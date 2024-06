Komunitas Bike to Work Gowes Bogor-Bandung Sambil Kampanye Pelestarian Owa Jawa

Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Komunitas Bike to Work (B2W) wilayah Bogor dan Bandung akan mengelar gowes bertema Tour de Zero to Zero (ZTZ) pada Sabtu, 22 Juni 2024. Sebanyak 250 peserta akan bersepeda sejauh 123 kilometer dari Balai Kota Bogor hingga Kilometer 0 Jalan Asia-Afrika di Kota Bandung.

Ketua B2W Bandung, Wildan Fachdiansyah, menyebut agenda gowes ini diadakan setiap tahun. Pada ZTZ ke-10, B2W mengusung kampanye pelestarian satwa primata Owa Jawa (Hylobates moloch). “Serta aksi mengurangi sampah,” katanya pada awak media pada Jumat, 21 Juni 2024.

Diinisiasi oleh B2W wilayah Bogor sejak 2010, ZTZ menjadikan aktivitas gowes tak sebatas untuk olahraga dan bekerja, namun juga untuk berwisata. Kegiatan ini pun dipakai untuk menyampaikan pesan tertentu, misalnya soal pelestarian alam. Agenda perdana ZTZ hanya diikuti sekitar 100 orang. Pada 2018, jumlah pesepeda yang ikut sempat mencapai 1.400 orang.

Pada ZTZ ke-10, tim B2W menyediakan sosialisasi dan edukasi pelestarian Owa Jawa kepada pada peserta. Jadwal ZTZ kali ini bersamaan dengan translokasi lima ekor Owa Jawa dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ke kawasan Gunung Puntang di Kabupaten Bandung.

Agenda B2W Bandung dan Bogor ini disokong Gibbonesia, komunitas yang mengusung perlindungan spesies Owa. Anggota Gibbonesia, Hulwia, menyebut Owa Jawa merupakan primata endemik yang hanya ada di Pulau Jawa.

“Acara bersepeda dari Bogor ke Bandung itu akan melewati dua wilayah habitat alami Owa Jawa,” katanya.

Selama gowes menuju Bandung, para peserta ZTZ diminta lebih bijak mengelola sampah pembungkus makanan dan minuman. Peserta juga diwajibkan membawa botol air minum yang bisa diisi ulang di tempat peristirahatan (check point).

