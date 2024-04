UGM Raih 25 Bidang Ilmu Peringkat QS WUR 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - QS Quacquarelli Symonds (QS) atau lembaga pemeringkatan perguruan tinggi kelas dunia kembali merilis QS World University Rankings (QS WUR) untuk tahun 2024. Universitas gadjah Mada atau UGM termasuk yang meraih peringkat. Selain mengurutkan peringkat perguruan tinggi kelas dunia, QS juga mempublikasikan peringkat berdasarkan bidang ilmu atau QS WUR by Subject 2024.

Sebelumnya, QS mempublikasikan 54 bidang ilmu. Namun, tahun ini, angka tersebut meningkat menjadi 55 bidang ilmu (subject) dalam 5 bidang (broad subject). Dilansir dari laman resmi Universitas Gadjah Mada, UGM menempati peringkat 263 dunia berdasarkan QS WUR 2024.

Selain itu, UGM menempati peringkat 178 dunia pada bidang Social Sciences and Management, peringkat 272 pada bidang Art and Humanities, peringkat 316 pada bidang Engineering and Technology, dan peringkat 451-500 pada bidang Life Science and Medicine.

Tak hanya itu, UGM juga menempatkan 25 bidang ilmu di QS by Subjects tahun 2024. Penempatan ini meningkat dari tahun sebelumnya. Terdapat pula 2 bidang di UGM yang baru masuk dalam QS by Subjects tahun ini, yakni History dan Physics and Astronomy.

Rektor UGM Ova Emilia menyatakan bahwa keberhasilan 25 bidang ilmu UGM masuk dalam peringkat dunia menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja bidang tersebut, serta bidang lainnya untuk bisa menempati peringkat yang lebih baik.

“Saya kira, berbagai upaya telah kita lakukan untuk meningkatkan reputasi telah dijalankan dengan meningkatkan kerja sama baik di bidang industri maupun di bidang akademik dan riset,” kata Ova, pada Jumat, 12 April 2024, dikutip dari ugm.ac.id.

Selain itu, Ova juga menyampaikan bahwa banyaknya bidang ilmu yang masuk dalam pemeringkatan ini tak lepas dari usaha dari pengelola fakultas, departemen, dan program Studi dalam meningkatkan kualitas lulusan. Ia juga menyampaikan bahwa hal tersebut dilakukan dengan serangkaian upaya dalam proses pembelajaran.

“Proses perbaikan secara berkesinambungan ini dapat mengangkat kualitas dan reputasi lulusan UGM, baik di tingkat nasional maupun internasional,” kata dia.

Rektor UGM itu juga mengharapkan di tahun mendatang akan semakin banyak bidang yang masuk dalam QS by Subjects. Ia juga mengharapkan meningkatknya kinerja bidang yang selama ini sudah masuk agar dapat menempati posisi yang lebih baik.

“Saya berharap di masa mendatang bidang ilmu yang dinilai pemeringkatannya semakin bertambah, ini menjadi tantangan dan motivasi bagi kami,” ujarnya, dikutip dari laman resmi UGM.

Adapun, dari 25 bidang ilmu yang masuk pemeringkatan QS WUR By Subject 2024 tersebut, bidang Anthropology dan Theology, Divinity & Religious Studies berhasil masuk dalam peringkat 51-100 dunia.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Wening Udasmoro mengaku senang dan bersyukur karena bidang studi antar agama selalu konsisten masuk dalam 100 besar dunia, bahkan pernah masuk peringkat 47 dunia.

“Hal ini menguatkan UGM sebagai universitas yang selalu mendukung toleransi dan keberagaman,” kata Wening, dikutip dari laman resmi UGM.

Selain dua bidang tersebut, Development Studies dan Social Policy and Administration menempati peringkat 101-130 dunia. Kemudian, bidang Geography menempati peringkat 101-150 dunia. Tak berhenti di situ, di peringkat 151-200 terdapat bidang Archeology, Modern Language, Accounting and Finance, Politics and International Studies, serta Agriculture and Forestry.

Beberapa bidang lain, seperti History menempati peringkat 201-230, Economics and Econometrics, Business and Management Studies, Sociology, dan Law menempati peringkat 201-250.

15 Bidang Ilmu dengan Peringkat Tertinggi

Pada Sabtu, 13 April 2024, akun Instagram resmi @ugm.yogyakarta mempublikasikan 15 bidang ilmu dengan peringkat tertinggi berdasarkan QS WUR by Subjects 2024. 15 bidang ilmu tersebut, antara lain:

1. Anthropology 51-100

2. Religious Studies 51-100

3. Development Studies 101-130

4. Social Policies and Administration 101-130

5. Geography 101-150

6. Archeology 151-200

7. Modern Language 151-200

8. Accounting and Finance 151-200

9. Politics and International Studies 151-200

10. Agriculture and Forestry 151-200

11. History 201-230

12. Economics and Econometrics 201-250

13. Business and Management Studies 201-250

14. Sociology 201-250

15. Law 201-250

