapan bersama lawan bicara bisa menjadi lebih jauh dan mendalam.

Biasanya perkenalan diri dalam bahasa Inggris diperlukan pada saat bertemu dengan rekan bisnis, wawancara, atau bahkan saat belajar di sekolah.

Baca Juga: 5 Ucapan Selamat Tahun Baru dari Berbagai Negara

Akan tetapi, tidak semua orang leluasa memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris. Untuk itu dibutuhkan beberapa contoh perkenalan diri dalam bahasa Inggris yang mudah dipahami dan dipraktikkan.

Contoh Perkenalan Diri Menggunakan Bahasa Inggris

1. Contoh Perkenalan Diri Singkat

Perkenalan ini bisa digunakan untuk memulai percakapan dengan orang baru.

Hi, everyone! I would like to introduce myself. My name is Cinta Laura, people usually call me Cinta. I live in Bali. Glad to see you. Thank you!

Baca Juga: 8 Kiat Meningkatkan Keterampilan Komunikasi Anak

(Halo, semuanya! Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Cinta Laura, orang-orang biasa memanggilku Cinta. Saya tinggal di Bali. Senang bertemu denganmu. Terima kasih!)

2. Contoh Perkenalan Diri tentang Profil

Perkenalan diri ini berisi tentang diri yang lebih mendalam seperti tanggal lahir, alamat dan daerah asal.

Good Afternoon everyone, let me introduce myself. My name is Lionel Messi. People usually call me Leo. I'm the first child in my family. I was born in Yogyakarta, on July 6th, 1998. Currently, I live in Cilandak, South Jakarta. I think that’s all from me. Nice to meet you. Thank you!

(Selamat siang semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Lionel Messi. Orang-orang biasa memanggil saya Leo. Saya anak pertama dalam keluarga saya. Saya lahir di Yogyakarta, 6 Juli 1998. Saat ini, saya tinggal di Cilandak, Jakarta Selatan. Saya rasa itu saja dari saya. Senang bertemu dengan kalian semua. Terima kasih!)

3. Contoh Perkenalan Diri tentang Hobi

Tak jarang orang memulai percakapan dengan menceritakan hobi. Berikut contohnya:

Hello, everyone! Let me tell you about me! My name is Mario Kusuma. I am 17 years old. I live in Gresik, East Java. Now, I am a student in SMA Negeri 1 Gresik. I really like playing music such as guitar and bass. Thank you, all!

(Halo, semuanya! Perkenankan saya menceritakan tentang diri saya! Nama saya Mario Kusuma. Saya (sekarang) berusia 17 tahun. Saya tinggal di Gresik Jawa Timur. Sekarang, saya adalah seorang murid di SMA Negeri 1 Gresik. Saya sangat suka bermain musik seperti gitar dan bass. Terima kasih, semua!)

4. Contoh Perkenalan Diri sebagai Siswa

Perkenalan ini bisa dilakukan ketika menjadi siswa baru di kelas, contoh:

Hello, my friends! Let me tell you about myself. My name is Gina Salsabila. I was born in Gowa on January 12, 2010. Now I’m 13 years old. My hobbies are drawing and reading comics. I have a sister and two brothers. They are so cute! Ok, that’s all I can say about myself. Thank you!

(Halo, teman-temanku! Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gina Salsabila. Saya lahir di Gowa pada 12 Januari 2010. Sekarang, usia saya 13 tahun. Hobi saya menggambar dan bermain piano. Saya punya seorang kakak perempuan dan dua saudara laki-laki. Mereka sangat lucu! Ok, itu yang bisa saya perkenalkan mengenai diri saya. Terima kasih!)

5. Perkenalan Diri sebagai Karyawan Baru

Jika Anda sebagai karyawan baru dan diharuskan untuk memperkenalkan diri dalam Bahasa Inggris, berikut contohnya:

Good morning, everyone! My name is Heru Santoso. I am a new employee here. Previously, I worked in Tempo as an editor. I will do my best for this company. Well, that was my introduction. I hope we can work together as a good team. Thank you.

(Selamat pagi, semuanya! Nama saya Heru Santoso. Saya adalah seorang pegawai baru di sini. Sebelumnya, saya bekerja di Tempo sebagai seorang editor. Saya akan melakukan yang terbaik untuk perusahaan ini. Baik, itulah perkenalan saya. Saya harap kita dapat bekerja sama sebagai tim yang baik. Terima kasih.)

6. Contoh Perkenalan Diri untuk Wawancara

Terkadang sebelum memulai wawancara diperlukan perkenalan singkat. Berikut contohnya:

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Good morning! My name is Dewi Adila. I am 22 years old. I’m a fresh graduate. I’ve done my bachelor’s degree in communication from Airlangga University. I applied for this job as Secretary because I believe that I’m proper for this job. I have some certificates about Microsoft Excel and SPSS. Thank you for your attention.

(Selamat pagi! Nama saya Dewi Adila. Saya berusia 22 tahun. Saya merupakan lulusan baru. Saya telah menyelesaikan program sarjana Komunikasi dari Universitas Airlangga. Saya melamar untuk pekerjaan ini sebagai sekretaris karena saya percaya bahwa saya layak untuk pekerjaan ini. Saya mempunyai beberapa sertifikat mengenai Microsoft Excel dan SPSS, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya.)

7. Contoh Perkenalan Diri tentang Aktivitas

Perkenalan diri ini berisi aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan, contoh:

Hi everyone, let me introduce myself. My name is Ade Irawan, just call me Ade. I was born in Padang. I'm currently managing my own business. Besides that, I am also focusing on work as a scriptwriter to achieve my dream as a producer. I Hope that I can make my dream come true. That's all I can say. Thank you and have a nice day!

(Hai semuanya. Izinkan saya untuk perkenalkan diri saya. Nama saya Ade Irawan, panggil saya Ade. Saya lahir di Padang. Saat ini saya sedang mengelola bisnis milik saya sendiri. Di samping itu, saya juga sedang fokus menulis skrip dalam mencapai impian saya untuk menjadi seorang produser. Semoga impian saya dapat tercapai. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga harimu menyenangkan!)

8. Contoh Perkenalan Diri untuk Mahasiswa

Saat memasuki perkuliahan baru, mahasiswa biasanya diminta memperkenalkan diri. Berikut adalah contohnya:

Hi everyone! I would like to introduce myself. My name is Lily. I was born in Malang, East Java but currently live in Kuta, Bali. I graduated from SMAN 3 Malang, one of favorite senior high schools in Malang. I took this major at the University of Udayana because I have a career plan to be a doctor in the future. All right, that's from me. Nice to meet you all. Thank you

(Halo semuanya! Nama saya Lily. Saya lahir di Bandung, Jawa Barat tetapi saat ini tinggal di Kuta, Bali. Saya lulus dari SMAN 3 Bandung, salah satu SMA favorit di Bandung. Saya mengambil jurusan ini di Universitas Udayana karena saya memiliki rencana karir menjadi dokter di masa depan. Baiklah, sekian dari saya. Senang bertemu dengan kalian semua. Terima kasih.)

9. Contoh Perkenalan Diri tentang Ajakan

Saat memperkenalkan diri, tidak ada salahnya juga Anda mengajak seseorang tersebut ke suatu tempat yang ingin dikunjungi seperti perpustakaan atau cafe, berikut contohnya:

Good morning. Let me introduce myself. My name is Neymar. I’m from Tangerang. I live in Green Garden. I have many hobbies, one of them is listening to music. Yes, I really like Coldplay. How about you? If you also like Coldplay, I hope we can attend the concert together, someday. Nice to meet you!

(Selamat pagi! Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Neymar. Saya berasal dari Tangerang. Saya tinggal di Green Garden. Saya punya banyak hobi, salah satunya adalah mendengarkan musik.. Ya, saya menyukai Coldplay. Bagaimana denganmu? Jika kamu juga suka Coldplay, saya harap kita bisa menghadiri konser, suatu saat. Senang bertemu denganmu!)

10. Perkenalan Diri tentang Keluarga

Ada situasi di mana kamu harus memperkenalkan diri tentang keluarga, contoh perkenalannya sebagai berikut:

Hi! I want to explain myself first. My name is Anita. I am currently living in Jakarta and working as a teacher. Then, allow me to introduce my family. I have a sister. My sister is an undergraduate student at Gajah Mada University. My father works at a mining company and my mother is a banker.

(Hai! Saya ingin menjelaskan tentang diri saya terlebih dahulu. Nama saya Anita. Saat ini saya tinggal di Jakarta dan bekerja sebagai guru. Kemudian, izinkan saya untuk memperkenalkan keluarga saya. Saya memiliki seorang adik perempuan. Adik perempuan saya adalah mahasiswa S1 di Universitas Gajah Mada. Ayah saya bekerja di sebuah perusahaan pertambangan dan ibu saya adalah seorang pegawai bank.)

Beberapa contoh perkenalan diri dalam Bahasa Inggris diatas bisa Anda jadikan referensi ketika ingin memperkenalkan diri dalam berbagai situasi.

RIZKY DEWI

Pilihan Editor: 6 Contoh Perkenalan Diri dalam Bahasa Jepang, Mudah Dilakukan!