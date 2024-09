Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hotspot merupakan fitur yang sangat berguna pada iPhone, terutama saat Anda membutuhkan koneksi internet tetapi tidak memiliki akses ke Wi-Fi.

Dengan mengaktifkan fitur ini, Anda bisa berbagi koneksi internet dari iPhone ke perangkat lain seperti laptop, tablet, atau smartphone lain melalui jaringan seluler. Berikut adalah cara mengaktifkan hotspot di iPhone dengan mudah.

Apa Itu Hotspot?

Baca juga: Cara Mengaktifkan NFC di iPhone Beserta Cara Menggunakannya

Hotspot adalah titik akses yang memungkinkan perangkat seperti ponsel, tablet, atau laptop terhubung ke internet melalui jaringan nirkabel (Wi-Fi). Hotspot juga dapat dihasilkan dari perangkat pribadi, seperti ponsel, yang membagikan koneksi datanya ke perangkat lain.

Hotspot di iPhone memungkinkan ponsel berfungsi sebagai router Wi-Fi portabel, menggunakan jaringan data seluler untuk menyediakan akses internet ke perangkat lain.

Fitur ini sangat membantu ketika Anda berada di tempat yang tidak memiliki Wi-Fi, seperti saat bepergian, atau ketika Wi-Fi bermasalah. Selain itu, hotspot iPhone juga bisa menjadi solusi untuk bekerja dari lokasi yang tidak menyediakan akses internet publik.

Baca juga: 6 Perbedaan iPhone Inter dan iBox yang Perlu Diperhatikan Sebelum Membelinya

Namun, penting untuk diingat bahwa menggunakan fitur hotspot akan mengonsumsi data seluler. Oleh karena itu, pastikan paket data cukup sebelum berbagi koneksi melalui hotspot, karena data yang digunakan untuk beberapa perangkat bisa sangat cepat menghabiskan kuota.

Cara Mengaktifkan Hotspot di iPhone

Berikut adalah langkah-langkah mudah untuk mengaktifkan fitur hotspot di iPhone.

1. Buka Pengaturan (Settings)

Langkah pertama adalah membuka aplikasi Settings atau Pengaturan di layar utama iPhone.

2. Pilih Menu Seluler (Cellular)

Setelah masuk ke Pengaturan, gulir ke bawah hingga menemukan opsi Cellular atau Seluler dan ketuk pada menu tersebut.

3. Pilih Opsi Hotspot Pribadi

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Di dalam menu Seluler, Anda akan menemukan opsi Personal Hotspot atau Hotspot Pribadi. Ketuk opsi tersebut untuk mengakses pengaturan lebih lanjut.

4. Aktifkan Hotspot Pribadi

Untuk mulai berbagi koneksi internet, aktifkan toggle di sebelah tulisan "Izinkan Orang Lain untuk Bergabung" atau "Allow Others to Join".

Ini akan mengaktifkan fitur hotspot pada iPhone Anda, dan perangkat lain bisa mulai mencari jaringan hotspot Anda untuk tersambung.

5. Atur Kata Sandi Hotspot

Demi keamanan, pastikan Anda menggunakan kata sandi yang kuat untuk hotspot Anda. Hindari menggunakan kata sandi yang mudah ditebak, seperti urutan angka atau nama yang umum, untuk mencegah penggunaan hotspot oleh orang yang tidak diinginkan.

Cara Menghubungkan Perangkat Lain ke Hotspot iPhone

Setelah mengaktifkan fitur hotspot di iPhone, perangkat lain bisa tersambung dengan mudah. Berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Aktifkan WiFi di Perangkat Lain

Di perangkat lain, seperti laptop atau smartphone, buka pengaturan Wi-Fi dan cari jaringan yang sesuai dengan nama iPhone Anda.

2. Masukkan Kata Sandi Hotspot

Setelah menemukan nama jaringan iPhone Anda, pilih jaringan tersebut dan masukkan kata sandi yang telah Anda atur di pengaturan Personal Hotspot. Setelah perangkat terhubung, Anda bisa mulai menggunakan internet dari hotspot iPhone.

Pilihan Editor: 6 Perbedaan iPhone Inter dan iBox yang Perlu Diperhatikan Sebelum Membelinya