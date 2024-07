Bedah Badai Blue Screen of Death di Komputer Windows Global, Apa Itu?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan ribu komputer Windows mengalami masalah Blue Screen of Death (BSOD) saat booting Jumat lalu, 19 Juli 2024, mempengaruhi bank, maskapai penerbangan, penyiar TV, supermarket, dan banyak bisnis lainnya di seluruh dunia.

Pembaruan yang bermasalah dari penyedia keamanan siber CrowdStrike membuat PC dan server yang terkena dampak offline, memaksa mereka masuk ke loop booting pemulihan sehingga mesin tidak dapat memulai dengan benar. Masalah ini bukan disebabkan oleh Microsoft, tetapi oleh perangkat lunak pihak ketiga CrowdStrike yang banyak digunakan oleh berbagai bisnis di seluruh dunia untuk mengelola keamanan PC dan server Windows.

Bank-bank, maskapai penerbangan, dan penyiar TV di Australia pertama kali menyampaikan peringatan saat ribuan mesin mulai offline kemarin waktu setempat. Masalah ini menyebar dengan cepat ketika bisnis di Eropa memulai hari kerja mereka.

Penyiar Inggris Sky News tidak dapat menayangkan buletin berita paginya selama berjam-jam pagi ini dan menampilkan pesan permintaan maaf atas "gangguan pada siaran ini." Ryanair, salah satu maskapai terbesar di Eropa, juga mengatakan sedang mengalami masalah IT "pihak ketiga" yang mempengaruhi keberangkatan penerbangan.

Federal Aviation Administration (FAA) mengatakan sedang membantu maskapai seperti Delta, United, dan American Airlines karena masalah komunikasi. "FAA memantau secara ketat masalah teknis yang mempengaruhi sistem IT di maskapai AS," kata juru bicara FAA Jeannie Shiffer dalam pernyataannya dikutip dari The Verge.

"Beberapa maskapai telah meminta bantuan FAA dengan ground stop untuk armada mereka sampai masalah ini teratasi," lanjutnya

Bandara Berlin juga memperingatkan tentang keterlambatan perjalanan akibat "masalah teknis." Banyak pusat panggilan darurat 911 di Alaska juga terkena dampak masalah ini. Salah satu maskapai di India bahkan menggunakan boarding pass yang ditulis tangan karena gangguan ini.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"CrowdStrike sedang bekerja aktif dengan pelanggan yang terdampak oleh cacat yang ditemukan dalam satu pembaruan konten untuk host Windows," kata CEO CrowdStrike George Kurtz dalam sebuah posting di X. "Host Mac dan Linux tidak terkena dampak. Ini bukan insiden keamanan atau serangan siber."

CrowdStrike mengatakan masalah ini telah diidentifikasi dan perbaikan telah diterapkan, tetapi memperbaiki mesin-mesin ini tidak akan mudah bagi admin IT. Penyebab utamanya tampaknya adalah pembaruan driver tingkat kernel yang digunakan CrowdStrike untuk mengamankan mesin Windows. Meskipun CrowdStrike telah mengidentifikasi masalah dan membatalkan pembaruan yang bermasalah setelah "laporan luas tentang BSOD pada host Windows," ini tampaknya tidak membantu mesin yang sudah terkena dampak.

Dalam sebuah thread di Reddit, ratusan admin IT melaporkan masalah yang meluas, dan langkah-langkah pemecahan masalah melibatkan booting mesin Windows yang terkena dampak ke mode aman, menavigasi ke direktori CrowdStrike, dan menghapus file sistem. Hal ini akan menjadi sulit pada beberapa server berbasis cloud atau bahkan laptop Windows yang digunakan dan dioperasikan secara jarak jauh.

"Seluruh perusahaan kami offline," kata salah satu pengguna Reddit, sementara yang lain mengatakan 70 persen laptop mereka down dan terjebak dalam loop booting. "Selamat hari Jumat," kata seorang pengguna Reddit. Sepertinya ini akan menjadi hari yang panjang bagi admin IT di seluruh dunia.

THE VERGE

Pilihan editor: Blue Screen of Death Bikin Jutaan Perangkat Windows Mati atau Restart