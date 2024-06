5 Game Call of Duty yang Populer

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Call of Duty, salah satu waralaba game terbesar di dunia sejak debutnya pada 2003. Call of Duty telah hadir selama 21 tahun dengan lebih dari 20 judul yang telah dirilis. Berikut adalah lima game Call of Duty yang terpopuler.

1. Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Infinity Ward berhasil me-reboot game Call of Duty: Modern Warfare dengan cemerlang pada 2019. Kampanye single-player Modern Warfare 2019 dianggap sebagai yang terbaik sejak Black Ops pertama.

Penuh dengan momen menegangkan, kampanye Modern Warfare 2019 menawarkan pengalaman infiltrasi rahasia non-linear di misi Going Dark, dan aksi pembersihan sarang teroris gelap gulita menggunakan kacamata night vision di misi Clean House.

Mode multiplayer Modern Warfare 2019 juga cukup inovatif, mencoba menyempurnakan salah satu mode multiplayer terpopuler sepanjang masa dengan beberapa penambahan menarik. Mode baru seperti Realism dan 2v2 Gunfight menghadirkan pengalaman bermain yang berbeda dan seru.

Meskipun tidak sempurna, Call of Duty: Modern Warfare 2019 tetaplah game yang luar biasa dan berhasil membangkitkan kembali popularitas franchise Call of Duty.

2. Call of Duty: Black Ops 2 (2012)

Call of Duty: Black Ops 2 membawa seri Call of Duty sedikit ke masa depan untuk menjaga kesegaran permainan tanpa terasa asing. Game ini memperkenalkan sistem pick-10 yang memungkinkan pemain memilih 10 peralatan dari berbagai kategori seperti senjata, granat, dan kemampuan khusus.

Black Ops 2 juga memiliki kampanye luar biasa dengan jalan cerita bercabang, mode multiplayer yang ikonik dan menyenangkan hingga saat ini, dan mode Zombies dengan beberapa map dan pengalaman terbaik yang pernah ditawarkan franchise Call of Duty.

3. Call of Duty: Black Ops (2010)

Call of Duty: Black Ops membawa pemain ke era 1960-an untuk mengikuti kisah agen CIA bernama Alex Mason. Black Ops menawarkan cerita yang menarik, penuh kejutan, dan dibintangi oleh aktor terkenal seperti Sam Worthington, Ed Harris, dan Gary Oldman.

Mode multiplayer Black Ops juga tak kalah ikonik. Beberapa map, seperti Firing Range dan Nuketown, masih menjadi favorit para pemain hingga saat ini dan telah dihadirkan kembali dalam beberapa game Call of Duty terbaru.

Selain itu, mode Zombies juga kembali hadir di Black Ops, kali ini sebagai mode permainan yang lebih matang dan bahkan memungkinkan pemain untuk bermain sebagai karakter seperti JFK, Fidel Castro, Richard Nixon, atau Robert McNamara.

4. Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009)

Call of Duty: Modern Warfare 2 berhasil melampaui pendahulunya dalam hampir semua aspek. Ceritanya lebih besar, lebih mengejutkan, dan menghadirkan salah satu pengalaman multiplayer paling berkesan pada masanya. Dikutip dari ComicBook, mode multiplayer-nya memperkenalkan killstreaks yang lebih beragam dan mode kooperatif, Spec-Ops.

5. Call of Duty 4: Modern Warfare (2007)

Call of Duty 4: Modern Warfare memperkenalkan konsep killstreak, menjadi game Call of Duty pertama dengan rating dewasa, dan membawa pemain melangkah keluar dari era Perang Dunia II untuk pertama kalinya. Dikutip dari IGN, Game ini juga menawarkan berbagai misi yang sangat menarik, seperti All Ghillied Up yang menjadi salah satu misi terbaik dalam seri Call of Duty.

