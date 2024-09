16 Game Akan Hilang dari Katalog PS Plus Bulan Ini, Termasuk Horizon Forbidden West

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Baru saja pelanggan Playstation Plus terhibur dengan kedatangan The Witcher 3: Wild Hunt dan beberapa game ciamik lain, kini kabar kurang mengenakkan datang. Sony mengabarkan bulan ini akan mengeluarkan 16 game dari katalog PS Plus.

Dan itu bukan sekadar angka. Secara kualitas, game yang hengkang adalah judul-judul papan atas yang memiliki basis penggemar tersendiri.

Yang sangat disayangkan adalah keluarnya Horizon Forbidden West dari katalog pada bulan ini. Padahal judul ini adalah buatan studio pihak pertama Sony, yaitu Guerilla Games. Sony tak memerlukan kesepakatan bisnis dengan studio pihak ketiga untuk memasukkan Horizon Forbidden West.

Hal inilah yang menjadi pertanyaan banyak gamer dan pelanggan PS Plus. Apakah ini berkaitan dengan banyaknya kegagalan Sony dalam meraih keuntungan akhir-akhir ini?

Tangkapan layar game Horizon Forbiden West. (FOTO/SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT)

Seperti diketahui, Sony belum lama ini melakukan pengurangan pegawai di beberapa studio pihak pertamanya. Hal ini mengherankan di tengah kesuksesan judul-judul buatan studio pihak pertama Sony seperti seri Marvel's Spider-Man buatan Imsoniac Games dan God of War besutan Santa Monica Studios. Hal ini juga memunculkan kekhawatiran akan hengkangnya game lain buatan studio pengembang pihak pertama Sony.

Adapun berita buruk selanjutnya adalah keluarnya judul-judul Japanese role playing game apik buatan Square Enix. Beberapa bulan lalu, Square Enix telah lebih dulu menarik hampir semua seri Final Fantasy di katalog PS Plus. Kali ini penerbit game legendaris itu akan menarik semua seri Star Ocean yang baru saja masuk katalog pada pertengahan tahun ini.

Hal ini lagi-lagi memantik pertanyaan bagi banyak pelanggan PS Plus, terutama penggemar JRPG. Apa ini ada hubungannya dengan penurunan pendapatan yang dialami Square Enix belakangan ini?

Kita tahu bahwa akhir-akhir ini banyak game keluaran Square Enix yang kurang memuaskan di pasaran. Final Fantasy VII Rebirth yang menjadi andalan ternyata tak mendatangkan keuntungan sesuai dengan target yang diharapkan. Keuntungan mereka secara periodik pun menurun.

Cover Final Fantasy VII: Rebirth/Foto: Doc. Square-Enix-Games

Jadi penarikan banyak game-nya kali ini cukup menimbulkan kecurigaan. Bisa jadi ke depannya Square Enix akan menarik lagi game-nya yang masih ada dalam katalog PS Plus.

Judul lain yang disayangkan keluar dari katalog adalah Midnight Suns, 13 Sentinels: Aegis Rim, dan Alien: Isolation. Midnight Suns adalah permainan RPG strategi yang sebenarnya usianya belum cukup lama. Meskipun penjualannya anyep saja, permainan ini tetap layak dinikmati karena kita memainkan berbagai superhero Marvel.

Adapun 13 Sentinels: Aegis Rim adalah RPG keluaran Vanilla Ware yang dikenal sebagai pengembang RPG bermutu. Kemudian Alien: Isolation yang merupakan permainan survival horror. Game ini cukup banyak digemari karena didasarkan pada seri film yang fenomenal.



Berikut ini adalah daftar lengkap game yang akan hengkang dari katalog PS Plus September 2024 ini. Anda masih punya kesempatan memainkannya sampai 17 September 2024.

- Horizon Forbidden West (PS4/PS5)

- Marvel’s Midnight Suns (PS5)

- Alien: Isolation (PS4)

- Nier Replicant (PS4)

- Spiritfarer: Farewell Edition (PS4)

- Star Ocean: The Divine Force (PS4/PS5)

- Star Ocean: Integrity and Faithlessness (PS4)

- Star Ocean: Till the End of time (PS4)

- Star Ocean: The Last Hope (PS4)

- Star Ocean: First Departure R (PS4)

- Cloudpunk (PS4)

- Unpacking (PS4/PS5)

- 13 Sentinels: Aegis Rim (PS4)

- Sniper Ghost Warrior: Contracts 2 (PS4/PS5)

- Planet Coaster: Console Edition (PS4/PS5)

- Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4/PS5)

PLAYSTATION.BLOG, SCREEN RANT

