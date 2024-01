Google Putus Kontrak dengan Perusahaan Data AI Australia yang Melatih Bard

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Google mengakhiri kontraknya dengan perusahaan data asal Australia, Appen, yang terlibat untuk pelatihan model bahasa artificial intelligence atau AI Generatif di Bard.

Berakhirnya kerja sama Google dengan Appen dilakukan untuk evaluasi dan menyesuaikan kemitraan yang bergabung ke Alphabet. Juru Bicara Google Courtenay Mencini mengatakan, tindakan mengakhiri kerja sama juga bagian dari memastikan operasi vendor Google lebih efisien.

Baca Juga: Ini Alasan Hasil Potret Galaxy S24 yang Didukung AI Terlihat Lebih Natural

Merujuk pada pernyataan Google ini, artinya tidak akan berdampak pada model pelatihan bahasa AI Generatif pada Bard Google. Sebab Google mengklaim memiliki banyak kemitraan untuk mengerjakan pelbagai proyeknya.

"Keputusan kami untuk mengakhiri kontrak dibuat sebagai bagian dari upaya berkelanjutan, untuk mengevaluasi dan menyesuaikan banyak kemitraan pemasok kami di seluruh Alphabet," kata Mencini dikutip dari laporan The Verge, Kamis 25 Januari 2024.

Sementara itu, Appen mengaku belum mengetahui tentang alasan Google mengakhiri kontrak kerja sama tersebut. Di sisi lain, Appen juga mengalami kesulitan lain sebab beberapa karyawannya menuntut kenaikan gaji.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Fast Company mencatat bahwa karyawan Appen yang tergabung dalam Serikat Pekerja Alfabet mengajukan petisi kepada Appen untuk menaikkan gaji dari US$ 10 atau setara dengan Rp 157 ribu per jam, menjadi US$ 15 atau Rp 235 ribu.

Appen bukanlah pendatang baru di bidang pelatihan model AI, sebab perusahaan data ini sudah bermitra dengan beberapa teknologi besar, seperti Microsoft, Meta dan Amazon. Kendati demikian, berakhirnya kontrak Appen dengan Google diakui berdampak signifikan pada sektor pendapatannya.

Google mengklaim bahwa pihaknya telah mengantisipasi supaya kontrak tetap bisa berlanjut, sebab kata Mencini, Google telah membuat transisi semulus mungkin untuk kerja sama dengan Appen. Namun pada akhirnya untuk bagian keberlangsungan dua perusahaan ini, kontrak kerja sama terpaksa diakhiri.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.