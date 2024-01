10 Fakta Kanguru Pohon, Satwa Langka dari Papua yang Tidak Suka Melompat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Selain Australia, kanguru juga hidup di daratan Asia tepatnya di Papua. Jenis kanguru ini dikenal sebagai kanguru pohon yang hidup arboreal. Berbeda dengan kanguru darat, kanguru pohon beradaptasi dengan baik untuk tumbuh subur di lebatnya hutan hujan tropis.

Hewan berkantung unik ini ditemukan di hutan hujan tropis Papua Nugini dan Indonesia. Dengan bentuknya yang khas dan adaptasi yang luar biasa, kanguru pohon telah memikat perhatian para ilmuwan dan pecinta alam. Berikut fakta menarik tentang kanguru pohon, dirangkum dari berbagai sumber.

1. Satwa langka

Dikutip dari indonesia.go.id, satwa ini termasuk spesies endemik yang sangat langka menurut International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN). Bahkan, jenis kanguru Mantel Emas dan Mbaiso nyaris punah dan masuk dalam red list karena jumlahnya tidak lebih dari 10-15 ekor setiap spesiesnya.

2. Bergantung pada hutan

Sesuai namanya, spesies ini tidak bisa hidup tanpa pohon. Dikutip dari worldwildlife.org, kanguru pohon hidup di hutan hujan dataran rendah dan pegunungan di Papua Nugini, Indonesia, dan ujung utara Queensland, Australia. Mereka telah beradaptasi dengan kehidupan di pepohonan, dengan kaki yang lebih pendek dan kaki depan yang lebih kuat untuk memanjat.

3. Satwa endemik Papua

Kanguru pohon merupakan satwa endemik Papua. Dikutip dari publikasi KANGURU POHON (Dendrolagus sp) POTENSI LOKAL PAPUA SUMBER PANGAN MASA DEPAN karya Johan F. Koibur, kanguru pohon hidup di seluruh wilayah Papua dengan menempati 80 persen luas daratan Papua sebagai habitat aslinya. Khusus di Papua Barat, kanguru pohon dapat dijumpai di Manokwari, Bintuni, Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Waigeo, Fakfak, Kaimana, Wondama/Wasior dan Raja Ampat.

4. Omnivora

Dikutip dari wwf.panda.org, kanguru pohon bersifat omnivora, yakni memiliki makanan bervariasi yang mencakup daun, buah-buahan, bunga, kulit kayu, dan bahkan hewan kecil seperti burung dan reptil. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam mencari makan di habitat arboreal. Tak jarang, mereka juga mengunjungi tanah untuk mencari lebih banyak makanan.

5. Keluarga macropoda

Dilansir dari ifaw.org, kanguru pohon termasuk dalam genus Dendrolagus dari famili Macropodidae. Kanguru pohon merupakan makropoda unik yang telah beradaptasi dengan kehidupan di pepohonan. Macropodidae sendiri memiliki ciri khusus, yakni kantung yang dapat membuka ke depan saat berkembang biak.

6. Gaya hidup arboreal

Kanguru pohon menghabiskan sebagian besar hidupnya di pepohonan, menggunakan kaki belakangnya yang kuat, ekor yang panjang, dan cakar yang tajam untuk memanjat dan bermanuver melalui kanopi hutan. Meskipun kemampuan mencengkeram mereka sangat efisien, tak jarang kanguru pohon menghabiskan waktu di tanah.

7. Spesies beragam

Saat ini terdapat 14 spesies kanguru pohon yang dikenali, masing-masing memiliki karakteristik unik dan wilayah sebarannya sendiri. Mulai dari kanguru pohon Lumholtz dengan corak wajahnya yang mencolok hingga kanguru pohon Matschie dengan bulu merah cerahnya.

8. Memiliki ciri khas sendiri

Kanguru pohon memiliki karakteristik unik, yakni lengan yang panjang dan berotot, cakar melengkung dan tajam, serta kaki belakang besar dan empuk yang menempel di sekitar pohon untuk membantu memanjat. Sementara itu, ciri khas kanguru pohon adalah ekornya panjang dan lebat, yang bertujuan mendorong dan menjaga keseimbangan dan stabilitas mereka di atas pohon.

9. Janin sebesar kacang

Kanguru pohon yang baru lahir disebut joey, menyerupai janin dan tidak lebih besar dari kacang. Bayi atau joey paling lama berada di dalam kantong induknya dibandingkan hewan berkantung mana pun. Joey tinggal bersama ibu mereka sampai mereka mencapai kematangan seksual pada usia sekitar dua tahun.

10. Ekor yang unik

Dirangkum dari a-z-animals.com, ekor kanguru pohon mempunyai banyak fungsi. Ini membantu mereka menjaga keseimbangan saat melompat di antara pepohonan, bertindak sebagai penyeimbang saat memanjat dan melompat, dan bahkan berfungsi sebagai selimut untuk menjaga mereka tetap hangat dan terlindungi selama istirahat.

Pilihan Editor: 15 Hewan Punah yang Muncul Kembali