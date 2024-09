Elon Musk Bikin X TV, Aplikasi Telah Tersedia Versi Beta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aplikasi TV milik X, atau X TV, telah bisa diunduh dalam versi beta. Aplikasi yang bisa digunakan untuk menonton konten di X ini sudah tersedia di smartTV produksi LG, Fire TV, dan juga Google TV.

Pengguna juga bisa menemukan aplikasi X TV di Google Play Store. Saat artikel ini dibuat pada Jumat malam, 6 September 2024, aplikasi yang ditujukan untuk pengguna berusia lebih dari 12 tahun tersebut telah diunduh lebih dari 10 ribu kali.

Elon Musk telah menginformasikan uji aplikasi X TV lewat akun X miliknya pada 3 September lalu. Dia melampirkan unggahan berisi video yang menampilkan tampilan layar sebuah TV Android di mana X TV menjadi pilihan bersama program lain seperti YouTube dan Netflix.

"BREAKING: The X TV app is now live on Android TVs," bunyi narasinya. Ditambahkan, "It's available on LG, Amazon Fire TV, and Google TV, with more integrations coming soon."

Hingga kini video itu sudah diputar lebih dari 27 juta kali. Adapun pos yang dibuat Elon Musk disukai 128 ribu pengguna lainnya. Beberapa di antaranya menyatakan kalau aplikasi X TV bisa menggusur popularitas platform lain termasuk YouTube.

