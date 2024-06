Begini Cara Mengajukan Banding Aktivasi Akun Instagram yang Ditangguhkan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Akun Instagram yang ditangguhkan bisa menjadi pengalaman yang membingungkan dan mengecewakan. Penangguhan akun biasanya terjadi karena pelanggaran terhadap pedoman komunitas atau ketentuan layanan Instagram, aktivitas mencurigakan, pelanggaran hak cipta, hingga pelaporan oleh pengguna lain.

Namun, jika Anda merasa penangguhan tersebut terjadi karena kesalahan, Anda memiliki opsi untuk mengajukan banding. Lantas, bagaimana cara mengajukan banding akun Instagram yang ditangguhkan?

1. Pastikan akun Anda memang ditangguhkan

Buka aplikasi Instagram dan cobalah masuk menggunakan informasi log masuk yang tepat. Jika Anda melihat pesan "Your account has been disabled" atau semacamnya setelah mengklik tombol “Log in”, Instagram telah menangguhkan akun Anda atas pelanggaran ketentuan penggunaan.

Jika Anda hanya melihat pesan error, seperti "Kata sandi atau Nama pengguna salah", berarti akun Anda belum dinonaktifkan oleh Instagram.

2. Buka situs pengajuan permohonan Instagram

Kunjungi https://help.instagram.com/contact/606967319425038 melalui browser di ponsel Anda. Anda dapat membuka formulir ini dari komputer, maupun perangkat Android atau iPhone dan iPad.

3. Masukkan data pribadi Anda

Selanjutnya, Anda diharuskan memasukkan nama lengkap, nama pengguna Instagram, dan alamat surel serta nomor ponsel yang digunakan saat ini ke dalam form yang tersedia.

4. Masukkan permohonan banding

Di kolom teks di bagian bawah halaman, masukkan pesan singkat yang menjelaskan alasan akun Anda seharusnya tidak dinonaktifkan. Saat menulis permohonan ini, ingatlah beberapa hal berikut ini:

Jelaskan bahwa akun Anda telah dinonaktifkan dan bahwa Anda yakin tindakan tersebut tidak seharusnya dilakukan.

Jangan meminta maaf karena ini akan membuat Anda tampak berbuat kesalahan.

Sampaikan permohonan dengan kata-kata yang sopan. Jangan pernah gunakan kata-kata kasar.

Akhiri permohonan banding dengan kata "Terima kasih" atau "Thank you!".

5. Klik tombol send atau kirim

Setelah selesai mengisi form dan memastikan data yang dimasukan benar. Selanjutnya, Anda dapat mengklik tombol send atau kirim yang berada di bagian bawah halaman.

Setelah itu, permohonan atau banding akan dikirimkan ke pihak Instagram. Jika pihak Instagram memutuskan untuk mengaktifkan kembali akun, Anda bisa masuk setelah mendapatkan notifikasi. Anda bisa mengulangi proses pengajuan permohonan beberapa kali sehari hingga pihak Instagram membuat keputusan.

