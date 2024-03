RIP Akira Toriyama Jadi Trending Topic, Pencipta Dragon Ball yang Dianggap Legenda

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita meninggalnya pengarang komik Jepang atau manga Dragon Ball, Akira Toriyama, menjadi salah satu trending topic saat ini. Beritanya di-pos oleh akun Dragon Ball Official di media sosial X pada Jumat, 8 Maret 2024, pukul 10 WIB. Hingga saat ini, berita duka itu telah dipos ulang 225 ribu kali dan dibalas oleh 19 ribu pengguna media sosial X lainnya.

"You were a legend. Thank you and Rest in peace," bunyi salah satu balasan yang ada atas berita duka Akira Toriyama itu.

Seperti diketahui, Dragon Ball berkembang menjadi serial anime populer, bahkan menjadi salah satu judul manga terlaris dan paling berpengaruh sepanjang masa. Terbukti, banyak balasan di X juga mengungkap kalau serial itu telah mengisi bahkan mempengaruhi hidupnya.

"Thank You Akira Toriyama. You have touched so many lives and inspired millions throughout the entire world," bunyi seruan di antaranya.

Studio produksi manga dan desain buatan Toriyama, Bird Studio, mengabarkan Akira Toriyama meninggal pada usia 68 tahun pada 1 Maret lalu. Dia harus takluk kepada subdural hematoma akut atau pendarahan yang terjadi di dalam tengkorak kepalanya--tapi di luar otak.

Bird Studio juga mengabarkan bahwa Toriyama sebenarnya masih memiliki beberapa karya yang sedang dalam proses pembuatan dengan penuh semangat. Disebutkan, masih banyak yang ingin dicapai olehnya. "Namun, dia telah meninggalkan banyak judul manga dan karya seni untuk dunia ini."

Toriyama memulai karirnya di industri komik Jepang atau manga pada usia 23 tahun ketika dia mengikuti kontes kreator manga amatir yang digelar Kodansha Weekly Shonen Magazine. Karya debutnya tercatat pada 1978 lewat manga Wonder Island. Kemudian dia membangun reputasinya melalui serial manga Dr. Slump pada 1980.

Dragon Ball. bbc.co.uk

Pada 1984, Toriyama menciptakan Dragon Ball yang kemudian berlanjut ke serial animasi dan film aksi Dragon Ball Z dan Dragon Ball Super. Menjadi fenomena internasional, manga ini diakui menjadi inspirasi bagi komikus Jepang populer lainnya seperti Eiichiro Oda, Tite Kubo, dan Masashi Kishimoto yang masing-masing menjadi pengarang komik One Piece, Bleach, dan Naruto.

Toriyama juga berkiprah dalam industri game dengan menjadi desainer karakter game Dragon Quest. Kemudian dia bersama kreator Dragon Quest, Yuji Horii, dan kreator Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, menciptakan game Chrono Trigger yang dianggap sebagai salah satu game terbaik yang pernah dibuat.

Dalam surat yang dibuat Bird Studio tak lupa disampaikan terima kasih atas dukungan dari begitu banyak orang di dunia yang menyertai perjalanan kreativitas Toriyama selama 45 tahun. "Kami berharap dunia unik kreasi Akira Toriyama akan terus dicintai oleh semua orang ke depannya."

Bird Studio menyampaikan, pemakaman hanya melibatkan keluarga dan kerabat dekat. Disampaikan juga, keluarga yang ditinggalkan tidak menerima bunga, tanda mata duka cita, kunjungan, tawaran, atau yang lainnya. Termasuk tak berharap ada wawancara.

DRAGON-BALL-OFFICIAL, ANTARA, JAPAN TIMES

