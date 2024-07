Warner Bros Mengakuisisi Player First Games, Pengembang Game MultiVersus

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Warner Bros Games mengakuisisi Player First Games. Kesepakatan ini diumumkan pada 22 Juli 2024, tak lama setelah peluncuran Season 2 game terbaru Player First Games, MultiVersus.

Player First Games merupakan developer MultiVersus, game pertarungan platform gratis yang menampilkan karakter-karakter ikonik dari Warner Bros Discovery, seperti Batman, Superman, Wonder Woman, dan Scooby-Doo. Game ini diluncurkan pada 28 Mei 2024 untuk PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, dan PC.

Tentang Player First Games

Meski menjadi bagian dari Warner Bros Games, Player First Games akan tetap beroperasi di bawah kepemimpinan pendiri asli mereka. Tony Huynh, selaku Kepala Player First Games, dan Chris White, selaku Kepala Teknologi, akan terus memimpin studio.

Tony Huynh juga mengungkapkan antusiasme atas bergabungnya Player First Games dengan keluarga besar Warner Bros Games. "Tim kami sangat senang bergabung dengan keluarga Warner Bros Games. Kami merasa ini akan sangat baik untuk MultiVersus secara keseluruhan," kata Huynh.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Saat ini, Warner Bros. Games menaungi studio-studio ga,e seperti NetherRealm Studios (pengembang Mortal Kombat dan Injustice), TT Games (pengembang seri LEGO), Monolith Productions (pengembang Middle-earth: Shadow of Mordor dan Shadow of War), dan Avalanche Software (pengembang Disney Infinity).

"Kami telah bekerja sama dengan Player First Games selama beberapa tahun untuk membuat dan meluncurkan MultiVersus, dan kami sangat senang menyambut tim berbakat ini ke dalam Warner Bros Games," kata David Haddad, Presiden Warner Bros. Games seperti dikutip dari Variety.

Laporan Engadget pada Selasa, Selasa, 23 Juli 2024, dikutip Antara, akuisisi itu tidak akan menimbulkan banyak perubahan dalam operasional Player First Games. "Kami sedang bekerja untuk membuat pengalaman bermain game MultiVersus sebaik mungkin dan memiliki tim pengembang yang terintegrasi dengan penerbit (Warner Bros). Ini adalah hal yang terbaik untuk para pemain," kata Hyunh.

Sampai sekarang, belum ada pengumuman mengenai konten baru yang bakal dihadirkan di MultiVersus. Namun, Player First Games biasanya rutin merilis karakter-karakter baru. Game MultiVersus juga memiliki fitur crossplay antarplatform.

Pilihan Editor: Warner Bros. Rilis First Look Anime The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim