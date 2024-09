Jika Rusak, Servis Layar Huawei Mate XT Ultimate Bisa Seharga iPhone 16 Pro Max

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Huawei telah mengungkapkan biaya suku cadang pengganti untuk ponsel lipat tiga layar berengsel ganda pertama di dunia, Huawei Mate XT Ultimate Design, dan biayanya mungkin akan mengejutkan Anda.

Mate XT Ultimate Design dibanderol mulai dari sekitar US$ 2.809, tetapi jika layar lipatnya rusak parah hingga perlu diperbaiki, Anda berpotensi membayar tambahan 7.999 yuan atau sekitar US$ 1.123 (Rp 17,3 juta) untuk panel OLED pengganti, sebagaimana dilaporkan The Verge, 13 September 2024.

Itu dengan asumsi Anda setuju untuk membiarkan Huawei mendaur ulang layar yang rusak secara gratis. Jika Anda menolak tawaran itu, layar baru untuk Mate XT akan dikenakan biaya 9.799 yuan, atau lebih dari US$1.376 (Rp 21,2 juta).

Sebagaimana diketahui Apple baru saja mengumumkan seri iPhone 16 terbarunya. Untuk varian tertinggi, iPhone 16 Pro Max dihargai bervariasi, yaitu US$ 1.199 (Rp 18,5 juta) untuk varian memori 256GB, US$ 1.399 (Rp 21,6 juta ) untuk 512GB, dan US$ 1.599 (Rp 24,7 juta) untuk varian 1TB.

Huawei memang menawarkan beberapa cara untuk menghemat uang untuk perbaikan layar ponsel lipat tiga barunya. Layar pengganti yang diperbarui sedikit lebih murah yaitu 6.999 yuan (sekitar US$ 983).

Perusahaan tersebut juga menjual paket asuransi penggantian layar yang dimulai dari 3.499 yuan (sekitar US$ 492) untuk penggantian satu layar dalam tahun pertama setelah Mate XT dibeli. Itu tentu lebih murah daripada membayar harga penuh untuk perbaikan tetapi tetap mahal untuk pertanggungan selama satu tahun.

Sebagai perbandingan, perbaikan layar bagian dalam yang dapat dilipat pada Samsung Galaxy Z Fold 6, yang meliputi penggantian panel OLED, bezel logamnya, dan baterai ponsel, didiskon menjadi US$ 200 saat pertama kali diperlukan. Jika Anda merusaknya lagi, harganya melonjak menjadi US$ 549 untuk perbaikan berikutnya.

Untuk Pixel Fold asli, Google bermitra dengan iFixit untuk menjual layar lipat pengganti seharga US$ 899,99, atau US$ 909,99 sebagai bagian dari perlengkapan perbaikan yang juga meliputi baterai baru.

Komponen pengganti lain untuk Mate XT Ultimate Design sedikit lebih murah, termasuk baterai seharga 499 yuan (sekitar US$ 70) dan kamera yang harganya berkisar antara 269 hingga 759 yuan (sekitar US$ 38 hingga US$ 107). Namun, pengguna harus tetap berharap tidak terjadi apa-apa pada motherboard Mate X. Penggantinya dibanderol dengan harga 9.099 yuan (sekitar US$ 1.278).

