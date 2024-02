Manjakan Penggemar, PS Plus Tambah Lagi Game Gratis dan Premium

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Playstation Plus atau PS Plus kembali meluncurkan berbagai game gratis dan premium berkualitas triple A untuk para pelanggannya pada bulan ini. Daftar game tersebut bisa diakses mulai 20 Februari 2024.

Salah satu jenis game yang menonjol dalam daftar rilisan terbaru PS Plus adalah seri Tales, baik yang klasik maupun sekuel baru. Namun, selain jajaran game Tales yang bisa disimak di sini, PS Plus pun menambahkan tipe permainan lain. Apa saja game yang akan menyapa pemakai PS Plus?

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition

Produk Role Playing Game (RPG) dengan elemen first person shooter ini dikembangkan oleh Obsidian Entertainment yang dikenal sebagai pengembang Fallout: New Vegas, seri yang sukses menambah jumlah penggemar Fallout.

Tak heran jika The Outer Worlds mirip dengan New Vegas, hanya berbeda soal latarnya. Bila Outer World bernuansa luar angkasa, New Vegas berlatar Amerika Serikat pasca-perang nuklir yang penuh dengan reruntuhan bangunan dan peradaban.

Baca Juga: Nintendo Switch 2 akan Diluncurkan pada 2025

Percabangan perk yang dihadirkan tak berbeda jauh dengan seri Fallout. Setiap kali naik level, pemain mendapat poin yang dapat dialokasikan ke perk yang diinginkan. Kita dapat mengembangkan karakter yang terasah dalam hal negosiasi, kemampuan medis, hingga engineering. Kemampuan negosiasi, sebagai contoh, akan memudahkan karakter dalam menggali keterangan dari non player character (NPC) dan menyelesaikan quest. Adapun engineering membuat karakter lebih piawai merakit senjata dan peralatan yang dibutuhkan dalam memenangi pertempuran.

Assassin Creed: Valhalla.

Game bermutu triple A ini juga layak diperhitungkan oleh pengguna PS Plus. Seri Assassin Creed sudah tak asing bagi para gamer. Namun jangan berharap Assassin Creed: Valhalla akan sama dengan seri Assassin Creed pada umumnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kali ini Ubisoft tak mengusung stealth action, melainkan RPG berlatar mitologi Nordic. Karena itu game ini tidak begitu disambut baik oleh penggemar seri awal Assassin Creed. Valhalla ibarat buah yang jatuh terlalu jauh dari pohonnya. Namun, bukan berarti game ini meninggalkan sepenuhnya unsur mengendap-endap dan membunuh musuh diam-diam. Fitur ini tetap disertakan, meski implementasinya tak diutamakan dan tak sebaik biasanya.

Valhalla menawarkan hal berbeda yang mungkin akan memperluas pangsa pasar seri Assassin Creed. Sebab, seperti kita ketahui, saat ini game berkonsep open world atau dunia terbuka sedang digandrungi banyak pemain.

Dalam seri terbaru ini kita dapat merasakan dunia Viking dan menjelajahi lautan luas. Dunia yang disediakan juga megah dan penuh dengan harta-harta tersembunyi yang menunggu digondol oleh pemain. Dialog dalam cerita juga dibuat bercabang dengan opsi respons jawaban yang akan membuat variasi dalam plot.

Di luar kedua game RPG tersebut, konsumen PS Plus juga mendapat game ciamik lain, mulai dari Need for Speed Unbound (PS5), Tales of Arise (PS4, PS5), LEGO Worlds (PS4), LEGO Jurassic World (PS4), Roguebook (PS4, PS5), serta Rogue Lords (PS4). Selain itu ada juga Tales of Zestiria (PS4), Resistance: Retribution (PS4, PS5), Jet Rider 2 (PS4, PS5), Tales of Symphonia (PS4, PS5), Tales of Vesperia (PS4, PS5).

EDY SEMBODO

Pilihan Editor: Banjir Game Seri Tales di PS Plus pada Februari 2024, Simak Daftarnya