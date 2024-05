Cocok untuk Syuting Video Ekstrem, Segini Harga Gimbal Feiyu Scrop Mini 2 yang Baru Debut di Pasaran

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan pengembang drone dan kamera, Feiyu Technology Inc, meluncurkan produk Gimbal Stabilizer Feiyu Scrop Mini 2 yang diklaim sebagai hasil integrasi teknologi canggih dan desain ergonomis. Perangkat penyeimbang gerak kamera itu sudah mulai dijual pada hari ini, Jumat, 10 Mei 2024, dengan harga Rp 4,4 juta per unit.

Disebut sebagai produk all in one, Gimbal terbaru diklaim mampu menunjang aktivitas para konten kreator, terutama videografer dan fotografer. Teknologi stabilizer terbaru itu diklaim lebih stabil dalam hal menahan beban kamera.

"Sangat berguna bagi pembuat film untuk menghasilkan video dan gambar yang maksimal,” kata Chief Marketing Officer (CMO) PT Denka Pratama Indonesia, Hendra April Liyanto, dalam keterangan resmi yang diterima Tempo pada hari peluncuran Gimbal Feiyu Scrop Mini 2.

Hendra menyebut Gimbal mampu menampung beban kamera hingga 1,5 kilogram. Dengan desain pegangan bawah yang ikonik, bodi Gimbal terbuat dari resin sintetis polimer dan alumunium ringan berbobot 852 gram. Dengan bobot tersebut, konten kreator tak akan pegal ketika menenteng Gimbal dengan satu tangan, misalnya saat syuting video klip.

Gimbal Feiyu Scrop Mini 2 didukung baterai berkapasitas 2500 mAh yang mampu bertahan hingga 10 jam dalam pemakaian normal. Perangkat itu dilengkapi teknologi pelacakan berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Sistem pintar yang terintegrasi itu memudahkan object tracking lewat gerakan sederhana.

Tak sekadar soal kapasitas beban yang besar, Gimbal terbaru juga mampu mengatur rona cahaya dan frame bodi yang lebih lebar. Layarnya juga dilengkapi status pengaturan parameter, juga port ekspansi 1/4 inci terbaru.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Ada pula joystick dan kenop multifungsi yang ditingkatkan di sisi bodi. Tujuannya untuk mengontrol rotasi Gimbal dari setiap sisi," ujar Hendra.

Menurut Hendra, kemampuan stabilizer pada Gimbal tersebut cocok untuk menangkap momen video olahraga, perjalanan, bahkan kegiatan ekstrem di luar ruangan. Pegangan atau holder yang kokoh dijamin tidak akan goyang dan patah ketika dioperasikan di medan yang berat. Untuk pengaturan kamera profesional, Gimbal harus terkoneksi dengan aplikasi Feiyu Scorps.

Pembeli produk ini akan mendapat alat pendukung secara cuma-Cuma. Beberapa perangkat gratis itu, antara lain mini lighting, tripod, case, extension rod, plates dan kabel konektor. "Garansi resmi 1 tahun dan garansi 14 hari tukar baru apabila ada kerusakan dari pabrik," ucap Hendra.

Pilihan Editor: Antisipasi Bencana Geologi, BRIN Teliti Sebaran Sesar Pemicu Gempa