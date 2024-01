Microsoft Buka Copilot AI dalam Aplikasi Office untuk Semua Bisnis Seharga US$ 30

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Microsoft membuka pintu bagi semua bisnis untuk mendapatkan akses ke fitur Office yang didukung AI. Copilot for Microsoft 365 diluncurkan pada bulan November lalu dengan pelanggan perusahaan harus berkomitmen pada setidaknya 300 pengguna untuk masuk dalam daftar.

Layanan itu dengan tambahan biaya minimum sebesar US$ 9.000 untuk bisnis, namun kini asisten bertenaga AI dari Microsoft itu tersedia secara umum untuk semua bisnis besar dan kecil tanpa jumlah pengguna minimum.

“Mengingat permintaan dan minat yang kami dengar dari usaha kecil dan menengah, kami menghapus jumlah minimum 300 kursi,” kata Divya Kumar, kepala pemasaran global untuk pencarian dan AI di Microsoft kepada The Verge, 16 November 2024. “Jadi sekarang bisnis dari semua ukuran bisa mendapatkan opsi US$30 dan mengaktifkan Copilot di Microsoft 365.”

Penghapusan persyaratan pembelian 300 kursi merupakan perubahan besar, namun Microsoft juga menghilangkan kebutuhan akan paket Microsoft 365, membuka Copilot di dalam aplikasi Office untuk pelanggan Office 365 E3 dan E5. Pelanggan Microsoft 365 Business Standard atau Business Premium juga dapat membeli Copilot untuk Microsoft 365 seharga US$ 30 per pengguna, per bulan.

Microsoft menjanjikan bahwa Copilot di dalam aplikasi Office akan mengubah cara dokumen dibuat dan diedit. Copilot, yang didukung oleh GPT-4 dari OpenAI, akan ditempatkan bersama aplikasi Microsoft 365 seperti asisten, dan muncul di sidebar sebagai chatbot.

Baca Juga: Microsoft Tantang Apple Jadi Perusahaan Paling Kaya di Dunia

Dukungan ini juga akan tersedia untuk memanggil inline, memungkinkan pengguna untuk menghasilkan teks dalam dokumen, membuat presentasi PowerPoint berdasarkan dokumen Word, atau bahkan membantu menggunakan fitur seperti PivotTable di Excel.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Copilot juga tersedia di Teams, ideal jika Anda ingin meringkas rapat yang tidak pernah Anda hadiri atau rapat yang Anda datangi terlambat. Untaian email di Outlook juga dapat diringkas, dan Copilot dapat membuat draf tanggapan email dengan berbagai nada atau panjang.

Microsoft sekarang memiliki tiga versi Copilot yang berbeda. Ada Copilot reguler yang tersedia gratis untuk konsumen dan bisnis, yang pada dasarnya adalah chatbot seperti ChatGPT. Lalu ada opsi Copilot Pro baru yang diluncurkan untuk konsumen dengan premi US$ 20 per bulan, menawarkan fitur Copilot yang didukung AI di dalam aplikasi Office dan di tempat lain.

Terakhir, Microsoft kini juga menawarkan langganan premium yang sama dengan lebih banyak fitur untuk bisnis dalam bentuk Copilot for Microsoft 365 dengan harga US$30 per pengguna, per bulan.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.