Selular Award 2024, Advan Sabet Tiga Penghargaan Berkat Laptop AI Besutannya

TEMPO.CO, Jakarta - Advan meraih tiga penghargaan di Selular Award 2024 berkat kehadiran laptop AI-Gen yang diklaim menjadi perangkat berbasis kecerdasan buatan (AI) dengan performa tinggi. Tiga penghargaan ini masuk kategori best AI laptop, most innovative company in technology dan excellence in performance.

Selular Award 2024 merupakan penghargaan tahunan yang diberikan ke perusahaan maupun produk terbaik di industri telekomunikasi dan teknologi dalam negeri. Penghargaan ini termasuk salah satu penghargaan paling prestisius di Indonesia dalam memberikan kontribusi untuk kemajuan teknologi di Indonesia.

Laptop AI-Gen besutan Advan disebut hadir dengan performa tinggi, desain inovatif, dan teknologi kecerdasan buatan yang canggih sehingga memberikan pengalaman komputasi yang canggih bagi para penggunanya.

"Penghargaan Best AI Laptop ini mengukuhkan posisi AI-Gen sebagai pilihan utama bagi konsumen yang menginginkan perangkat canggih dan andal," kata CEO Advan, Chandra Tansri, dikutip dari keterangan resminya kepada Tempo, Rabu, 26 Juni 2024.

Chandra menyebut, pihaknya sangat bangga terhadap capaian ini. Menurut dia, penghargaan kepada Advan bentuk dari kerja keras dan dedikasi tim dalam menghadirkan produk-produk AI terbaik di pasar teknologi. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada konsumen Advan atas dukungan dan kepercayaannya ke laptop AI-Gen.

"Berkat kontribusi dan inovasi yang terus kami lakukan, Advan mendapatkan penghargaan sebagai Most Innovative Company in Technology, " ujar Chandra, seraya menyebut, "Advan telah menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan berbagai produk unggulan untuk memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia."

Mulai dari smartphone, tablet, all-in-one PC, IoT, hingga laptop yang diproduksi Advan, kata Chandra, semuanya mengusung konsep berkemampuan hebat dan berkecepatan tinggi. Dia menyampaikan bahwa Advan akan menjadi solusi teknologi canggih dan terjangkau dari masyarakat.

