Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Viral IPK 2,3 Milik Gibran, Kisah Anies Dapat Secarik Kertas Kuning

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno Berita Hari Ini dimulai dari topik tentang ijazah Gibran Rakabuming Raka kembali viral di media sosial. Kali ini tentang nilai kelulusannya yang disebutkan setara IPK 2,3.

Berita populer selanjutnya tentang calon presiden nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan mengaku kerap mendapat secarik kertas kuning dari peserta kampanye. Hal itu diungkapkan Anies ketika kampanye di GOR Parung, Kabupaten Bogor, pada Senin, 22 Januari 2024.

Selain itu, debat cawapres yang berlangsung pada Ahad malam, 21 Januari 2024 di JCC, Gibran Rakabuming Raka menyinggung perihal energi hijau sebagai transisi perusahaan industri di Indonesia.

1. Viral IPK 2,3 Milik Gibran, Seperti Apa Penilaian Kelulusan di Kampus Luar Negeri?

Ijazah Gibran Rakabuming Raka kembali viral di media sosial. Kali ini tentang nilai kelulusannya yang disebutkan setara IPK 2,3.

Topik trending ini berasal dari unggahan Budi Kurniawan, pemilik akun Twitter (kini X) @BangBudiKur. Sampai artikel ini dibuat unggahan yang dibuatnya pada Senin malam, 22 Januari 2024, itu telah dilihat 4,5 juta kali dan dikomentari 2 ribu orang.

"Gibran itu lulus S1 dapat nilai lower second class honours (setara 48). Untuk nilai segitu, daftar kuliah master aja susah diterima. Itu setara IPK 2.3 kalau sistem Indonesia," bunyi cuitan Budi, di antaranya.

Disertakannya ijazah dari University of Bradford, yang dimaksud. Di dalamnya dinyatakan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai Bachelor of Science yang menerima nilai Second Class Honours Second Division.

2. Ketika Anies Dapat Secarik Kertas Kuning dari Mahasiswa Kedokteran Hewan

Calon presiden nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan mengaku kerap mendapat secarik kertas kuning dari peserta kampanye. Hal itu diungkapkan Anies ketika kampanye di GOR Parung, Kabupaten Bogor, pada Senin, 22 Januari 2024.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kertas kuning itu salah satunya berisi pesan dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan. "Tadi sambil jalan, saya dapat yang dari Bekasi. Saya baca dari seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan. Dia bilang 'Pak Anies dan Gus Muhaimin, saya menitipkan kepercayaan kepada anda'," ungkap Anies.

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan ini mengungkapkan keinginannya untuk adanya perubahan. Dia berharap Indonesia ke depan dapat lebih baik dan lapangan kerja terbuka lebar.

"Saya percayakan dan ingat-ingat pesan saya," kata Anies mengutip pesan mahasiswa tersebut.

3. Gibran dalam Debat Cawapres Pemilu 2024 Sebut Energi Hijau, Ini Batasannya

Debat cawapres yang berlangsung pada Ahad malam, 21 Januari 2024 di JCC, Gibran Rakabuming Raka menyinggung perihal energi hijau sebagai transisi perusahaan industri di Indonesia.

Mengutip laman Antara News, Gibran menyebut jika penggunaan energi hijau tidaklah terjangkau karena perusahaan industri di Indonesia masih banyak yang kurang memenuhi secara soft skills.

Diacu atas twi-global.com, suatu sumber daya dikatakan sebagai energi hijau bila selama penggunaannya tidak menghasilkan polusi, berasal dari sumber yang dapat diperbarui sewaktu-waktu, dan paling penting tidak merusak lingkungan.

Adapun sumber energi yang digunakan dalam konsep energi hijau umumnya berasal dari angin, matahari, dan air dihimpun melalui alat khusus yang disebut Pembangkit Listrik Bertenaga.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.