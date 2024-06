Alasan Berakhirnya Proyek Life by You, Game Simulasi Hidup Serupa The Sims

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Paradox Interactive membatalkan proyek game simulasi kehidupan, Life by You, yang sempat digadang-gadang bakal menjadi pesaing waralaba The Sims besutan Electronic Arts (EA). Pengembangan game itu dipublikasi pada Mei 2023, namun perilisannya tertunda beberapa kali sejak September tahun lalu hingga bulan ini.

Chief Executive Officer Paradox Interactive, Fredrik Wester, mengakui produk yang dikembangkan tak kunjung memenuhi ekspektasi manajemen. “Masih jauh dari versi yang kami rasa memuaskan. Oleh karena itu, kami mengambil keputusan sulit untuk membatalkan rilisnya,” katanya melalui keterangan tertulis, dikutip dari ulasan IGN pada 18 Juni 2024.

Tak lama setelah pengumuman tersebut, penerbit game asal Sweida ini juga membubarkan Paradox Tectonic, studio pengembang Life by You, yang terdiri dari 24 personel. Sebelum akhirnya dibatalkan, Wakil CEO Paradox, Mattias Lilja, pernah menyebut pengerjaan game serupa Sims ini membutuhkan waktu tambahan.

Berbeda dengan tampilan karakter The Sims yang terkesan seperti kartun, Paradox diketahui merancang tampilan yang lebih realistis pada Life by You. Bahasa percakapannya juga dibuat lebih nyata, alih-alih hanya berupa bunyi-bunyian seperti The Sims.

Life by You juga memperkuat fitur kustomisasi. Pemain tidak hanya bisa mengubah tampilan karakter, namun bisa juga mengubah desain rumah, bahkan kota, sesuai keinginan.

Ancang-ancang The Sims 5

Ketika Life by You akhirnya gagal dirilis, seri The Sims masih bersambung dan ditunggu oleh banyak penggemar jagat game simulasi. Bagian dari desain peta The Sims 5, seri terbaru, sempat bocor dan menghebohkan warganet pada April lalu. Game ini digadang-akan akan memiliki peta dunia terbuka atau open world yang sangat luas.

Proyek Sims 5 diumumkan ke publik pada Oktober 2022 dengan nama alias Project Rene. Pengujian game itu sudah berjalan sejak musim gugur 2022, namun EA maupun Maxis—pengembang pertama Sims yang kini dinaungi EA—jarang memberi informasi resmi terkait game tersebut.

Peta yang ditengarai bagian dari Sims 5 justru bocor melalui unggahan di Reddit, situs diskusi sosial dari Amerika Serikat yang mirip seperti Kaskus. Seorang pengguna Reddit, DzXAnt22, menampilkan beberapa gambar yang diklaim sebagai peta The Sims 5 yang belum selesai. Ciri-ciri lokasi yang ditunjukkan identik dengan Paris, ibu kota Prancis.

